من النفايات البلاستيكية والترويج للاستدامة

دبي: أعلنت "هوتباك"، المصنّع الرائد لمنتجات تعبئة وتغليف المواد الغذائية ومقرها دبي، عن تنظيم حملة "املأ من أجل المستقبل" لتنظيف البيئة في الشارقة، ويتولى تنفيذ هذه المبادرة المتعلقة بالاستدامة "مشروع هوتباك للسعادة"، ذراع المسؤولية المجتمعية المؤسسية للشركة.

ويتمثل الهدف من حملة التنظيف هذه في إزالة النفايات البلاستيكية الخطرة من منطقة الصجعة الصناعية بالشارقة. وشهدت الحملة مشاركة أكثر من 120 متطوعاً، إضافة إلى أُسر وأطفال مدارس وموظفي هوتباك ومتطوعين آخرين من جمعية Unique Friends of Kerala، الذين اجتمعوا معاً للمساعدة في تنظيف المنطقة من النفايات البلاستيكية.

وتعقيباً على المبادرة، قال "عبد الجبار"، العضو المنتدب للمجموعة في هوتباك: "نسعى من خلال هذه المبادرة إلى غرس قيمة الاستدامة في نفوسنا جميعاً. حيث يعتبر تلوث الأراضي والنفايات البلاستيكية من الشواغل البيئية الكبرى وإذا لم يتم التعامل معها بالشكل المناسب فقد تؤدي إلى عواقب وخيمة على صحة الانسان والحيوان".

وتابع: "نحن في هوتباك ندرك منافع البلاستيك في حياتنا اليومية ولذلك نحرص على اتخاذ إجراءات لتقليل النفايات وتحقيق أقصى قدر من إعادة التدوير وإعادة استخدام البلاستيك قدر الإمكان. ولكننا ندرك أيضاً الضرر البالغ الذي تسببه النفايات البلاستيكية للبيئة. ولهذا السبب نحن نؤمن بأن مبادرة "املأ من أجل المستقبل" تعتبر هامة لأننا بحاجة لتثقيف المستهلكين حول ممارسات إدارة النفايات المستدامة والترويج لإعادة الاستخدام".

وتعقيباً على الحملة، أضاف "عبد الجبار": "يسعدنا مشاركة الشباب والآباء مع أطفالهم في هذه الحملة لتنظيف البيئة. وأود أن أعرب عن امتناني لجميع المتطوعين على توليهم المسؤولية أثناء الحملة لتنظيف المنطقة بأكملها من المخلفات البلاستيكية خلال ساعة واحدة فقط".

وفي ضوء الحظر المفروض من قبل حكومة دولة الإمارات على استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، شدّد "عبد الجبار" على التزام هوتباك بالاستدامة، قائلاً: "إن الحدّ من انتشار الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام في البيئة خطوة هامة للغاية ومن المشجع أيضاً أن نشهد قيام الحكومة بفرض حظر على البدائل الأخرى أيضاً التي تشكل خطرأ أكبر على البيئة. حيث تسهم قوانين الحظر هذه في مكافحة التلوث البلاستيكي"، وأشار إلى وجود حاجة لرفع مستوى الوعي بين المستهلكين لإعادة الاستخدام والتخلّص المسؤول من المنتجات البلاستيكية، لدرء المخاطر والهديدات الناجمة عن المخلفات البلاستيكية".

وتماشياً مع التزام الشركة تجاه التنمية المستدامة، أكد "عبد الجبار" أن هوتباك تستعد لانتاج بدائل مستدامة متنوعة، تشمل الأكياس الورقية والأكياس البلاستيكية المعاد تدويرها، إلى جانب مجموعة متنوعة من المواد الأحادية التي يمكن تصنيفها كمواد قابلة للتحلل، أو قابلة للتحويل إلى سماد أو إعادة التدوير. كما تستثمر الشركة بنشاط في عمليات البحث والتطوير من أجل تقليل بصمتها البيئية، كما أن غالبية منتجاتها تندرج ضمن فئة المنتجات المستدامة.

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نبذة عن "هوتباك":

تأسست في العام 1955، تعتبر "هوتباك" الدولية شركة رائدة معترف بها في تصنيع وتوريد منتجات تغليف المواد الغذائية. تنتشر عمليات الشركة اليوم في 12 بلداً، تشمل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والهند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والمغرب ونيجيريا وأستراليا. وخلال فترة زمنية قصيرة، نمت الشركة لتصبح واحدة من اللاعبين الرائدين في قطاع التغليف بسبب سمعتها في توريد منتجات عالية الجودة، وأسعارها المعقولة وخدماتها المتميزة. وتعتبر "هوتباك" متجراً متكاملاً يقدم مجموعة كاملة من منتجات التغليف لقطاعات الفنادق والمطاعم، والتجزئة والتغليف الصناعي. كما تمثل الشركة شركات التصنيع الرئيسية الأخرى حول العالم، فيما يتم تعبئة منتجاتها بصورة صحية في تصاميم عصرية وجذابة وتسويقها تحت علامات "هوتباك" (مجموعة ذات استخدام مفرد) و"سوفت كول" (مجموعة المحارم).

كشركة متخصصة في تغليف المواد الغذائية، حصلت "هوتباك" على شهادات BRCGS, SEDEX, ESMA, PEFC, FSC, ISO 9001: 2015, ISO 22000: 2018, ISO 14001: 2015, ISO 45001: 2018، التي تضمن أعلى درجات جودة المنتجات. كما فازت "هوتباك" بجائزة دبي للجودة المرموقة ضمن فئة جائزة دبي للصناعة الذكية 2020 لقطاع التصنيع. وتمتلك "هوتباك" اليوم 30 مركزاً حصرياً للتجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتوفر أكثر من 600 منتج متخصص غير متوافر في محال السوبرماركت، فضلاً عن امتلاكها موقع www.hotpackwebstore.com الإلكتروني، الذي يعتبر أكبر متجر الكتروني لمنتجات تغليف المواد الغذائية على مستوى المنطقة. وعلى مرّ السنين، أصبحت "هوتباك" علامة موثوقة بفضل منتجاتها وخدماتها المتميزة، وعمليات الترويج المتواصلة لعلامتها.

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شركة "ووترميلون"

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