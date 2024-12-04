تشمل الشراكة توسيع محفظة "هيلتون" من الفنادق المتوسطة مع إطلاق فندقين تحت علامتي "هيلتون جاردن إن" و"هامبتون باي هيلتون" في المدينة المنورة

ستضيف المشاريع الجديدة 1,415 وحدة فندقية إلى محفظة أعمال "هيلتون" المتنامية في المملكة العربية السعودية

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت مجموعة "هيلتون" العالمية، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (HLT)، اليوم، عن توقيعها اتفاقية تعاون مع "شركة الغراء العالمية للتطوير العقاري"، لافتتاح ثلاثة فنادق في "جادة العالم الإسلامي"، أحد مشروعات مدينة المعرفة الاقتصادية، في المدينة المنورة. وشهد توقيع الاتفاقية حضرة صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز ال سعود، أمير منطقة المدينة المنورة، وممثلين عن "مدينة المعرفة الاقتصادية" ومجموعة "هيلتون".

وتمثل هذه الاتفاقية أول ظهور لعلامة "هوم 2 سويتس باي هيلتون" للإقامة الفندقية الطويلة الحائزة على عدة جوائز، في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتأكيداً على التزام شركة الضيافة العالمية بتنويع محفظتها لتلبية الطلب المتزايد على عروض الضيافة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

وتعليقاً على توقيع الاتفاقية، أكد أمين شاكر، رئيس مجلس إدارة مدينة المعرفة الاقتصادية، على الأهمية الاستراتيجية لهذه الشراكة، قائلاً: " نواصل التزامنا، تحت قيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، بتقديم مشاريع تطويرية تجسد روح المدينة المنورة كوجهة رائدة عالمياً. وتتيح لنا هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع "هيلتون" الدخول في شراكة مع علامات تجارية بارزة لتلبية احتياجات المقيمين والزوار، مما يعزز التزامنا بدعم رؤية المملكة 2030 ويرسخ مكانة المدينة المنورة مركزاً للسياحة الدينية."

وستضيف المشاريع الجديدة 1,415 وحدة فندقية إلى محفظة "هيلتون" المتنامية في المملكة، ما يوفر للضيوف إمكانية الوصول إلى أماكن إقامة قصيرة وطويلة الأجل ومجموعة واسعة من وسائل الراحة والترفيه والخدمات ذات القيمة المضافة، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة للارتقاء بقطاع الضيافة في المدينة المنورة، إذ تواصل المملكة خططها الرامية إلى استقطاب 150 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2030.

من جهته، قال كارلوس خنيصر، نائب الرئيس للتطوير فى الشرق الأوسط وإفريقيا لدى "هيلتون": "تعد المملكة العربية السعودية من أهم الأسواق بالنسبة لمجموعة "هيلتون"، ومن أسرعها نمواً في المنطقة مع وجود أكثر من 70 فندقاً قيد التطوير. ونحن ملتزمون بتلبية الطلب المتزايد على تجارب الضيافة الفاخرة والخدمات عالمية المستوى في كافة أنحاء المملكة، حيث ستسهم شراكتنا مع مدينة المعرفة الاقتصادية في تحقيق هذا الهدف، مع توفير تجارب إقامة مميزة وراقية وبأسعار معقولة لآلاف الضيوف الذين يتوافدون على المدينة المنورة. ويأتي تطوير العلامات التجارية الثلاث التي تركز على تقديم خدمات رفيعة المستوى، ليكون تكملة مثالية لأعمال "هيلتون" في مشروع "ملتقى مدينة المعرفة" قيد الإنشاء حالياً."

ومن جانبه، قال محمد بن عبد الحميد آل الشيخ مبارك الرئيس التنفيذي، مدينة المعرفة الاقتصادية: "تمثل هذه الشراكة علامة فارقة في تحقيق رؤية مدينة المعرفة الاقتصادية بإنشاء وجهة عالمية المستوى تقدم تجارب ضيافة استثنائية للزوار والمقيمين على حد سواء. ويؤكد تعاوننا مع "هيلتون" التزامنا بتطوير منطقة نابضة بالحياة للعالم الإسلامي تمزج بين أساليب الضيافة العصرية والإرث الديني والثقافي العريق للمدينة المنورة."

"هوم 2 سويتس باي هيلتون" ضمن مشروع "جادة العالم الإسلامي" في مدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة

يلبي فندق "هوم 2 سويتس باي هيلتون" بتصميمه الفريد متطلبات الضيوف الذين يبحثون عن مكان مثالي للإقامة، وسيمثل هذا المشروع أول ظهور للعلامة التجارية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بعد توقيع اتفاقية افتتاح هذا الفندق في مشروع "جادة العالم الإسلامي"، أحد مشروعات مدينة المعرفة الاقتصادية، في المدينة المنورة.

وسيوفر الفندق 283 غرفة للضيوف، بما في ذلك 209 أجنحة استوديو كينغ و74 جناحاً بغرفة نوم واحدة. وسيستمتع الضيوف بمجموعة واسعة ومتنوعة من وسائل الراحة المميزة للعلامة التجارية "هوم 2 سيوتس" والتي تعتبر مثالية للإقامات طويلة المدة، بما في ذلك وجبة إفطار طازجة مجانية ومطبخ متكامل ومساحات مجتمعية متعددة الوظائف بالإضافة إلى شرفة خارجية ومركز للياقة البدنية.

"هيلتون جاردن إن" ضمن مشروع "جادة العالم الإسلامي" في مدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة

يضم فندق "هيلتون جاردن إن" في مشروع "جادة العالم الإسلامي"، أحد مشروعات مدينة المعرفة الاقتصادية، في المدينة المنورة، 732غرفة وجناحاً بالإضافة إلى ثلاث قاعات مخصصة للاجتماعات. ويمكن للضيوف الوصول إلى مطعم متكامل الخدمات وركن خاص بتقديم العصائر الطازجة، بالإضافة إلى مركز للياقة البدنية مجهز بالكامل.

"هامبتون باي هيلتون" ضمن مشروع "جادة العالم الإسلامي" في مدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة

يضم فندق "هامبتون باي هيلتون" ضمن مشروع "جادة العالم الإسلامي" في مدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة، 400 غرفة وصالة ومركز للياقة البدنية. وسيعمل على توفير كافة الخدمات عالية الجودة التي تتميز بها العلامة التجارية، والتي تشمل وسائل راحة ذات قيمة مضافة مثل خدمة الواي فاي المجانية ووجبة إفطار طازجة ومركز تجزئة للوجبات السريعة ومركز للياقة البدنية.

تدير مجموعة "هيلتون" حالياً 20 فندقاً في المملكة العربية السعودية، مع وجود خطط لتوسيع محفظة مشاريعها لتتجاوز 100 فندق في جميع أنحاء المملكة خلال السنوات القادمة. وتمتلك "هيلتون"، في المدينة المنورة، ثمانية فنادق قيد التطوير، بما في ذلك "هيلتون المدينة المنورة" في مشروع "ملتقى مدينة المعرفة" قيد الإنشاء حالياً، بالإضافة للثلاثة فنادق أخرى في إطار مشروع "رؤى المدينة" الكبير.

نبذة عن هيلتون

هيلتون (ورمزها في بورصة نيويورك: HLT) هي شركة رائدة عالمياً في قطاع الضيافة، وتضمّ محفظتها 24 علامة عالمية المستوى وينضوي تحت رايتها حوالي 8,000 فندق ومنتجع وما يقرب من 1.2 مليون غرفة حول 126 بلداً وإقليماً. تسعى شركة هيلتون إلى تحقيق رسالتها الأساسية المتمثلة في أن تكون إحدى أبرز الشركات التي توفّر إقامة مضيافة في العالم، بعد أن استضافت أكثر من 3 مليار ضيف خلال تاريخها العريق الممتد على أكثر من 100 عام، وقد ضمنت بذلك مكانتها الرفيعة في قائمة Fortune’s 100 لأفضل أماكن العمل، وحصلت على لقب كواحدة من أفضل الشركات العالمية في مؤشرات داو جونز للاستدامة لسبع سنوات على التوالي. أدخلت هيلتون العديد من التحسينات التكنولوجية الرائدة في الصناعة لتحسين تجربة الضيوف، بما في ذلك برنامج (Digital Key Share) والترقيات المجانية المؤتمتة للغرف، وإمكانية حجز غرف متصلة. ويتيح برنامج الولاء هيلتون أونرز الحائز على عدّة جوائز لأكثر من 195 مليون عضو ممن يحجزون إقامتهم مباشرةً مع هيلتون، كسب نقاط مقابل إقاماتهم في الفنادق فضلاً عن خوض تجارب لا تقدّر بثمن. ويمكن للضيوف من خلال تطبيق هيلتون أونرز المجاني على الجوّال حجز إقامتهم واختيار الغرفة وتسجيل الوصول والحصول على مفتاح رقمي وتسجيل المغادرة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع stories.hilton.com، والتواصل مع شركة هيلتون على فيسبوك، تويتر، لينكد إن، إنستجرام ويوتيوب.

نبذة عن مدينة المعرفة الاقتصادية

مدينة المعرفة الاقتصادية هي إحدى المدن الاقتصادية التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص استثمارية استثنائية. وتهدف إلى تحفيز إنشاء مناطق تجارية مبتكرة والمساهمة في وضع المملكة في مصاف الاقتصادات الرائدة في العالم. كما ومدينة المعرفة الاقتصادية هي مدرجة كشركة مساهمة عامة في السوق المالية السعودية (تداول).

تقع مدينة المعرفة الاقتصادية في موقع استراتيجي داخل الحدود العمرانية للمدينة المنورة، حيث تبعد 5 كيلومترات فقط عن المسجد النبوي الشريف، كما أنها متصلة بشبكات مواصلات رئيسية مثل طريق الملك عبد العزيز ومحطة قطار الحرمين السريع ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي. صُممت المدينة لتكون مشروعاً حضرياً ذكياً يركز على الاستدامة ويضم مساحات خضراء وبنية تحتية متطورة ومرافق تعليمية ورعاية صحية متقدمة.

تلعب مدينة المعرفة الاقتصادية دورًا حيويًا في دعم رؤية المملكة العربية السعودية 2030، حيث تتماشى مع برامج مثل برنامج تجربة الحاج، وجودة الحياة، والإسكان، وتنمية القدرات البشرية. توفر المدينة أسلوب حياة حضري متكامل، حيث تمزج بين جودة الحياة وفرص الاستثمار المربحة. وتتضمن عروضها مشاريع سكنية وتجارية ورعاية صحية وتعليمية متنوعة تلبي احتياجات المجتمع وتعكس النمو الاقتصادي السريع للمملكة.

وتلتزم مدينة المعرفة الاقتصادية برؤيتها بأن تصبح بوابة المدينة الاقتصادية للمستقبل، وتلتزم بتقديم تجربة فريدة من نوعها لسكانها وزوارها، وتحقيق عوائد مستدامة لمساهميها، والاستفادة من التقنيات المتقدمة والممارسات الصديقة للبيئة في جميع جوانب التطوير والعمليات.

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