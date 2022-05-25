البلد الواقع في الشمال الغربي من أفريقيا يشكل جزءاً من أهداف الشركة لزيادة حضورها الإقليمي

دبي: أعلنت شركة "هوتباك"، المتخصصة في حلول تغليف المواد الغذائية، ومقرها دبي، عن دخولها أسواق المغرب عبر إبرامها اتفاقية شراكة مع "ريتيل هولدينغ"، الرائدة في قطاع التجزئة في الدولة الافريقية من خلال ذراعها الاستثمارية "بست فاينانسرز".

وقع اتفاقية الشراكة "عبد الجبار بي بي"، العضو المنتدب لشركة "هوتباك"، و"زهير بيناني" رئيس مجلس إدارة "بست فاينانسرز"، وذلك بحضور "عبد اللطيف مرزق" مدير "ساماز"، و "زياد مرزق" مدير عام "هوتباك جلوبال اس ايه المغرب"، و"رياض العيساوي" المدير المالي لشركة "بست فاينانسرز".

وقالت "هوتباك" في بيان إن الشراكة ستسهم في تعزيز حضورها في البلدان الأفريقية واستثماراتها في المنشآت التصنيعية في المغرب.

وقال "عبد الجبار بي بي"، العضو المنتدب في شركة "هوتباك": "إن زيادة تواجدنا في المغرب يشكل جزءاً من توسعنا الاستراتيجي الذي يركز على البلدان الافريقية. لقد أسسنا بالفعل حضوراً راسخاً في عدة أقاليم افريقية، مثل نيجيريا وساحل العاج والمغرب أيضاً. ونعمل بشكل تدريجي، من خلال خطتنا الأحدث للتوسع في المغرب، على تنمية وتعزيز نطاق انتشار منتجاتنا ليس على مستوى الدول الافريقية فحسب بل يمتد ذلك أيضاً ليشمل منطقة أوروبا".

وأضاف الجبار أن "هذه الشراكة ستساعدنا على دخول البلدان المجاورة وزيادة حصتنا السوقية ضمن قطاع التجزئة فيها، كما ستعزز عملياتنا في شمال غرب افريقيا وغانا".

وسيكون بمقدرو الشركة الجديدة الآن، "هوتباك جلوبال إس إيه المغرب"، والتي كانت سابقاً مملوكة بشكل مشترك بين "هوتباك جلوبال الإمارات" و"ساماز كونسالتينغ المغرب"، رفد السوق المغربية بمجموعة واسعة ومتنوعة من منتجات التغليف النوعية عبر العديد من المنافذ، نظراً لأن "بست فاينانسرز" تعد مالكة لعدد من العلامات التجارية، من بينها كارفور المغرب، وليبل في، وأتاكادو، وبيرجر كينج، وكيابي، وفيرجن ميجاستور، وغيرها من الماركات الأخرى.

وقال "زهير بيناني"، رئيس مجلس إدارة "بست فاينانسرز": "تعد الشراكة بين بست فاينانسرز وهوتباك جلوبال تطوراً بارزاً بالنسبة لسوق التغليف في المغرب والدول الافريقية بشكل عام، نظراً لأنها سترسي معايير جديدة على صعيد الصحة والسلامة والجودة في هذا القطاع. وستغدو الدولة أيضاً واحدة من مراكز التصنيع الرئيسية لشركة هوتباك".

وسوف تمكّن "بست فاينانسرز" أيضاً شركة "هوتباك جلوبال إس إيه المغرب" من الاستحواذ على حصة 80 % من سوق منتجات تغليف المواد الغذائية في المغرب، من خلال حلول التعبئة والتغليف الصحية والنظيفة والعالية الجودة من "هوتباك".

وبدوره، قال "عبد اللطيف مرزق": "مما لا شك فيه أن منتجات هوتباك ستحقق شهرة واسعة في السوق المغربية بفضل تميزها، حيث يتم تصنيعها في منشآت تُدار من قبل موظفين من ذوي الخبرة والمهارة العالية، ممن ساهموا في إرساء معايير هي الأفضل ضمن فئتها على صعيد الانتاج وخدمة العملاء.

وستقوم شركة "هوتباك" قريباً بالتوسع إلى أسواق أخرى في افريقيا كجزء من خطتها التوسعية في أنحاء الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وتصدّر الشركة بالفعل منتجاتها إلى أكثر من 100 دولة، فيما ستعزز قاعدتها الموجودة في الدولة الواقعة في شمال غرب افريقيا من طاقتها الانتاجية وقدراتها التصديرية..

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نبذة عن "هوتباك":

تأسست في العام 1955، تعتبر "هوتباك" الدولية شركة رائدة معترف بها في تصنيع وتوريد منتجات تغليف المواد الغذائية. تنتشر عمليات الشركة اليوم في 12 بلداً، تشمل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والهند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والمغرب ونيجيريا وأستراليا. وخلال فترة زمنية قصيرة، نمت الشركة لتصبح واحدة من اللاعبين الرائدين في قطاع التغليف بسبب سمعتها في توريد منتجات عالية الجودة، وأسعارها المعقولة وخدماتها المتميزة. وتعتبر "هوتباك" متجراً متكاملاً يقدم مجموعة كاملة من منتجات التغليف لقطاعات الفنادق والمطاعم، والتجزئة والتغليف الصناعي. كما تمثل الشركة شركات التصنيع الرئيسية الأخرى حول العالم، فيما يتم تعبئة منتجاتها بصورة صحية في تصاميم عصرية وجذابة وتسويقها تحت علامات "هوتباك" (مجموعة ذات استخدام مفرد) و"سوفت كول" (مجموعة المحارم).

كشركة متخصصة في تغليف المواد الغذائية، حصلت "هوتباك" على شهادات BRCGS, SEDEX, ESMA, PEFC, FSC, ISO 9001: 2015, ISO 22000: 2018, ISO 14001: 2015, ISO 45001: 2018، التي تضمن أعلى درجات جودة المنتجات. كما فازت "هوتباك" بجائزة دبي للجودة المرموقة ضمن فئة جائزة دبي للصناعة الذكية 2020 لقطاع التصنيع. وتمتلك "هوتباك" اليوم 30 مركزاً حصرياً للتجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتوفر أكثر من 600 منتج متخصص غير متوافر في محال السوبرماركت، فضلاً عن امتلاكها موقع www.hotpackwebstore.com الإلكتروني، الذي يعتبر أكبر متجر الكتروني لمنتجات تغليف المواد الغذائية على مستوى المنطقة. وعلى مرّ السنين، أصبحت "هوتباك" علامة موثوقة بفضل منتجاتها وخدماتها المتميزة، وعمليات الترويج المتواصلة لعلامتها.

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