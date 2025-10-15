دبي، الإمارات العربية المتحدة: استضافت هواوي منتدى التعليم الذكي في معرض جيتكس جلوبال 2025، حيث طرحت خلاله حلولًا متطورة مصممة لمواجهة التحديات الرئيسية في هذا القطاع، بهدف تعزيز الشمولية الرقمية، وتحسين الكفاءة التشغيلية في المدارس والجامعات. وإدراكاً لأهمية التعليم كركيزة أساسية للتحول الرقمي في المنطقة، شارك في المنتدى العديد من كبار التربويين وصانعي السياسات ومبتكري التكنولوجيا من أجل مناقشة الدور الذي يمكن أن يلعبه الذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبل قطاع التعليم.

واستُهل المنتدى أعماله بكلمة ترحيبية للسيد بيتر زانغ، نائب رئيس وحدة الأعمال العامة العالمية في هواوي، ثم قدم ألكسندر مايكل، نائب الرئيس العالمي ومستشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شركة فروست آند سوليفان، عرضًا شارك خلاله رؤى حول تأثير الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل قطاع التعليم.

من جهته قدّم مهدي حسن ليمون، نائب رئيس القطاع العام في هواوي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، عرضًا بعنوان "خارطة طريق جديدة للتعليم الذكي"، طرح خلاله مخططًا جديدًا لبناء "مجتمع تعليمي رقمي" يدمج بين التكنولوجيا والخدمات والمعنيين بالقطاع بهدف خلق منظومة تعليمية أكثر شمولاً وكفاءة واستدامة. ويرتكز هذا المخطط على تصور هواوي للتعليم الذكي والذي يتضمن سيناريوهات متعددة، تقود التحول الرقمي في التعليم من خلال التركيز على التدريب الرقمي، والفصول الذكية، والحرم الجامعي الذكي، والبحث العلمي. وبالاستفادة من تقنيات مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، يخلق هذا التصور بيئة تعليمية ذكية ومتصلة وديناميكية في جميع أنشطة التدريس والتعلم والإدارة والبحث.

كما أصدرت شركة هواوي أيضًا بالتعاون مع معهد اليونسكو لتقنيات المعلومات في التعليم (UNESCO IITE )، تقارير حول تطوير المهارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تتضمن رؤى وتوصيات، تعمل على تقديم حلول مستقبلية قابلة للتطوير لتلائم احتياجات المؤسسات التعليمية، بما يسهم في تسهيل تطبيق الحلول التقنية وتقليل التعقيدات الفنية المرتبطة بها. واعتمادًا على خبرة هواوي الواسعة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجانب شراكاتها العالمية، يهدف هذا البرنامج إلى تمكين المدارس والجامعات من تسريع التحول الرقمي، وتحسين جودة التعليم، وخلق بيئات تعليمية شاملة ومستدامة.

وفي هذا الإطار قال كونغ ليانغ، كبير مسؤولي الاستراتيجية في شركة هواوي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: "يمر قطاع التعليم بلحظة محورية. ولإعداد الجيل القادم، يجب علينا بناء أنظمة تتسم بالانفتاح والمرونة والذكاء. وتلتزم هواوي بالشراكة مع المدارس والجامعات بهدف تحديث أساليب التدريس، ودعم عملية التحول الرقمي في المرحلة الجامعية، وتطوير البنية التحتية للفصول الذكية. هدفنا هو تعزيز كفاءة المؤسسات التعليمية مع دعم رؤية المنطقة في مجال الابتكار والتنافسية وتنمية المواهب الرقمية من أجل ضمان تحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل".

وخلال المنتدى، ألقت إيكاترينا بوشكاريفا، أخصائية البرامج في معهد اليونسكو لتقنيات المعلومات في التعليم، كلمة بعنوان «التحول الرقمي في التعليم العالي المدعوم بالذكاء الاصطناعي»، وقالت خلالها: "يُحدث الذكاء الاصطناعي تحولًا جذريًا في التعليم العالي، كما يفتح آفاقًا جديدة نحو تعليم أكثر شمولًا وتكيّفًا واستشرافًا للمستقبل. وتبرز شراكتنا مع هواوي كيف يمكن للتعاون بين رواد التكنولوجيا والمنظمات الدولية أن يدعم تسريع هذا التحول، وسد الفجوة الرقمية، وتمكين المعلمين من استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة للنجاح في الاقتصاد الرقمي."

وعقد منتدى التعليم الذكي فعالياته في 14 أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي ضمن فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2025.

ويمكن للزوار الانضمام إلى النقاش واستكشاف جناح هواوي في القاعة رقم 22.

