في إطار اتفاقية متعددة المشاريع

ستعمل خمسة أنظمة ضخمة للتيار المستمر عالي الجهد HVDC في اسكتلندا على نقل طاقة الرياح إلى الجنوب، لتؤدي دوراً رئيسياً في دعم تحول الطاقة في المملكة المتحدة

دبي: أعلنت "هيتاشي إنرجي"، رائدة التكنولوجيا العالمية التي تعمل على تطوير مستقبل مستدام للجميع في مجال الطاقة، عن اختيارها من قبل شركة "إس إس إي إن ترانسميشن" SSEN Transmission، التابعة لشركة الطاقة البريطانية العملاقة "إس إس إي ش.م. ع" SSE، وذلك لتوريد محطات تحويل برية متعددة للتيار المستمر عالي الجهد HVDC لتسريع دمج مصادر الطاقة المتجددة بشبكة الكهرباء البريطانية.

وتشتمل الاتفاقية على نشر ما يصل إلى خمسة "ممرات طاقة" أو طرق سريعة لنقل تيار الجهد العالي المستمر، من أجل تمكين نقل كميات كبيرة من الطاقة المتجددة المستقبلية من شمال اسكتلندا إلى مناطق ذات استهلاك مرتفع في الجنوب. وتتمتع أنظمة الربط هذه بسعة تصل لـ 2 جيجاوات لكل منها ومستوى جهد يبلغ 525 كيلو فولت. وستوفر السعة الاجمالية للطاقة المتجددة للأنظمة الخمسة والبالغة 10 جيجاوات طاقة تساوي استهلاك قرابة 10 ملايين منزل في المملكة المتحدة.

وستساعد الوصلات على تأمين عملية نقل الطاقة في شمال المملكة المتحدة ودمج الطاقة المتجددة الجديدة المولّدة في اسكتلندا في خطوة من شأنها أن تدعم استراتيجية المملكة المتحدة لتحقيق الحياد الكربوني. وستلعب أنظمة نقل تيار الجهد العالي المستمر دوراً رئيسياً في جلب هذه الكميات الهائلة من الطاقة المتجددة إلى المجتمعات عبر مختلف أنحاء البلاد.

وبهذه المناسبة، قال "نيكلاس بيرسون"، العضو المنتدب لقطاع أعمال دمج الشبكات في "هيتاشي إنرجي": "نحن فخورون بالتعاون مجدداً مع شركة "إس إس إي إن ترانسميشن" والمشاركة في دعم رحلتها من أجل تحقيق مستقبل مستدام للجميع في مجال الطاقة، بينما نواصل جهودنا لإرساء معايير جديدة في نشر حلول مبتكرة على نطاق واسع وبوتيرة سريعة"، وأضاف: "يعكس نموذج العمل هذا استراتيجيتنا لتأمين رؤية واضحة عن المستقبل، وبناء عل ذلك فإننا نعمل بالفعل على توظيف كفاءات متميزة لتطوير قدرتنا العالمية على تسليم المشاريع".

وبدوره، قال "روب مكدونالد"، العضو المنتدب لشركة "إس إس إي إن ترانسميشن": "بينما نسعى لاستكمال المفاوضات التعاقدية خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، نتطلع قدماً للارتقاء بعلاقة العمل القوية والراسخة منذ فترة طويلة مع "هيتاشي إنرجي". ويسعدنا أيضاً أننا حظينا بفرصة المشاركة في خطة مقاولينا لمشاريع التيار المستمر عالي الجهد المستقبلية، في ضوء توقعات بالحصول على فرص إضافية هامة من أعمال تصميم أنظمة جارية. ومن المتوقع أن يتم الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن هذه المشاريع المستقبلية والفرص المتعلقة بسلسلة الإمداد ذات الصلة في وقت لاحق من هذا العام".

وتسلط هذه الاتفاقية الإطارية الضوء على كيفية نشر تكنولوجيا التيار المستمر عالي الجهد HVDC فائقة الحداثة من "هيتاشي إنرجي" بشكل فعّال، إلى جانب قدرة نماذج العمل الجديدة على إتاحة الإمكانات اللازمة لتسريع وتيرة تحول الطاقة. ويسمح هذا النهج الجديد لـ"هيتاشي إنرجي" بالتخطيط بشكل مسبق لزيادة الطاقة الانتاجية، وتوسيع وتدريب قوى العمل، والارتقاء بالمعايير وتوحيدها لتعزيز أوجه التآزر بين المشاريع المتتالية.

وستقوم "هيتاشي إنرجي" بتوريد محطات تحويل مصدر الجهد الخاصة بها، التي تعمل على تحويل التيار المتناوب إلى تيار مباشر لنقل الطاقة بشكل فعال لمسافات طويلة ومن ثم تحويل التيار المباشر إلى تيار متناوب لإعادة الكهرباء إلى الشبكة.

وتم بالفعل تحديد مواقع المشروعين الأولين ضمن الاتفاقية بين منطقتي "آرنيش – بيولي" و"سبيتال – بيترهيد". أما المشاريع الإضافية الثلاثة فتتسم بالمرونة من حيث اختيار الموقع، على أن يتم تحديدها بعد الانتهاء من إجراء دراسات واسعة النطاق. فيما من المتوقع أن تدخل وصلات تيار الجهد العالي المستمر حيز الخدمة اعتباراً من عام 2030 فصاعداً.

جدير بالذكر أن "هيتاشي إنرجي" تتعاون مع شركة "إس إس إي"في عدة مشاريع رئيسية للتيار المباشر عالي الجهد HVDC في المملكة المتحدة، من بينها على سبيل المثال وصلات "كايثنس موراي" و"شتلاند"، التي تتيح النقل الفعّال للطاقة المتجددة على نحو يعزز موثوقية شبكة البر الرئيسي ويُحسن أمن الإمدادات، بالإضافة إلى مشروع مزرعة رياح "دوجر بانك"، أكبر مزرعة رياح بحرية على مستوى العالم.

وكانت "هيتاشي إنرجي" أعلنت مؤخراً عن اتفاقية مماثلة واسعة النطاق مع شركة "تيني تي" لتوريد وصلات سعة 12 جيجاوات لربط مزارع الرياح البحرية بشبكتي الكهرباء الهولندية والألمانية.

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نبذة عن شركة "هيتاشي إنرجي":

تُعد شركة "هيتاشي إنرجي" شركة رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا تعمل على تطوير مستقبل مستدام للجميع في مجال الطاقة. نحن نقوم بخدمة العملاء في قطاعات المرافق والصناعة والبنية التحتية من خلال حلول وخدمات مبتكرة عبر سلسلة القيمة. وبالتعاون مع كل من العملاء والشركاء، نعمل على ابتكار التقنيات وتمكين التحول الرقمي المطلوب لتسريع تحول الطاقة للوصول إلى مستقبل محايد للكربون. إننا نعمل على تطوير نظام الطاقة العالمي ليكون أكثر استدامةً ومرونةً وأماناً مع تحقيق التوازن بين القيم الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. وتتمتع شركة "هيتاشي إنرجي" بسجل حافل مثبت وقاعدة تركيبات لا مثيل لها في أكثر من 140 دولة. يقع مقرها الرئيسي في سويسرا، ولديها حوالي 38000 موظف في 90 دولة ويبلغ حجم أعمالها حوالي 10 مليارات دولار أمريكي.

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حول شركة هيتاشي المحدودة:

تساهم شركة هيتاشي المحدودة (TSE: 6501) ، ومقرها في طوكيو باليابان ، في مجتمع مستدام يتمتع بجودة حياة أعلى من خلال دفع الابتكار من خلال البيانات والتكنولوجيا باعتبارها أعمال الابتكار الاجتماعي. تركز شركة هيتاشي على تعزيز التزامها نحو البيئة، ومرونة الأعمال والبنية التحتية الاجتماعية بالإضافة إلى البرامج الشاملة لتعزيز الأمن والسلامة. تعمل هيتاشي على حل المشكلات التي يواجهها العملاء والمجتمع عبر ستة مجالات رئيسية وهي تكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والنقل، والصناعة، والحياة الذكية وأنظمة السيارات من خلال حلول Lumada الخاصة بها. بلغ إجمالي الإيرادات الموحدة للشركة للسنة المالية 2020 (المنتهية في 31 مارس 2021) 8729.1 مليار ين (78.6 مليار دولار)، ويتبعها حوالي 871 شركة تابعة وما يقرب من 350 ألف موظف حول العالم.