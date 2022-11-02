الدوحة، قطر: وقّعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط - مذكرة تفاهم مع شركة جوجل كلاود لإنشاء منصة ابتكار تساهم في دعم النمو المطرد لبيئة التكنولوجيا في قطر.

ستتعاون المؤسستان لتشجيع شركات التكنولوجيا المالية والشركات الاستشارية والبنوك والمؤسسات المالية على تبني التكنولوجيا السحابية. وتسعى المؤسستان إلى التعاون في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، وتقنية سلاسل الكتل وغيرها، لتعزيز الابتكار ودفع عجلة التحوّل الرقمي، وذلك بدعم من القدرات الضخمة والشبكة العالمية التي توفرها جوجل كلاود وبالتعاون مع عملاء مركز قطر للمال والصناعة ككل.

وفي هذا الصدد، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: "نفخر بهذا التعاون الجديد مع جوجل كلاود والذي يهدف الى تعزيز تحوّل الأعمال لعملائنا في قطاعات البنوك وأسواق المال والتأمين والتقنيات الناشئة." وأضاف: "تعتبر الخدمات المالية ومن ضمنها التكنولوجيا المالية، إحدى مجالات تركيز مركز قطر للمال، ويسرّنا في هذا السياق توسيع نطاق خدماتنا وتوفير حلول خاصة بالصناعة تحت مظلة مركز قطر للمال. ومن خلال التعاون مع جوجل كلاود، نسعى إلى دمج ثقافة الابتكار والتكنولوجيا في أنماط الأعمال التقليدية، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في قطر بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية".

من جهته، قال السيد غسان كوستا، مدير عام شركة جوجل كلاود في قطر: "توفر جوجل كلاود حلولاً مُصممة بعناية تُساعد الشركات في عملية التحوّل الرقمي والاستفادة من تبني التقنيات السحابية. ونحن نقوم بتطوير منصة رقمية لمركز قطر للمال، توفر الفرصة لشركات التكنولوجيا المالية لإنشاء التطبيقات، وإطلاق الخدمات الرقمية، وتقديم منتجات مبتكرة لعملائها. كما تعمل جوجل كلاود على توفير بنية تحتية آمنة عبر المنطقة السحابية الإقليمية المزمع افتتاحها في الدوحة، مما سيُتيح لمزيد من الشركات في قطر إمكانية الاستفادة من خدمات سحابية مرنة وموثوقة وسريعة في آن معًا".

كما أطلق مركز قطر للمال وجوجل كلاود برنامج تعليمي لعملاء مركز قطر للمال، شمل تسجيل شركات التكنولوجيا المالية في مركز جوجل للتميّز، والحصول على شهادات اعتماد "قائد رقمي سحابي" و"مهندس سحابي مساعد". وتوفر هذه الحصص التدريبية نظرة ثاقبة لنهج جوجل في التحوّل الرقمي، كما أنها تُوجّه المشاركين لتبني التقنيات السحابية في كافة نواحي أعمالهم.

وتماشياً مع دوره في الترويج لدولة قطر كمركز تجاري ومالي رائد، يعقد مركز قطر للمال العديد من الشراكات مع قادة عالميين في مجال التحوّل الرقمي، بما يُساهم بشكل فاعل في إنشاء بنية تحتية مستدامة وجاهزة للمستقبل للشركات.

#بياناتحكومية

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نبذة عن مركز قطر للمال

تأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديداً في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية. ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

للمزيد من المعلومات عن الأنشطة المسموح بها ومزايا مزاولة الأعمال تحت مظلة مركز قطر للمال، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.qfc.qa

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نبذة عن جوجل كلاود

تُعزز جوجل كلاود قدرة كافة المؤسسات على تحوّل أعمالها رقميًا. وتقدّم الشركة حلولاً ريادية، تسخر طاقات تكنولوجيا جوجل البالغة الحداثة في إطار أكثر سحابة كفاءة في الصناعة. وينظر العملاء في أكثر من 200 دولة وقطاع إلى جوجل كلاود بوصفها شريكًا موثوقًا في مجال دفع عجلة النمو وإيجاد الحلول الناجعة لتحديات الأعمال الأكثر إلحاحًا التي تواجههم.

للاتصال:

مركز قطر للمال – الاتصال المؤسسي

رشا كمال الدين| r.kamaleddine@qfc.qa | الهاتف: +974 55049647

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روشيل فرنانديز| r.fernandes@qfc.qa | الهاتف: +974 7021 8272