قطر: أعلنت شركة هوسكفارنا للبناء، وهي جزء من مجموعة هوسكفارنا العالمية الرائدة المتخصصة بتقديم مجموعة واسعة ومبتكرة ومعتمدة من آلات ومعدات البناء، عن عقد شراكة استراتيجية مع "الشركة الشرقية التجارية المحدودة"، ومقرها الدوحة، مما يجعلها الموزع الحصري المعتمد في المنطقة لمنتجات ومعدات هوسكفارنا لتجهيز الأرضيات، بما في ذلك معدات وأحجار الصنفرة ومعدات كشط الارضيات ومعدات سقل الارضيات بأستخدام تقنية إطلاق الكرات المعدنية وآلات شفط الغبار.

هذا ويعود التعاون بين "الشركة الشرقية التجارية المحدودة"، والتي تأسست عام 1957، ومجموعة هوسكفارنا إلى وقت سابق، حين أبرمت هذه الشركة العملاقة الرائدة شراكة مع مجموعة هوسكفارنا وأصبحت بموجبها الموزع الرسمي لكافة منتجات دك الارضيات الخفيفة، ومعدات صب الخرسانة، ومعدات قص الخرسانة والحفر وروبوتات الهدم. ومع استحواذ هوسكفارنا للبناء على (بلاستراك)، سيتمكن العملاء والشركاء في المنطقة الآن من الوصول إلى مجموعة كاملة من الأدوات والمعدات الحديثة بما في ذلك منتجات تجهيز الأرضيات.

تشمل مجموعة منتجات هوسكفارنا الكاملة لحلول تجهيز الأرضيات: معدات الكشط والصنفرة للأرضيات، ومعدات سقل الارضيات بأستخدام تقنية إطلاق الكرات المعدنية وآلات إزالة الطلاء، ومعدات إزالة وشفط الرمل. تساعد هذه المعدات محترفي البناء والتصميم على وضع طبقة طلاء نهائي للارضيات بأعلى معايير الجودة للحصول على أرضية مستوية في أماكن مثل مواقف السيارات أو المستودعات. بالإضافة إلى ذلك، تساعد هذه المعدات في تشطيب الأرضيات، مثل أرضيات "تيرازو" أو الخرسانة المصقولة، حيث تستخدم المباني الأرضيات كميزة معمارية لتسليط الضوء على التصميم العام للمبنى.

وبهذه المناسبة، علّق السيد جيف بينيت، المدير العام في هوسكفارنا للبناء، قائلاً: "تهدف هوسكفارنا للبناء من الاستحواذ على (بلاستراك) و (دياماتيك) إلى تعزيز مكانتها في السوق، وتقديم أرقى مجموعة من معدات البناء الحديثة للمهنيين لتلبية جميع احتياجاتهم وتمكينهم من تنفيذ اعمالهم بكفاءة متزايدة وبتكاليف أقل، مع توفير الوقت والجهد."

تشتمل المنتجات التي أضافتها هوسكفارنا للبناء إلى محفظتها التجارية بعد الاستحواذ على (بلاستراك) على آلات بناء حديثة لتجهيز وتسوية الارضيات، والصنفرة والكشط ومعدات سقل الارضيات بأستخدام تقنية إطلاق الكرات المعدنية. بالإضافة إلى ذلك، ستتوفر أيضاً ضمن هذه المجموعة حلول ومعدات إزالة وشفط الرمل المرتبطة بشفاطات الغبار.

وأضاف، "لقد عززت هوسكفارنا بشكل كبير من مجموعة تجهيز الأرضيات الحالية لديها وذلك عبر تقديم حلول متقدمة لإزالة الرمل، والكشط، والصنفرة لعملائنا وشركائنا. في المقابل، سيتمكن عملاء وشركاء (بلاستراك) الآن من الوصول إلى المنتجات المتمّمة لعملياتهم، مثل أدوات دك الارضيات الخفيفة ومعدات صب الخرسانة ومعدات قص الخرسانة والحفر وروبوتات الهدم، بالإضافة إلى نطاق واسع من الخدمات. من خلال الجمع بين خبراتنا، جنباً إلى جنب مع بلاستراك / دياماتيك، تقدم هوسكفارنا خبرة أعمق لعملائنا في مجال تجهيز الأرضيات، مع خيارات أوسع، والعمل كفريق واحد ملتزم بالارتقاء بصناعة تجهيز الأرضيات وإعادة تشكيلها في المستقبل."

ومن جهته، صرح السيد فيكتور جورج، رئيس الأقسام الإدارية، الشركة الشرقية التجارية المحدود في قطر، قائلاً: "نحن فخورون جداً بهذه الاتفاقية لتوزيع كافة منتجات مجموعة هوسكفارنا في السوق القطري، ونتطلع عبر ذلك إلى تقديم طيف واسع من الحلول الجديدة المبتكرة لعملائنا. ستعزز مجموعة تجهيز الأرضيات الجديدة من هوسكفارنا من وضعنا كشركة رائدة تعمل دائماً على تقديم أحدث المنتجات والحلول لتمكين عملائنا ودعم عملياتهم في مجال تجهيز الأرضيات."

لمعرفة المزيد عن هذه المنتجات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة الشرقية التجارية المحدودة: www.otcqatar.com/

والموقع الإلكتروني لشركة هوسكفارنا للبناء:

https://www.husqvarnaconstruction.com/ae/

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عن هوسكفارنا للبناء:

هوسكفارنا للبناء، التابعة لمجموعة هوسكفارنا إ.ب.، شركة عالمية رائدة في مجال آليات البناء والهدم وقطع الحجر. تشتمل مجموعة منتجات البناء الشاملة لدى الشركة آلات قطع الحجر ذات الشفرات الماسية، وجميع الملحقات التي تتطلبها آليات أعمال البناء والهدم للقطع والنشر والحفر وتلميع الأرضيات ومعدات الضغط وصبّ الخرسانة. تتكون آليات قطع الحجر من مجموعة متنوعة من معدات الشفرات الماسية للمحاجر وغيرها من متطلبات قطع الأحجار والصخور.