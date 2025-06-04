دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت هواوي، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عن شراكة استراتيجية مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) بهدف إطلاق برنامج تدريبي شامل مصمم لتطوير الكوادر الوطنية الشابة ورفدها بمهارات التكنولوجيا المتطورة التي تلبي متطلبات الاقتصاد الرقمي المتسارع.

يشتمل هذا التعاون على إقامة برنامج تدريبي مدته ثمانية أسابيع، منها دورة تدريبية مكثفة على مدار 4 أسابيع في دبي، بالإضافة إلى 4 أسابيع أخرى من التدريب التقني المتخصص ضمن مرافق هواوي المتطورة في مدينة شينزن الصينية. ويركز البرنامج على تنمية المهارات القيادية للمشاركين في مجالات الاقتصاد الرقمي، والابتكار الصناعي، واستراتيجيات الإدارة المتقدمة التي تحفز نمو الأعمال وتدعم التنافسية. ومن خلال هذا الدمج الفريد بين السياق المحلي والخبرة العالمية، يضمن البرنامج تطوير كفاءات إماراتية عالمية المستوى مع الحفاظ على ارتباطها بالأهداف الوطنية لدولة الإمارات ورؤيتها المستقبلية.

بهذه المناسبة، قال جاكي تشانغ، عضو مجلس الإدارة ونائب الرئيس لشركة هواوي الإمارات: "من خلال شراكتنا مع ’نافس‘، نؤسس لتجربةً تحولية تجمع خبرة هواوي العالمية في تقنيات الجيل الخامس، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي مع الرؤية الرقمية الطموحة لدولة الإمارات. ويعكس البرنامج التدريبي، الذي نعتزم إقامته على مدار ثمانية أسابيع في دبي وشينزن، التزامنا الراسخ بتطوير الكوادر الإماراتية التي ستقود المستقبل التكنولوجي للمنطقة".

تم تصميم البرنامج التدريبي لمواكبة احتياجات التحول الرقمي في دولة الإمارات. وسيكتسب المشاركون فيه خبرة عملية مهمة في تقنيات الاتصالات المتقدمة، بما في ذلك بنية شبكات الجيل الخامس ونشرها، وحلول الحوسبة السحابية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وبرامج شهادة المحترف المعتمد من هواوي في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (HCIP) والتي تغطي تقنيات اتصالات البيانات الأساسية وتحليلات البيانات الضخمة.

علاوة على ذلك، يشكل البرنامج استثماراً مهمّاً في تطوير الكوادر الإماراتية، حيث تم تصميم وحداته التدريبية خصيصاً لدعم تحقيق أهداف التحول الرقمي في دولة الإمارات. ومن خلال تأهيل الكوادر الإماراتية وتزويدها بالمهارات اللازمة لشغل المناصب القيادية في بيئات العمل التنافسية، فإنّ مثل هذه الشراكات لا تساهم في سدّ فجوات العرض والطلب الحالية في سوق العمل فحسب، وإنما توفر كذلك رصيداً غنياً من الكفاءات لدعم النمو على المدى الطويل.

يساهم البرنامج كذلك في إنشاء رصيد متميز من الكوادر الإماراتية المتمرسة في مجال التكنولوجيا، والذين سيدعمون مبادرات التحول الرقمي في الدولة، ويعززون التعاون بين رواد التكنولوجيا العالميين والمؤسسات المحلية، كما يساهمون في تحقيق هدف الإمارات بأن تصبح مركزاً عالمياً رائداً للتكنولوجيا.

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