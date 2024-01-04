الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة "هواوي كلاود" حصولها على ترخيص فئة (ج) من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (CST) في المملكة العربية السعودية، وهي أعلى شهادة تقدمها الهيئة لمزودي الخدمات السحابية. يأتي هذا التقدير بعد تقييم شامل أجرته الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (NCA) لشركة "هواوي كلاود" من حيث الضوابط الأساسية للأمن السيبراني (ECC) وضوابط الأمن السيبراني للحوسبة السحابية (CCC).

وبهذه المناسبة قال آلان كي، الرئيس التنفيذي لشركة سباركو (هواوي كلاود) في المملكة العربية السعودية: "تتشرف ’هواوي كلاود‘ بالحصول على ترخيص فئة (ج) المرموق من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والذي يشكل خطوة جوهرية ترسخ التزامنا بتطوير قطاع الخدمات السحابية في المملكة. كما تؤكد هذه الشهادة التزامنا الثابت بمواكبة أعلى معايير الأمن السيبراني ودعم رحلة التحول الرقمي التي تشهدها البلاد".

ويمكّن هذا الترخيص بالغ الأهمية شركة "هواوي كلاود" من تقديم خدمات سحابية متطورة لكل من القطاعين العام والخاص في المملكة والمنطقة عموماً. وثمة معايير صارمة للحصول على ترخيص فئة (ج) تشمل الالتزام بضوابط الأمن السيبراني للحوسبة السحابية (CCC) بالنسبة للقطاع الحكومي، والمواءمة مع معايير ومتطلبات الفئتين (أ) و(ب)، والحصول على الموافقات اللازمة بما يتوافق مع القوانين واللوائح والسياسات ونماذج الحوكمة السائدة. وبموجب هذا الترخيص، بات بإمكان "هواوي كلاود" التعامل مع تصنيفات البيانات الحكومية، بما في ذلك البيانات العامة والبيانات المقيدة والبيانات السرية والسرية للغاية.

كما يأتي الترخيص عقب إطلاق خدمة "هواوي كلاود" مؤخراً في منطقة الرياض. وتماشياً مع الأهداف الموضحة في التزام "هواوي كلاود" بتخصيص استثمارات كبيرة لدعم البنية التحتية السحابية داخل المملكة العربية السعودية، والتي تم الإعلان عنها خلال معرض "ليب 2023"، يعزز هذا الإنجاز التزام "هواوي كلاود" بتعزيز النمو الاقتصادي والازدهار القائم على التكنولوجيا الرقمية.

وتعد هذه الخطوة الجوهرية جزءاً من استراتيجية "هواوي كلاود" العامة والمتجذرة في المملكة العربية السعودية، والتي تتماشى مع رؤية السعودية2030. وتهدف "هواوي كلاود" إلى تحفيز التحول الرقمي، والترقية الذكية للمؤسسات السعودية من خلال التقنيات المتطورة، وتحسين تجارب المستخدم والمنظومة التعاونية.

وتخطط "هواوي كلاود" لتوظيف أحدث التقنيات مثل Cloud Native 2.0 وGaussDB وDigital Human ونموذجPangu 3.0 لدعم الخدمات الحكومية وخدمات الكهرباء والأرصاد الجوية بغية تعزيز الذكاء في المملكة العربية السعودية. ويتعامل نموذج الذكاء الاصطناعي Pangu 3.0 AI على وجه الخصوص مع تحديات اعتماد الذكاء الاصطناعي، وذلك باستخدام معارف وخبرات القطاع لتحسين قدرات الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل التمويل والحكومة والتصنيع وغيرها. ومن المتوقع أن يؤدي طرح هذا النموذج إلى دفع عجلة الابتكار في المملكة وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي.

وتطمح هواوي على مدى السنوات الخمس المقبلة إلى تمكين 200 ألف مطور في المملكة، وصياغة حلول مشتركة بالتعاون مع 1000 شريك محلي، وإطلاق برنامج هواوي كلاود للشركات الناشئة (Huawei Cloud Startup Program) الذي يوفر الدعم لـ 2000 شركة ناشئة. ويعكس التزام "هواوي كلاود" تجاه المملكة التزامها بتحفيز التغيير الإيجابي في المشهد الرقمي عبر المنطقة.

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نبذةٌ عن "هواوي"

"هواوي" هي شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات تأسست عام 1987. ندير أعمالنا اليوم في أكثر من 170 دولة ومنطقة في العالم من خلال أكثر من 207,000 موظف، ونخدم أكثر من 3 مليار شخص حول العالم.

تتمثل رؤيتنا بإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال توفير الاتصال في كل مكان وتعزيز المساواة في الوصول إلى الشبكات؛ وتوفير خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لجميع أنحاء العالم لتزويدكم بقوة حاسوبية فائقة أينما كنتم ومتى أردتم؛ وبناء منصات رقمية تساعد جميع القطاعات والمؤسسات على تعزيز مرونتها وكفاءتها؛ وتغيير مفهوم تجربة المستخدم بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتناسب الاحتياجات الخاصة لكل فرد وفي مختلف جوانب حياته، سواء في المنزل أو المكتب أو أثناء التنقل.

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