القاهرة: انعقدت فعاليات قمة "هواوي أفريقيا الذكية 2025" في مدينة مراكش المغربية، على هامش معرض جيتكس أفريقيا، تحت شعار "تعزيز الذكاء من أجل أفريقيا جديدة"، حيث اجتمع قادة الفكر وصناع القرار لرسم خريطة طريق التحول التكنولوجي في القارة.

وفي نسخته الثالثة، سلّط مؤتمر جيتكس الضوء بشكل خاص على دور الذكاء الاصطناعي (AI) والابتكار الرقمي في إعادة تشكيل مستقبل أفريقيا، وأكد على التحول الجذري الذي تشهده القارة السمراء في مسيرة تحولها التكنولوجي، كما كشفت قمة هواوي كيفية مساهمة الذكاء الاصطناعي في دعم وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة والمساعدة في رسم ملامح مستقبل القارة.

في كلمته الافتتاحية، أكد السيد/ شين لي، رئيس هواوي لمنطقة شمال وغرب ووسط أفريقيا، على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الحكومات والقطاع الخاص والمبتكرين، قائلاً: "سنواصل العمل مع جميع الشركاء والأطراف في مختلف الركائز الأساسية لتطوير الذكاء الاصطناعي، بما يشمل السياسات والتقنيات والنظام البيئي وبناء المواهب، بهدف تسريع وتيرة التحول الذكي وبناء أفريقيا جديدة معاً."

ولاقت هذه الدعوة صدى قوياً لدى السيد/ لاسينا كونيه، المدير العام والرئيس التنفيذي لسمارت أفريقيا، والذي شدد على أهمية ملاءمة التحول الرقمي مع خصوصيات القارة الافريقية، حيث يشكل الشباب تحت سن الـ 30 أكثر من 70% من السكان، مما يخلق قوة دافعة للإبداع والابتكار، ويوفر طاقة إبداعية وقدرة على التكيف والمرونة اللازمة لقيادة ثورة الذكاء الاصطناعي، مضيفا: "علينا أن نعمّق جذور التحول الرقمي في السياسات والمواهب والشراكات، لضمان أن تصبح أفريقيا رائدة في عصر الذكاء الاصطناعي."

ومن جهته، أكد السيد/ منير سوسي، نائب رئيس هواوي شمال أفريقيا، على الفرص السوقية الهائلة التي يمكن استغلالها من خلال نهج يركز على العملاء في ظل التحول الرقمي السريع، مضيفا: "في هذا العصر سريع التغير، يفتح الذكاء الاصطناعي الشامل آفاقاً جديدة في أفريقيا، وتحرص هواوي على محورية العملاء، مع دفع الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء القارة." وهو ما يعكس حرص الشركة على تقديم حلول عملية ومبتكرة تُحدث أثرًا ملموسًا في حياة الأفراد والمجتمعات وبيئات الأعمال.

وسلّطت قمة "هواوي أفريقيا الذكية 2025" الضوء على أهمية دور البنية التحتية السحابية والرقمية كركيزة أساسية لتمكين الذكاء الاصطناعي في أفريقيا، حيث أوضح السيد/ أحمد طلعت رئيس قطاع التكنولوجيا -هواوي كلاود شمال أفريقيا خلال جلسة متخصصة: "في أفريقيا، تلتزم هواوي كلاود ببناء بنية سحابية ذكية تدعم قطاع الاتصالات، بالإضافة الي تسريع وتيرة التحول الذكي عبر مختلف القطاعات، من خلال ابتكار حلول متكاملة تجمع بين الذكاء الاصطناعي وتقنيات السحابة." ويهدف هذا التركيز الاستراتيجي على الحلول السحابية المتكاملة لسد الفجوات الرقمية وتوفير بنية تحتية آمنة وقابلة للتطوير لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي الناشئة.

كما تجسدت إحدى المحاور الأساسية للقمة في "القيمة الجديدة"، من خلال شهادة مؤثرة ألقاها السيد/ مروان عكراب، رئيس المركز الرقمي بمجموعة التجاري وفا بنك، حول كيفية تحويل البيانات إلى رافعة للأداء، قائلاً: "بعد أن وضعنا الأسس اللازمة لحوكمة فعّالة ولإدارة مركزية للبيانات، أطلق بنك التجاري وفا تحوّلاً استراتيجياً لتحويل البيانات إلى رافعة حقيقية للأداء، وقد تميّزت هذه المرحلة التالية بارتفاع قوة الأدوات التحليلية، وتحقيق استفادة أفضل للبيانات، وبناء ثقافة عمل تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما حقق نتائج ملموسة في القطاع المالي."

وفي ما يخص محور، “المنظومة الجديدة”، نظّمت القمة جلسة حوارية رفيعة المستوى، حيث أكد المشاركون على ضرورة تطوير أطر مرنة وشاملة وقابلة للتكيف، قادرة على مواكبة التحولات الرقمية المتسارعة، وتمكين القارة من الاستفادة المثلى من إمكانيات الذكاء الاصطناعي على المدى الطويل، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي.

من خلال الجمع بين الرؤى العملية وقصص النجاح والقيادة الثاقبة، وضعت قمة "هواوي أفريقيا الذكية 2025" أجندة استراتيجية قوية لمستقبل القارة الرقمي، واختتمت فعالياتها بتأكيد هواوي على التزامها بدعم الشركاء في جميع أنحاء القارة لبناء مستقبل رقمي متكامل، أكثر ذكاءً واتصالاً، حيث يصبح الابتكار قوة دافعة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي على حد سواء.

من خلال رؤى استراتيجية متكاملة، وشهادات ملهمة، ونقاشات رفيعة المستوى، وضعت قمة "هواوي أفريقيا الذكية 2025" دعائم أجندة واضحة وطموحة لمستقبل إفريقيا الرقمي. وتجدد هواوي في هذا السياق التزامها الراسخ بمواصلة العمل مع مختلف الشركاء في القارة لبناء مستقبل أكثر ذكاءً وشمولًا، حيث يكون الابتكار في خدمة الجميع، ومن أجل الجميع.

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