يضيف الاستحواذ الاستراتيجي قدرات برمجية متطورة في إدارة إلكترونيات الطاقة والطاقة لتلبية الطلب العالمي المتسارع على حلول تخزين طاقة البطارية

دبي: أعلنت "هيتاشي إنرجي" Hitachi Energy، رائدة التكنولوجيا العالمية التي تعمل على تطوير مستقبل مستدام للجميع في مجال الطاقة، اليوم أنها استحوذت على حصة مسيطرة في شركة "إي كي إس للطاقة" eks Energy، المورّد الرائد لإلكترونيات الطاقة وحلول إدارة الطاقة لتخزين ودمج مصادر الطاقة المتجددة، ومقرها إشبيلية في إسبانيا، والتابعة لشركة "بووين ذ.م.م" Powin LLC، المزوّد العالمي البارز لحلول تخزين الطاقة. ويشهد هذا الاستثمار أيضاً تأسيس شراكة استراتيجية مع "بووين"، التي تحتفظ بحصة ملكية كبيرة في شركة "إي كي إس للطاقة".

ومع تحول العالم نحو تبني المزيد من مصادر الطاقة المتجددة، يواصل الطلب العالمي على أنظمة تخزين طاقة البطارية (BESS) الارتفاع حيث من المتوقع أن ينمو بنسبة تزيد عن 20 % سنوياً حتى العام 2030. ومن خلال الجمع بين إلكترونيات الطاقة وقدرات التحكم المتطورة من "إي كي إس" مع عروض الأتمتة والبرمجيات والنظم التكميلية من "هيتاشي إنرجي"، ترسّخ الأخيرة مكانتها كمزوّد رائد للتكنولوجيا العصرية لسوق مصادر الطاقة المتجددة وأنظمة تخزين طاقة البطارية. وتهدف "هيتاشي إنرجي" و"بووين"، عبر هذا التحالف الاستراتيجي، إلى تسخير نقاط القوة التي تتمتع بها كلا الشركتين في تطوير منتجات مبتكرة لتحول الطاقة صُممت خصيصاً للجيل المقبل من أنظمة تخزين الطاقة.

وبهذه المناسبة، قال "ماسيمو دانيلي"، العضو المنتدب لقطاع أعمال أتمتة الشبكات في "هيتاشي إنرجي": "لطالما كانت هيتاشي إنرجي شركة مبتكرة في مجال أنظمة تخزين طاقة البطارية وشبكات الطاقة الصغيرة على مدار أكثر من 30 عاماً، ومن شأن هذا الاستحواذ الاستراتيجي أن يؤكد التزامنا المتواصل بتقديم الحلول المثبتة الأكثر تطوراً لعملائنا"، مشيراً إلى أن "الأسواق، بما في ذلك شركات مكاملة أنظمة حلول تخزين طاقة البطارية الرائدة، قد أظهرت بوضوح حاجتها ورغبتها بالحصول على حلول طاقة مدعومة بإلكترونيات الطاقة الأفضل في فئتها والمدمجة بأنظمة تحكم وإمكانات رقمية. حيث تؤدي الحاجة المتزايدة باستمرار لدمج مصادر الطاقة المتجددة في الشبكة وكهربة حافة الشبكة إلى ظهور تطبيقات وحالات استخدام جديدة كل يوم. وتتمتع شركة "إي كي إس للطاقة" بسجل مثير للإعجاب في نشر المنتجات عبر أمريكا الشمالية وأوروبا، وقد تمكنت الشركة تحت مظلة "بووين" من توسيع بصمتها العالمية بشكل أكبر. ومع هذه الإضافة المهمة إلى محفظتنا، فإن "هيتاشي إنرجي" مُهيأة لتلبية متطلبات سوق أنظمة تخزين طاقة البطارية العالمي المتنامي بوتيرة متسارعة وعلى نطاق واسع".

وبدوره، قال "جيف ووترز"، الرئيس التنفيذي لـ"بووين": "يشكل هذا الاستثمار الاستراتيجي علامة فارقة مهمة على مستوى صناعة تخزين الطاقة، كونه يمهد الطريق لكل من "هيتاشي" و"بووين" و"إي كي إس للطاقة" لتسخير مواطن القوة لديها من أجل اكتشاف فرص جديدة على نطاق عالمي إلى جانب تعزيز قدرتها على خدمة العملاء الجدد والحاليين بشكل أفضل". وأضاف: "نحن فخورون بالمشاريع التي أنجزناها بالفعل مع "إي كي إس للطاقة"، بما في ذلك تنفيذ مشروع "واراث سوبر باتري"، أحد أكبر مشاريع البطاريات في تاريخ الصناعة على مستوى العالم، حيث نجحت أنظمة تحويل الطاقة الاستثنائية من "إي كي إس للطاقة" في تلبية معايير الأداء العالية الخاصة بمشغلي شبكة الطاقة الاسترالية. ونتطلع قدماً إلى مواصلة العمل مع "إي كي إس للطاقة" و"هيتاشي إنرجي" في إنجاز مزيد من المشاريع على غرار مشروع "واراث سوبر باتري" على مستوى العالم".

ومن شأن إضافة "إي كي إس للطاقة" إلى محفظة "هيتاشي إنرجي" أن يؤكد تسارع وتيرة تنفيذ الشركة لـ"خطتها الاستراتيجية للنمو للعام 2023". حيث تواصل "هيتاشي إنرجي" تقوية أعمالها الجوهرية في مجال شبكات الطاقة مع العمل في ذات الوقت على تطوير نظام الطاقة العالمي ليصبح أكثر استدامة ومرونة وأماناً. ويعزز هذا الاستحواذ من قدرات الشركة الجوهرية على حافة الشبكة، بما في ذلك الحلول الرقمية وإلكترونيات الطاقة والخدمات، وصولاً إلى تحقيق الهدف الأكبر للشركة المتمثل في تطوير مستقبل مستدام للجميع في مجال الطاقة.

ولعبت "نومورا جرينتك" دور المستشار المالي الحصري، فيما عملت "شيرمان آند ستيرلينغ" كمستشار قانوني لشركة "هيتاشي إنرجي".

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نبذة عن شركة "هيتاشي إنرجي":

تُعد شركة "هيتاشي إنرجي" شركة رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا تعمل على تطوير مستقبل مستدام للجميع في مجال الطاقة. نحن نقوم بخدمة العملاء في قطاعات المرافق والصناعة والبنية التحتية من خلال حلول وخدمات مبتكرة عبر سلسلة القيمة. وبالتعاون مع كل من العملاء والشركاء، نعمل على ابتكار التقنيات وتمكين التحول الرقمي المطلوب لتسريع تحول الطاقة للوصول إلى مستقبل محايد للكربون. إننا نعمل على تطوير نظام الطاقة العالمي ليكون أكثر استدامةً ومرونةً وأماناً مع تحقيق التوازن بين القيم الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. وتتمتع شركة "هيتاشي إنرجي" بسجل حافل مثبت وقاعدة تركيبات لا مثيل لها في أكثر من 140 دولة. لقد قمنا بدمج أكثر من 150 ميغاوات في منظومة الطاقة عبر وصلات تيار الجهد العالي المستمر HVDC، لمساعدة عملائنا على تمكين المزيد من طاقة الرياح والطاقة الشمسية. يقع مقرها الرئيسي في سويسرا، ويعمل لديها أكثر من 40000 موظف في 90 دولة ويبلغ حجم أعمالها حوالي 10 مليارات دولار أمريكي.

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حول شركة هيتاشي المحدودة:

تساهم شركة هيتاشي المحدودة (TSE: 6501) ، ومقرها في طوكيو باليابان ، في مجتمع مستدام يتمتع بجودة حياة أعلى من خلال دفع الابتكار من خلال البيانات والتكنولوجيا باعتبارها أعمال الابتكار الاجتماعي. تركز شركة هيتاشي على تعزيز التزامها نحو البيئة، ومرونة الأعمال والبنية التحتية الاجتماعية بالإضافة إلى البرامج الشاملة لتعزيز الأمن والسلامة. تعمل هيتاشي على حل المشكلات التي يواجهها العملاء والمجتمع عبر ستة مجالات رئيسية وهي تكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والنقل، والصناعة، والحياة الذكية وأنظمة السيارات من خلال حلول Lumada الخاصة بها. بلغ إجمالي الإيرادات الموحدة للشركة للسنة المالية 2020 (المنتهية في 31 مارس 2021) 8729.1 مليار ين (78.6 مليار دولار)، ويتبعها حوالي 871 شركة تابعة وما يقرب من 350 ألف موظف حول العالم.