منحت هيئة الطرق والمواصلات حقوق تسمية محطة مترو جبل علي لشركة مصانع الأصباغ الوطنية المحدودة دهانات ناشونال، أكبر مُنتج للدهانات ومواد الطلاء في المنطقة. تقع المحطة، في قلب المنطقة الحرة بجبل علي. حيث تعد أحد أبرز المراكز الصناعية وأكثرها تطوراً في الإمارة. ستحمل اسم محطة مترو دهانات ناشونال لمدة عشر سنوات قادمة، لتكون بذلك بصمة جديدة في الصناعات الوطنية، وتم توقيع الاتفاقية بين دهانات ناشونال وهايبر ميديا، وبحضور مدى ميديا بصفتها الجهة المُخوّلة من الهيئة بموجب عقد امتياز مُبرَمٍ بين الهيئة ومدى ميديا.

وتفصيلاً، قال عبد المحسن كلبت، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات بدبي: "يسرّنا انضمام دهانات ناشونال إلى مبادرة حقوق تسمية محطات المترو، إذ يدل انضمام هذه الشركة المرموقة على المستوى العالمي بلا شك على النجاح الباهر، الذي حققته وتحققه هذه المبادرة باستقطابها شركات ومؤسسات متنوعة من قطاع الأعمال على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة ككل".

وأضاف كلبت: "تحرص هيئة الطرق والمواصلات في دبي على توسيع وتعزيز أواصر العلاقات والتعاون المشترك مع قطاع الأعمال ليس على مستوى دبي فحسب وإنما على مستوى الدولة، وهذا التعاون يُبّرُ عن توجهات الدولة في ترسيخ العمل مع القطاع الخاص على أساس تبادل المعرفة والخبرات وإتاحة فرص الأعمال لهذا القطاع، الذي يُعتَبَرُ شريكاً استراتيجياً للقطاع الحكومي، كما يلعب هذا التعاون دوراً محورياً في خلق فرص عملٍ واعدةٍ تجتذب مختلف التخصصات، التي تثري قطاع الأعمال ممل يؤدي إلى الإسهام في نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة عموماً، ولإمارة دبي على وجه الخصوص".

بدوره، قال محمد الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة مدى ميديا، معلقاً على إطلاق هذا المشروع الاستراتيجي بالتعاون مع شركة دهانات ناشونال: "يمثل هذا الإنجاز الجديد خطوة إضافية نحو رؤيتنا المشتركة مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي والهادفة إلى تحويل محطات المترو إلى معالم تجارية وإعلانية مؤثرة. من خلال حقوق التسمية، لا نحقق فقط الظهور، بل نرسّخ الحضور الاستراتيجي للعلامات التجارية في نقاط تواصل حضرية عالية التأثير".

وأضاف الحمادي: "استثمار دهانات ناشونال في هذه المحطة يعكس أهمية الإعلام في وسائل النقل ودوره في تعزيز تفاعل المستهلكين ورفع مستوى الوعي بالعلامة التجارية في واحدة من أكثر مدن المنطقة حيوية".

من جانبه، أعرب سامر الصايغ، المدير العام والشريك في دهانات ناشونال، عن فخره بالشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات قائلاً: "حصول الشركة على حقوق تسمية محطة مترو بهذا الموقع الحيوي في جبل علي هو خطوة مهمة تعكس التزامنا طويل الأمد بدعم التطور العمراني في دبي. نفخر بأننا سنكون جزءاً من شبكة النقل الحيوية في دبي، ومحطة بهذا الموقع تمثل بالنسبة لنا فرصة لتعزيز وجود علامتنا في مركز اقتصادي ولوجستي محوري. هذه الخطوة ما هي إلا امتداد لرحلتنا في تقديم منتجات عالية الجودة، والتمسك بالاستدامة، والمساهمة في تطور الدولة على الصعيدين الاقتصادي والعمراني بطريقة فعّالة وواقعية".

وأضاف الصايغ: "منذ تأسيس دهانات ناشونال في عمّان - الأردن في عام 1969، وانطلاقتها من الشارقة - الإمارات في عام 1977، ونحن جزء من قصة التطور العمراني والاقتصادي في دولة الإمارات. ووجودنا اليوم على خط مترو دبي ما هو إلا خطوة جديدة تعزز مكانتنا كعلامة رائدة في مجال الطلاء في المنطقة، وتربطنا بشكل أقرب بالمجتمعات التي نخدمها منذ سنوات وبمستقبل الأجيال الذي نطمح أن نكون جزء منه محلياً وإقليمياً".

الجدير بالذكر إنّه ابتداءً من يوليو وحتى نهاية أكتوبر 2025، ستبدأ هيئة الطرق والمواصلات بتحديث وإعادة تسمية محطات المترو على اللوحات الإرشادية الخارجية والداخلية لجميع المحطات. كما سيتم تحديث الاسم الجديد على الأنظمة الرقمية الذكية وتطبيقات النقل العام الخاصة بالهيئة، إلى جانب الإعلانات الصوتية على متن القطارات قبل الوصول إلى المحطة وعند الاقتراب منها.

نبذة عن شركة مصانع الأصباغ الوطنية المحدودة (دهانات ناشونال)

تأسست شركة دهانات ناشونال عام 1969 على يد عائلة الصايغ في عمّان - الأردن، وتتخذ من إمارة الشارقة مقرًا رئيسيًا لها في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1977. تُعد الشركة أكبر مُصنّع للدهانات والطلاءات في منطقة الشرق الأوسط، وتحتل المرتبة 29 عالميًا. تدير الشركة 15 مصنعًا للدهانات و5 مصانع للراتنجات، بالإضافة إلى أكثر من 60 خط إنتاج متكامل في سبعة أسواق إستراتيجية تشمل: الإمارات العربية المتحدة الشارقة وأبوظبي، الأردن، المملكة العربية السعودية، مصر، سلطنة عُمان، رومانيا، والهند.

تتجاوز الطاقة الإنتاجية السنوية للشركة على مستوى العالم مليون طن متري، ويُعد مصنعها في الشارقة، الذي يمتد على مساحة 130,000 متر مربع، الأكبر من نوعه في المنطقة، بطاقة إنتاجية تفوق 500,000 طن متري سنويًا عبر 15 خط إنتاج متكامل.

تُقدم الدهانات الوطنية واحدة من أكثر مجموعات الطلاء تنوعًا وشمولًا في القطاع تحت سقف واحد، وتشمل الطلاءات الزخرفية والصناعية والبحرية والسيارات والبودرة والأخشاب والمعمارية، وتُصدر منتجاتها إلى أكثر من 80 دولة حول العالم.

تلتزم الشركة بأعلى معايير الجودة والاستدامة والسلامة العالمية، وتحمل شهادات اعتماد دولية مثل ISO 14001 و ISO 17025 و ISO 50001 بالإضافة إلى شهادة التصريح البيئي. (EPD)

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