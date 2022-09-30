دبي: أعلنت شركة"هيتاشي إنرجي" Hitachi Energy Ltd، ومقرها دبي، اليوم، أن شركة "هيتاشي" Hitachi Ltd وقعت اتفاقية نقل ملكية الأسهم المتبقية البالغة 19.9 % من شركة "إيه بي بي" ABB Ltd، وذلك بموجب اتفاقية الاستحواذ الموقعة في 17 ديسمبر 2018. يأتي ذلك متماشياً مع الخطة وقبل الموعد المحدد، فيما سيتم استكمال عملية نقل الأسهم بحلول نهاية ديسمبر 2022، ويخضع إتمام الصفقة للموافقات التنظيمية.

وقال "يوشيهيكو كاوامورا"، نائب الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي والرئيس المالي لشركة "هيتاشي" المحدودة، ورئيس مجلس إدارة شركة "هيتاشي إنرجي": "نحن سعداء بالتقدم الذي أحرزته شركة "هيتاشي إنرجي"، ونتطلع قدماً إلى دعم خطة هيتاشي إنرجي لعام 2030، كما جرى الإعلان عنها خلال "يوم المستثمرين بشركة هيتاشي 2022".

وتحرز شركة"هيتاشي إنرجي" تقدماً جيداً من خلال عروض محفظتها التي تعمل على تعزيز نظام الطاقة وتوسيعه وتطويره دعماً للعملاء والشركاء عبر دورة الحياة بأكملها لتمكين نظام طاقة يتسم بالاستدامة والمرونة والأمان. كما أن الشركة تتمتع بمكانة قوية تؤهلها لتسريع تبني الطاقة الكهربائية المتنامية في قطاعات النقل والصناعة والبناء من خلال خطة النمو طويلة المدى لشركة هيتاشي إنرجي للعام 2030.

وقال "كلاوديو فاشين"، نائب الرئيس الأول والمدير التنفيذي لشركة "هيتاشي" والرئيس التنفيذي لشركة "هيتاشي إنرجي": "ستشكل الطاقة الكهربائية الركيزة الأساسية لنظام الطاقة بأكمله، كما أن الحاجة الملحة للتحول في مجال الطاقة تستدعي منا التعاون والابتكار عبر أصحاب المصلحة والقطاعات، وما يدعو إلى السرور هو أنه بإمكاننا العمل الآن. تعمل كل من "هيتاشي" و"هيتاشي إنرجي" على استحداث أوجه التآزر من خلال الجمع بين التقنيات الرقمية والطاقة التي تسهم في التحول العالمي للطاقة. سنعمل على تسريع وتيرة جهود التآزر والرقمنة والخدمة وسنواصل نشر كل من تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية "OT" على نطاق واسع وبسرعة، في ظل مساعينا لتطوير مستقبل مستدام للجميع في مجال الطاقة".

يستند التقدم الملحوظ الذي حققته الشركة إلى التزام شركة "هيتاشي"، وفريق عالمي متنوع ومتحمس يتكون من 40 ألف موظف في شركة "هيتاشي إنرجي"، إضافة إلى القوة الدافعة المستمدة من تطوير التكنولوجيا المبتكرة ونشرها من أجل رؤية محايدة للكربون تصبح من خلالها الكهرباء الركيزة الأساسية لنظام الطاقة بأكمله.

واستناداً إلى الخبرة المشتركة الممتدة لما يقرب من 250 عاماً لدى كل من "هيتاشي إنرجي" و"هيتاشي"، استفادت "هيتاشي إنرجي" من منصة الطاقة الخاصة بها جنباً إلى جنب مع الحلول الرقمية من "هيتاشي"، وأطلقت حلولاً مثل منصة "لومادا لإدارة أداء الأصول" Lumada Asset Performance Management ومؤخراً منصة "لومادا للرصد" Lumada Inspection Insights.

وأطلقت "هيتاشي إنرجي" العديد من الحلول والتقنيات والمبادرات، بما في ذلك حل تعزيز نظام الطاقة باستخدام تقنية التيار المباشر عالي الجهد "HVDC" لتكامل وترابط مصادر الطاقة المتجددة بين البلدان والقارات، إلى جانب إطلاق محفظة EconiQ ذات الكفاءة البيئية للمنتجات ومحولات الطاقة عالية الجهد، وتقديم الاستشارات، وذلك بهدف المساهمة في تحقيق النمو الهادف المتمثل بـ"تطوير مستقبل مستدام للجميع في مجال الطاقة". وبالإضافة إلى ذلك، تسعى الشركة إلى توسيع نطاق الحلول والخدمات الرقمية التي تمكّن من خفض الكربون. كما تعمل أيضاً على تطوير منظومة الطاقة من خلال الشراكات ونماذج الأعمال الجديدة، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من خطة هيتاشي إنرجي للعام 2030.

سيساعد الالتزام القوي من شركة "هيتاشي" تجاه الاستحواذ المعلن على الأسهم المتبقية في تسريع أوجه التآزر وتنفيذ خطة عام 2030، مما يمكن فريق الشركة المرن والملتزم من دعم العملاء والشركاء في مواجهة التحدي العالمي لتحول الطاقة.

#بياناتشركات

- انتهى -

جرى إطلاق المشروع المشترك وبدأ عملياته تحت اسم "هيتاشي إيه بي بي باور جريدز" بتاريخ 1 يوليو 2020، ومن ثم تم الاعلان عن تغيير اسم الشركة إلى "هيتاشي إنرجي" في 1 يوليو 2021. وستواصل الشركة توسيع أعمال حلول الطاقة في شركة "هيتاشي" على مستوى العالم كجزء أساسي من الأعمال المتعلقة بالابتكار الاجتماعي للشركة، وذلك تحت قيادة الرئيس التنفيذي كلاوديو فاشين ويوشيهيكو كاوامورا، نائب الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي، والرئيس المالي لهيتاشي، ورئيس لمجلس إدارة شركة "هيتاشي إنرجي".

نبذة عن شركة "هيتاشي إنرجي":

تُعد شركة "هيتاشي إنرجي" شركة رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا تعمل على تطوير مستقبل مستدام للجميع في مجال الطاقة. نحن نقوم بخدمة العملاء في قطاعات المرافق والصناعة والبنية التحتية من خلال حلول وخدمات مبتكرة عبر سلسلة القيمة. وبالتعاون مع كل من العملاء والشركاء، نعمل على ابتكار التقنيات وتمكين التحول الرقمي المطلوب لتسريع تحول الطاقة للوصول إلى مستقبل محايد للكربون. إننا نعمل على تطوير نظام الطاقة العالمي ليكون أكثر استدامةً ومرونةً وأماناً مع تحقيق التوازن بين القيم الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. وتتمتع شركة "هيتاشي إنرجي" بسجل حافل مثبت وقاعدة تركيبات لا مثيل لها في أكثر من 140 دولة. يقع مقرها الرئيسي في سويسرا، ولديها حوالي 38000 موظف في 90 دولة ويبلغ حجم أعمالها حوالي 10 مليارات دولار أمريكي.

حول شركة هيتاشي المحدودة:

تساهم شركة هيتاشي المحدودة (TSE: 6501) ، ومقرها في طوكيو باليابان ، في مجتمع مستدام يتمتع بجودة حياة أعلى من خلال دفع الابتكار من خلال البيانات والتكنولوجيا باعتبارها أعمال الابتكار الاجتماعي. تركز شركة هيتاشي على تعزيز التزامها نحو البيئة، ومرونة الأعمال والبنية التحتية الاجتماعية بالإضافة إلى البرامج الشاملة لتعزيز الأمن والسلامة. تعمل هيتاشي على حل المشكلات التي يواجهها العملاء والمجتمع عبر ستة مجالات رئيسية وهي تكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والنقل، والصناعة، والحياة الذكية وأنظمة السيارات من خلال حلول Lumada الخاصة بها. بلغ إجمالي الإيرادات الموحدة للشركة للسنة المالية 2020 (المنتهية في 31 مارس 2021) 8729.1 مليار ين (78.6 مليار دولار)، ويتبعها حوالي 871 شركة تابعة وما يقرب من 350 ألف موظف حول العالم.