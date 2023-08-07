• يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع توقيع هيلتون اتفاقيات لتشييد عدة فنادق جديدة، بما في ذلك فندق ومنتجعات كونراد في ليسن فالي بالرياض، وفندقين في أبها تحت العلامة التجارية لفنادق ومنتجعات هيلتون، وعلامة أسلوب الحياة الراقي كانوبي باي هيلتون، وفندق كانوبي باي هيلتون في مشروع بورتا جدة

• ستشهد استراتيجية نمو هيلتون متعددة العلامات التجارية على مستوى المملكة افتتاح مزيد من الفنادق الجديدة عبر 10 من علاماتها التجارية الحائزة على جوائز، بما في ذلك فنادق ومنتجعات إل إكس آر، وكانوبي باي هيلتون، وإمباسي سويتس باي هيلتون، وهامبتون باي هيلتون، مما يجعل من المملكة العربية السعودية أكبر سوق لفنادق هيلتون المقرر إنشاؤها على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، ورابع أكبر سوق على مستوى العالم.

الرياض، المملكة العربية السعودية: مع استمرار المملكة العربية السعودية في المضي قدماً لتحقيق رؤيتها المتمثلة في أن تصبح رائدة عالمياً في مجال السفر والسياحة، أعلنت هيلتون، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (HLT)، عن خططها لافتتاح أكثر من 50 فندقاً جديداً تحت مظلة 10 من علاماتها التجارية، مما يجعل المملكة أكبر سوق لفنادق هيلتون المقرر إنشاؤها على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، ورابع أكبر سوق على مستوى العالم. وكانت هيلتون قامت بتسريع استراتيجيتها للنمو في المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة، حيث أعلنت عن توقيع عدة اتفاقيات في سياق خططها لزيادة محفظتها إلى أكثر من 75 عقاراً تجارياً في جميع أنحاء المملكة.

ومن الاتفاقيات الجديدة التي تم توقيعها، اتفاق يتيح دخول علامة فنادق ومنتجعات كونراد إلى قلب العاصمة السعودية مع فندق كونراد الرياض في ليسن فالي، المقرر افتتاحه في عام 2025. وتواصل هيلتون نموها في المدن الثانوية، مع تشييد فندقين في أبها، هما هيلتون ذا بوينت ريزيدنسز، وكانوبي باي هيلتون ذا بوينت، المقرر افتتاحهما في عام 2026.

وتعليقاً على نمو هيلتون في المملكة، قال كارلوس خنيصر، نائب الرئيس للتطوير، لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة هيلتون: "يوفر التطور السريع في المملكة العربية السعودية فرص نمو رائعة لهيلتون، ونحن نعمل عن كثب مع مالكي علامة هيلتون التجارية لتقديم المزيد العلامات التجارية الفندقية الرائدة في مواقع انتشارنا الحالية ومواقع جديدة في جميع أنحاء المملكة. وتعد هذه الاتفاقيات الأخيرة مثالاً قوياً على نمونا المتنوع في المشاريع التطويرية المرتقبة واسعة النطاق، مثل ليسن فالي في الرياض، كما أنها تؤكد على التزامنا بإطلاق إمكانات سياحية في المدن الثانوية بالمملكة".

هذا وتعمل هيلتون بشكل وثيق مع مطورين عقاريين وملاك رائدين لتعزيز وجهات سفر للأعمال والترفيه في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وذلك بالتزامن مع خططها لمضاعفة وجودها في المملكة بأكثر من أربع مرات خلال السنوات القليلة المقبلة.

كونراد الرياض ليسن فالي

تخطط هيلتون، بالشراكة مع شركة مشارق للاستثمار، لتقديم ثاني فنادق ومنتجعات كونراد في المملكة العربية السعودية. وسيقدم فندق كونراد الرياض ليسن فالي الذي يضم 170 غرفة، التصميم الجريء الذي تشتهر به العلامة التجارية والتجارب المؤثرة والفن المعاصر ليغمر المسافرين بالإلهام والروعة طوال فترة إقامتهم. ويوفر هذا الفندق العصري الفاخر جميع وسائل الراحة والخدمات المميزة ومرافق النزلاء عالمية المستوى، ومن المتوقع افتتاحه في عام 2025 مقابل الحي الدبلوماسي بالمدينة، في قلب مشروع ليسن فالي، أحد أبرز المشاريع العقارية الراقية ومتعددة الاستخدامات في الرياض.

هيلتون ذا بوينت ريزيدنسز وكانوبي باي هيلتون ذا بوينت

كما وقعت هيلتون أيضاً اتفاقيات لتشييد فندقين في مشروع "تراسات أبها"، بمدينة أبها، تحت مظلة العلامة التجارية الرائدة لفنادق ومنتجعات هيلتون وعلامة كانوبي باي هيلتون لأسلوب الحياة الراقية. وتم توقيع اتفاقية تشييد هذين الفندقين مع صندوق التنمية العقارية، وهو صندوق يتكون من مالكي وحدات من شركة سدكو وصندوق التنمية السياحية وتديره شركة السعودي الفرنسي كابيتال. ويأتي هذا الإعلان عقب توقيع هيلتون مذكرة تفاهم مع صندوق التنمية السياحي السعودي لتطوير وجهات سياحة ترفيهية مميزة في المملكة.

من المقرر افتتاح فندق هيلتون ذا بوينت وفندق كانوبي باي هيلتون ذا بوينت في عام 2026، وسيقدمان عددًا من المرافق الحديثة وسيضمان ما مجموعه 250 غرفة وجناحاً وشقة فندقية. كما سيقدم الفندقان مرافق مشتركة مميزة، مع مسبح داخلي ومركز لياقة بدنية ومنتجع صحي ومنافذ متعددة لتناول الطعام ومسبح للأطفال ونادي للأطفال. ويقع الفندقان بجوار مركز حضري متعدد الاستخدامات على بعد أقل من 10 دقائق من مطار أبها الدولي، وسيحتوي المركز الحضري على حدائق مائية، وأماكن ترفيه، وعروض حية، ومنافذ ترفيهية لتناول الطعام والشراب، وأنشطة مغامرات، ووسائل ترفيهية أخرى.

كانوبي باي هيلتون بورتا جدة

من المتوقع أن يتم افتتاح فندق كانوبي باي هيلتون بورتا جدة في عام 2028، وسيضم 149 غرفة و55 شقة فندقية، بالإضافة إلى منافذ عالمية المستوى لتناول الطعام والشراب، بما في ذلك مطعم متخصص، ومطعم نموذج على السطح، وهي من المزايا الخاصة بفنادق كانوبي، بالإضافة إلى مركز لياقة بدنية مجهز بالكامل، ومسبح خارجي، وقاعة اجتماعات تغطي حوالي 300 متر مربع. وسيضم الفندق أيضاً كانوبي سنترال، وهو مكان للراحة والترفيه والتجزئة، يضم مناطق مختلفة تتكيف مع احتياجات الضيوف طوال فترة إقامتهم. وسيوفر كانوبي باي هيلتون بورتا جدة تجربة إقامة راقية مستوحاة من البيئة المحلية، مدعمة بتصاميم داخلية رائعة وخيارات متنوعة لتناول الطعام حسب الطلب، تعكس جوهر أسلوب العلامة التجارية كانوبي باي هيلتون المفعم بالطاقة.

ومن الفنادق الأخرى التي تم الإعلان مؤخراً عن توقيع اتفاقيات لتشييدها في المملكة العربية السعودية:

· والدورف أستوريا الدرعية – سيتم تشييد هذا الفندق الرائع المكون من 200 غرفة، والذي سيتم افتتاحه في عام 2028، في موقع متميز بمدينة الدرعية، تحيط به مطاعم راقية ومتاجر تجزئة فاخرة ومساكن ومعارض فنية ومتاحف.

· فنادق ومنتجعات إل إكس آر - الدرعية - هذا الملاذ المنعزل، الذي سيتم افتتاحه في عام 2026، سيضم 80 غرفة ضيوف مصممة بعناية فائقة وفلل ساحرة، توفر لزوار الدرعية ملاذاً ومعتزلاً للهدوء والاسترخاء.

· كانوبي باي هيلتون الخبر واجهة أجدان المائية - يقع هذا الفندق المكون من 120 غرفة والمقرر افتتاحه في عام 2026، في مكان مثالي على الكورنيش بجوار بوليفارد أجدان، وجهة التسوق والترفيه الراقية.

· فندق دبل تري باي هيلتون الأندلس مول جدة – من المقرر افتتاح هذا الفندق المكون من 164 غرفة والملحق بالأندلس مول في جدة، في العام المقبل.

· فندق دبل تري باي هيلتون جدة المروة - يقع هذا الفندق المكون من 178 غرفة على مقربة من مطار الملك عبد العزيز الدولي، وعلى زاوية شارع حراء الحيوي.

· فندق هامبتون باي هيلتون قرية نيوم المجتمعية- من المتوقع افتتاح هذا الفندق في وقت لاحق من هذا العام، وسوف يضم 201 غرفة ضيوف.

· فندق هامبتون باي هيلتون حفر الباطن- سيضم 150 غرفة، ومن المقرر افتتاحه في عام 2026.

جدير بالذكر أن مجموعة هيلتون تدير حالياً 16 فندقاً في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك والدورف أستوريا جدة - قصر الشرق، وكونراد مكة، وفندق ومساكن هيلتون الرياض. وتخطط المجموعة لتشييد أكثر من 50 فندقاً خلال السنوات القادمة، بما في ذلك إدخال علامات تجارية جديدة مثل فنادق ومنتجعات إل إكس آر، وكانوبي باي هيلتون، وإمباسي سويتس باي هيلتون، وهامبتون باي هيلتون.

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نبذة عن شركة هيلتون

هيلتون (ورمزها في بورصة نيويورك: HLT) هي شركة رائدة عالمياً في قطاع الضيافة، وتضمّ محفظتها 22 علامة عالمية المستوى وينضوي تحت رايتها حوالي 7300 فندق ومنتجع وما يقرب من 1.1 مليون غرفة حول 123 بلداً وإقليماً. تسعى شركة هيلتون إلى تحقيق رسالتها الأساسية المتمثلة في أن تكون إحدى أبرز الشركات التي توفّر إقامة مضيافة في العالم، بعد أن استضافت أكثر من 3 مليار ضيف خلال تاريخها العريق الممتد على أكثر من 100 عام، وقد ضمنت بذلك مكانتها الرفيعة في قائمة Fortune's 100 لأفضل أماكن العمل، وحصلت على لقب كواحدة من أفضل الشركات العالمية في مؤشرات داو جونز للاستدامة لست سنوات على التوالي. أدخلت هيلتون العديد من التحسينات التكنولوجية الرائدة في الصناعة لتحسين تجربة الضيوف، بما في ذلك برنامج (Digital Key Share) والترقيات المجانية المؤتمتة للغرف، وإمكانية حجز غرف متصلة. ويتيح برنامج الولاء هيلتون أونرز الحائز على عدّة جوائز لأكثر من 165 مليون عضو ممن يحجزون إقامتهم مباشرةً مع هيلتون، كسب نقاط مقابل إقاماتهم في الفنادق فضلاً عن خوض تجارب لا تقدّر بثمن. ويمكن للضيوف من خلال تطبيق هيلتون أونرز المجاني على الجوّال حجز إقامتهم واختيار الغرفة وتسجيل الوصول والحصول على مفتاح رقمي وتسجيل المغادرة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع stories.hilton.com، والتواصل مع شركة هيلتون على فيسبوك، تويتر، لينكد إن، إنستجرام ويوتيوب.