خلال مشاركتها في ملتقى TowerXchange في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدبي

الشركة تؤكد التزامها بالتعاون مع شركات أبراج الاتصالات على تحقيق أهداف الاستدامة و الحياد الكربوني ودفع عجلة النمو في المنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: شاركت هواوي، الشركة الرائدة عالمياً في توفير البنى التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية، في ملتقى TowerXchange في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022 ، الفعالية الرائدة لقطاع أبراج الاتصالات في المنطقة. وخلال الحدث الذي انعقد في إمارة دبي، استعرضت الشركة حلول واستراتيجيات تعزيز الطاقة والرقمنة لقطاع أبراج الاتصالات من خلال الجلسات الحوارية والكلمات الرئيسية التي شاركت فيها، وأكدت التزامها بالتعاون مع شركات أبراج الاتصالات على تحقيق أهداف الحياد الكربوني ودفع عجلة النمو للقطاع في المنطقة.

وينعقد الملتقى للمرة الأولى في المنطقة ويقدم فرصة مثالية لمتابعة التطور المتسارع الذي يشهده قطاع أبراج الاتصالات في المنطقة ومناقشة مستقبله. كما يمثل هذا الحدث أكبر منصة للتجار النشطين في قطاع أبراج الاتصالات، إذ جمع نخبة من اللاعبين الرئيسيين حول العالم في هذا المجال، على غرار توال؛ وآي اتش اس تاورز؛ وتاسك؛ وإيدوتكو، الأمر الذي يعكس النمو المستمر لقطاع أبراج الاتصالات في المنطقة. وتناول المسؤولون التنفيذيون في هواوي مواضيع مختلفة مثل احتياجات الطاقة، والشبكات اللاسلكية، والإدارة الذكية للعمليات والصيانة، لمزودي أبراج الاتصالات، وغيرها من المواضيع ذات الصلة.

وخلال كلمة رئيسية ألقاها في الفعالية، قال الدكتور محمد مدكور، نائب الرئيس العالمي لحلول وتسويق شبكات الاتصالات اللاسلكية بشركة هواوي: "خلال ملتقى أبراج الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022، كشفت هواوي عن رؤيتها الطموحة لتحقيق أهداف الحياد الكربوني من خلال تقديم حلول الطاقة الخضراء لعملاء أبراج الاتصالات". وأكد على أن الشركة منفتحة على التعاون مع شركات أبراج الاتصالات لمساعدتها في تحقيق أهدافها.

وشارك نيتين جوشي، خبير حلول الطاقة الرقمية، في وحدة أعمال شركة هواوي للطاقة الرقمية في الشرق الأوسط ، في جلسة حوارية بعنوان "التركيز على الطاقة: استراتيجيات الطاقة لأسواق الاتصالات المتقدمة" وقال: "ستساعد ابتكارات وحدة أعمال شركة هواوي للطاقة الرقمية في الشرق الأوسط شركات أبراج الاتصالات في تقديم الطاقة الخضراء لدعم جهود تحقيق الاستدامة وتخطي تحديات ارتفاع الطلب على الطاقة مع تسارع وتيرة ظهور التقنيات الجديدة. وستسهم حلول هواوي أيضاً في تحقيق الإيرادات من خلال محطات الطاقة المستقلة، لا سيما في المناطق غير المرتبطة بشبكة نقل وتوزيع الكهرباء".

وشارك عمر فاروق، كبير مهندسي الأعمال، مجموعة أعمال هواوي كارير لشبكات الاتصالات في الشرق الأوسط، في جلسة حوارية بعنوان "تركيز البيانات: مراقبة وضبط محافظ أبراج الاتصالات الجديدة" وأشار: "تتمتع هواوي بإمكانات وخبرات شاملة ومتكاملة في التحول الرقمي والعمليات الذكية وتمتلك حلولاً ملائمة لمختلف السيناريوهات، بما يشمل إدارة مواقع توليد الطاقة الرقمية وتخطيطها، والهندسة والعمليات الرقمية والصيانة. وحرصت الشركة على تأسيس هذه القدرات بالاعتماد على المنصة الرقمية والتوأم الرقمي لموقع التطبيقات البرمجية، وحلول ISDP، ونيتيكو Neteco وأوتين Autin ".

وأضاف: "ستتعاون هواوي مع شركات أبراج الاتصالات وستقدم الدعم اللازم لها لدفع عجلة نجاح أعمالها من خلال تعزيز كفاءة العمليات والصيانة، وزيادة الإيرادات وتقليص تكاليف الملكية، وعبر تسخير قدراتها العالمية على تنفيذ التحول الرقمي".

ويعمل مشغلو أبراج الاتصالات على تمكين الناقلين من تحسين الموارد عبر التخفيف من المهام الثانوية لشركات أبراج الاتصالات المتخصصة، الأمر الذي يتيح لها توجيه مزيد من التركيز نحو تجربة العملاء. وفي السنوات الأخيرة، شهد القطاع وتيرة نمو لافتة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يبدو هذا النمو جلياً بوجود عمليات جارية لبيع الأبراج أو أخرى قيد الدراسة في المملكة العربية السعودية والأردن والعراق والبحرين وتونس وعمان وباكستان. كما يتم منح تراخيص جديدة لأبراج الاتصالات في مصر، وتنشط اليوم شركات خدمات الطاقة في مناطق واسعة من باكستان إلى المغرب.

ويقدم القطاع فرصاً جديدة، ويتحكم اللاعبون الجدد على المستويين الإقليمي والدولي بأبراج الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ عددها 279،852 برجاً باستخدام أقل من 15% منها. وأكد مشغلو أبراج الاتصالات خلال الحدث على أن تأسيس أعمالهم يستند إلى نموذج استثماري طويل الأجل، ولذلك هم بحاجة لوجود حلول مستدامة ومبتكرة تحقق التوازن بين التكلفة المعقولة، وقابلية التطبيق، وحالات الأعمال الجيدة.

ويأتي هذه التحول وسط تركيز متصاعد على تعزيز الاستفادة من مواقع الأعمال المشتركة والكفاءات التشغيلية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مشاركة وتحسين البنى التحتية الساكنة.

وتقود خبرات هواوي في تقديم أكثر شبكات الجيل الخامس تطوراً حول العالم نحو خلق قيمة جديدة للاعبين في قطاع أبراج الاتصالات. كما تعمل منتجات هواوي لتوليد الطاقة بشكل مستقل في الموقع، على غرار حلول الطاقة الهجينة المتقدمة، على تقديم تقنيات الطاقة الهجينة القائمة على الذكاء الاصطناعي والرائدة ضمن فئتها، وتقنيات التكيف الذاتي الذكية لتعزيز كفاءة الطاقة وتحسين بنية توليد الطاقة ونقلها. وتم مواءمة هذه الحلول بشكل خاص لتكون قادرة على تلبية حاجة العملاء لموارد الطاقة البسيطة والذكية والموثوقة.

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