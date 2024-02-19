القاهرة: تحت شعار "إطلاق العنان لاستدامة الطاقة وتكامل نقل البيانات"، تركز مشاركة هواوي في مؤتمر ومعرض "إيجبس 4202" على تقديم أحدث ابتكاراتها التي تساهم في إطلاق العنان للإمكانات الهائلة والفرص الاستراتيجية التي تقدمها التكنولوجيا الرقمية المتطورة لتسريع عجلة التحول الرقمي وتقديم حلول الطاقة المستدامة في قطاعي البترول والطاقة بالاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي، تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

تستعرض هواوي مجموعة متكاملة من الحلول المتقدمة التي تتوافق مع قدرات الذكاء الاصطناعي وتستهدف رقمنه قطاعي البترول والطاقة وزيادة إنتاجيته من خلال آليات جديدة لتسريع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي المقرون بقدرات السحابة وشبكات الاتصالات المتقدمة، السلكية واللاسلكية والمدعومة بأعلى معايير الأمن السيبراني.

حيث تقدم هواوي مجموعة من الحلول الداعمة لقطاع البترول من خلال نظم التشغيل الآمن والذكي لحقول البترول لتحسين كفاءة التشغيل بأقل التكاليف وخفض الفاقد وزيادة الإنتاجية وخفض الانبعاثات الكربونية وتحسين استهلاك الطاقة.

كما توفر هواوي، حلول للرصد والانذار المبكر لحوادث التسريب في خطوط نقل البترول والغاز، بالإضافة إلى تزويد محطات الوقود بحلول تكنولوجية تعمل على جمع البيانات بالذكاء الاصطناعي. كما توفر شبكة مستقلة لنقل البيانات في مختلف قطاعات البترول باستخدام أحدث الحلول التكنولوجية وتضمن إدارة البيانات بطريقة آمنة لحماية المؤسسات من الهجمات السيبرانية.

وستسلط هواوي من خلال مجموعة أعمال الطاقة الرقمية الضوء على أحدث الحلول لتمكين المؤسسات من تحقيق التحول الرقمي في قطاع الطاقة والحد من الانبعاثات الكربونية من خلال إنشاء مراكز بيانات ذكية ومستدامة، إضافة إلى حلول الطاقة الشمسية التي تتميز بسهولة التركيب والتشغيل والتحكم، فضلًا عن كونها صديقة للبيئة بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، من أجل مستقبل أفضل وأكثر استدامة.

وستقوم هواوي بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع مجموعة من الشركات والهيئات، سيشارك نخبة من خبراء هواوي في مجموعة من الجلسات النقاشية التي تعقد على هامش مؤتمر ومعرض "إيجبس" لنقل خبراتهم في حلول الطاقة المستدامة وغيرها.

الجدير بالذكر، يقام مؤتمر ومعرض "إيجبس 4202" في الفترة من 19 -21 فبراير الجاري تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت عنوان "التحول الطاقى وتأمينه وخفض الإنبعاثات". وتأتي مشاركة هواوي للمرة الرابعة على التوالي في مؤتمر ومعرض "إيجبس"، في إطار حرص الشركة على تطوير صناعة البترول والغاز في مصر وتحويل القطاع رقميًا بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. حيث تمتلك هواوي خبرة كبيرة في تقديم الحلول المبتكرة للتحول الرقمي والطاقة الخضراء، من خلال أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية الخاصة بمجالات التنقيب والإنتاج والتشغيل، ومراقبة خطوط الأنابيب الذكية والآمنة، وبناء محطات وقود رقمية وتشغيل الآبار بالطاقة الشمسية النظيفة لتقليل الانبعاثات الكربونية. حيث طبقت الشركة حلولها في أكثر من 45 دولة من الدول المنتجة حول العالم، وتخدم نحو 70% من أكبر 20 شركة عالمية تعمل في مجال النفط والغاز.

تعرض هواوي حلولها في قاعة 2، جناح "هواوي" 2A20.

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نبذة عن شركة "هواوي"

هواوي" شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات. وتلتزم الشركة بالعمل المتواصل لإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال طرحها لحلول متكاملة ضمن أربع مجالات رئيسية تتمثل في شبكات الاتصالات، وتقنية المعلومات، والأجهزة الذكية، وخدمات الحوسبة السحابية.

تتميز محفظة "هواوي" الشاملة والمتكاملة من المنتجات والحلول والخدمات بمزايا تنافسية وآمنة. ومن خلال تعاونها المفتوح والواسع النطاق مع شركائها في النظام الإيكولوجي الشامل، تقدم "هواوي" لعملائها خدمات ذات قيمة مضافة طويلة الأمد، وتعمل على تمكين الأفراد، وإثراء الحياة اليومية في كل منزل، وتشجيع الابتكار في الشركات على اختلاف أشكالها وأحجامها.