- تخطط الشركة لاستثمار 100 مليون درهم في توسيع عملياتها التصنيعية عالمياً وشبكتها من منافذ التجزئة في المنطقة

- تضيف منشأة الانتاج الـ 14 إلى محفظتها العالمية

دبي: أعلنت "هوتباك"، الشركة المتخصصة في حلول تغليف المواد الغذائية، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، الاستحواذ على "مصنع الحريز للتغليف" (AHP)، المصنّع الرائد لصناديق الكرتون المخصصة للتغليف في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يعتبر "مصنع الحريز للتغليف"، الكائن في مجمع دبي للاستثمار، منشأة عصرية مزودة بتقنيات فائقة الحداثة وتعد من المنشآت الأكثر تطوراً من الناحية التقنية في صناعة منتجات الكرتون المخصصة للتغليف في دولة الإمارات.

وتعد "هوتباك" شركة متخصصة في صناعة منتجات التعبئة والتغليف، ومقرها الرئيسي مجمع دبي للاستثمار، ولديها أكبر شبكة حصرية من منافذ التجزئة على مستوى العالم.

وعقب إتمام صفقة الاستحواذ، ستتولى "هوتباك" السيطرة الكاملة على عمليات "مصنع الحريز للتغليف"، الذي سيتم إعادة تسميته ليصبح "هوتباك لصناعات التغليف ذ.م.م".

وبهذه المناسبة، قال "عبد الجبار بي بي"، العضو المنتدب للمجموعة في شركة "هوتباك": "إن صفقة الاستحواذ هذه ستعود بالفائدة علينا من الناحية اللوجستية كونها ستدعم المتطلبات الداخلية لشركة هوتباك، كما ستسهم أيضاً في إضافة محفظة جديدة من المنتجات إلى قائمة عروضنا، وهي خطوة استراتيجية وهامة جداً في إطار جهودنا الحثيثة لتحقيق رؤيتنا للعام 2030، المتمثلة في أن نصبح أكبر مصنّع لمنتجات التعبئة والتغليف على مستوى العالم".

وأضاف: "سنواصل الاستثمار في تعزيز قدرات سلسلة الانتاج والتوريد لدينا مع التركيز على التكنولوجيا والاستدامة. وتحقيقاً لهذه الغاية، فإننا نخطط لاستثمار 100 مليون درهم في مضاعفة طاقتنا الانتاجية وتنويع خطوط منتجاتنا بالتوازي مع توسيع عملياتنا التصنيعية عالمياً وشبكتنا من متاجر التجزئة على الصعيد الإقليمي".

وبدوره، قال "زين الدين بي بي"، المدير التنفيذي للمجموعة في شركة "هوتباك": "سيكون المرفق الجديد منشأة التصنيع الـ 14 لشركة هوتباك حول العالم. تتمثل رؤية هوتباك المستقبلية في رفع حصتها السوقية في أسواقها المحلية ضمن دول مجلس التعاون الخليجي. في حين تسهم مبادرات الاستحواذ التي ننفذها، إلى جانب عمليات تطوير سلسلة متاجر التجزئة لدينا في تعزيز توسع عملياتنا التصنيعية".

وأوضح أن "من بين الإضافات الفورية الناتجة عن هذه الصفقة طرح خطوط منتجات وخدمات جديدة كصناديق المايكرو فلوت والطباعة الملساء غير المباشرة عالية الوضوح، التي سترتقي بالجاذبية البصرية لعلامات العملاء التجارية. وعلاوة على ذلك، ستتضاعف قدرتنا الانتاجية مع إضافة آلات قطع القوالب ذات الدقة العالية".

وكانت "هوتباك" احتفلت مؤخراً بمرور 27 عاماً على مسيرتها الحافلة بالنجاح في القطاع. حيث تعد الشركة أكبر مصنّع لمنتجات التغليف في منطقة الشرق الأوسط، بمحفظة تضم أكثر من 3500 من المنتجات التي تتنوع ما بين المنتجات البلاستيكية والورقية والخشبية والألمونيوم والمواد القابلة للتحلل. وتخدم الشركة 25 ألف علامة تجارية عالمية ومحلية عبر 13 دولة ويعمل لديها 3300 موظف. كما تقوم الشركة بتصدير منتجاتها إلى أكثر من 100 دولة حول العالم.

جدير بالذكر أن "مصنع الحريز للتغليف" يعد من الشركات الرائدة على مستوى القطاع حيث يمتلك في رصيده قائمة مميزة من العملاء - تتضمن شركات متوسطة الحجم جنباً إلى جنب مع مؤسسات كبيرة متعددة الجنسيات – ويقوم المصنع بتصدير منتجاته إلى عملاء عبر مختلف أنحاء منطقة الخليج العربي وشمال أفريقيا.

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نبذة عن "هوتباك":

تأسست في العام 1955، تعتبر "هوتباك" الدولية شركة رائدة معترف بها في تصنيع وتوريد منتجات تغليف المواد الغذائية. تنتشر عمليات الشركة اليوم في 12 بلداً، تشمل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والهند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والمغرب ونيجيريا وأستراليا. وخلال فترة زمنية قصيرة، نمت الشركة لتصبح واحدة من اللاعبين الرائدين في قطاع التغليف بسبب سمعتها في توريد منتجات عالية الجودة، وأسعارها المعقولة وخدماتها المتميزة. وتعتبر "هوتباك" متجراً متكاملاً يقدم مجموعة كاملة من منتجات التغليف لقطاعات الفنادق والمطاعم، والتجزئة والتغليف الصناعي. كما تمثل الشركة شركات التصنيع الرئيسية الأخرى حول العالم، فيما يتم تعبئة منتجاتها بصورة صحية في تصاميم عصرية وجذابة وتسويقها تحت علامات "هوتباك" (مجموعة ذات استخدام مفرد) و"سوفت كول" (مجموعة المحارم).

كشركة متخصصة في تغليف المواد الغذائية، حصلت "هوتباك" على شهادات BRCGS, SEDEX, ESMA, PEFC, FSC, ISO 9001: 2015, ISO 22000: 2018, ISO 14001: 2015, ISO 45001: 2018، التي تضمن أعلى درجات جودة المنتجات. كما فازت "هوتباك" بجائزة دبي للجودة المرموقة ضمن فئة جائزة دبي للصناعة الذكية 2020 لقطاع التصنيع. وتمتلك "هوتباك" اليوم 30 مركزاً حصرياً للتجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتوفر أكثر من 600 منتج متخصص غير متوافر في محال السوبرماركت، فضلاً عن امتلاكها موقع www.hotpackwebstore.com الإلكتروني، الذي يعتبر أكبر متجر الكتروني لمنتجات تغليف المواد الغذائية على مستوى المنطقة. وعلى مرّ السنين، أصبحت "هوتباك" علامة موثوقة بفضل منتجاتها وخدماتها المتميزة، وعمليات الترويج المتواصلة لعلامتها.

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وسام الخالد

شركة "ووترميلون"

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