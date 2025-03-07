برشلونة، إسبانيا: كشفت هواوي خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي للجوال 2025 في برشلونة عن مجموعة شاملة من حلول الشبكات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير البنية التحتية للاتصالات لتواكب عصر الذكاء الاصطناعي للهواتف المحمولة . وتجسد هذه الحلول، التي تغطي الشبكات اللاسلكية والأساسية وشبكات بروتوكول الإنترنت، رؤية هواوي لدمج الذكاء الاصطناعي في الشبكات، مما يفتح آفاقاً واسعة لتقديم تجارب مستخدم غير مسبوقة، وتطوير نماذج أعمال مبتكرة، وتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة التشغيلية.

إعادة صياغة مفهوم ذكاء الشبكات عبر جميع المجالات

تهدف هواوي من خلال الحلول التي كشفت عنها خلال المؤتمر العالمي للجوال إلى تسريع التحول من شبكات الاتصال التقليدية إلى الشبكات الذكية التي تتميز بالقدرة على التكيف والتحسين الذاتي، مما يتيح تمكين تجارب جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويشمل هذا التحول عدة طبقات تكنولوجية.

وخلال عرض حلول شبكات الجيل الخامس والنصف (5.5G) المعتمدة على الذكاء الاصطناعي ، قال تشاو مينغ، نائب رئيس هواوي ورئيس الحلول اللاسلكية في هواوي: "يشهد الذكاء الاصطناعي للهواتف المحمولة ازدهاراً كبيراً، وسيؤدي ذلك حتماً إلى تحولات جذرية في الشبكات المحمولة من حيث تحسين تجربة المستخدم، وتبسيط عمليات التشغيل والصيانة، وتطوير نماذج أعمال مبتكرة".

تعكس هذه التحولات التطور المتسارع لأنظمة الاتصالات في العالم؛ حيث لم يعد الاتصال مقتصراً على البشر فقط، بل امتد ليشمل التفاعلات المتنامية بين الإنسان والذكاء الاصطناعي، وحتى بين أنظمة الذكاء الاصطناعي نفسها، وهذا يتطلب شبكات تتمتع بالقدرة على إرسال كميات أكبر من البيانات وبزمن استجابة أقل وتغطية واسعة النطاق. ومع ازدياد تعقيد الشبكات، أصبح الاعتماد على الأتمتة أمراً ملحاً، مما يدفعنا نحو استخدام شبكات ذاتية التشغيل أكثر تقدماً تتجاوز المستوى الثالث لتصل إلى المستوى الرابع وما بعده.

أساسيات البنية التحتية للشبكات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

تكشف حلول هواوي عن استراتيجية موحدة تطبقها الشركة عبر مختلف أنواع الشبكات:

ففي مجال الشبكات اللاسلكية، تقدم هواوي حلولاً متطورة لشبكات الجيل الخامس والنصف المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والتي تتميز بالقدرة على التكيف والتحسين الذاتي، وتضم ثلاثة عناصر متكاملة هي: نظام "جيجا جير" (GigaGear) للتعاون في إدارة موارد الشبكة، و"جرين بالس" (GreenPulse) لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، ونظام "جين ليب" (GainLeap) لدعم مشغلي الشبكات في تحقيق أرباح إضافية من تجارب المستخدم المحسنة.

وفي مجال الشبكات الأساسية، أعلن جورج جاو، رئيس قسم منتجات الشبكات الأساسية السحابية في هواوي، عن إطلاق أول شبكة أساسية للذكاء الاصطناعي في القطاع، وتمثل تحولاً كبيراً من البنية التحتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى البنية الأصلية القائمة على الذكاء الاصطناعي. وأشار جاو إلى أنه سيتم طرح هذه التقنية على مرحلتين، بدءاً من الشبكة الأساسية الذكية لشبكات الجيل الخامس المتقدمة (5G-A Intelligent Core) كمرحلة أولية وصولاً إلى الشبكة الأساسية الوكيلة (Agentic Core) في مرحلة لاحقة. وقال جاو بهذا الخصوص: "ستصبح الشبكات الأساسية القائمة على الذكاء الاصطناعي عنصراً أساسياً في البنية التحتية لشبكات الاتصالات في عصر الذكاء الاصطناعي للهواتف المحمولة".

وأخيراً في مجال شبكات بروتوكول الانترنت، كشف ليون وانغ، رئيس قسم منتجات اتصالات البيانات في هواوي، عن حل الشبكة واسعة النطاق والمعتمدة على الذكاء الاصطناعي (AI WAN)؛ ويتميز هذا الحل ببنية ثلاثية المستويات تضم أجهزة توجيه ذكية، واتصالات متطورة تعمل بالذكاء الاصطناعي، ونظام إدارة مركزي ذكي. وأشار وانغ إلى أهمية هذا الحل في ظل سعي شركات الاتصالات لتسريع دمج الذكاء الاصطناعي في الشبكات، حيث يهدف إلى تعزيز أداء شبكات بروتوكول الانترنت في عصر شبكات بروتوكول انترنت الجيل الخامس والنصف (Net5.5G)، وذلك من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويتيح الحل لشركات الاتصالات بناء شبكات بأفضل تكلفة إجمالية للملكية، وتوسيع نطاق خدماتهم، وتحسين كفاءة العمليات، وتطوير خدمات جديدة مبتكرة.

ولتحسين ذكاء الشبكة، يعتمد هذا الحل على تقارير تدفق البيانات التي توفر رؤية دقيقة على مستوى الميللي ثانية، والجدولة الذكية للتدفقات، واستخدام وكلاء ذكاء اصطناعي مدعومين بخريطة رقمية للشبكة ونموذج أساسي للشبكة، مما يمكنهم من اتخاذ قرارات ذكية.

التأثير الحقيقي وزخم القطاع

يتجلى التأثير العملي لهذه التقنيات من خلال شراكات هواوي مع المشغلين العالميين:

استخدمت شركة MTN جنوب أفريقيا قدرات التنبؤ بحركة تدفق البيانات لحل الشبكة واسعة النطاق والمعتمدة على الذكاء الاصطناعي عبر أكثر من 7000 محطة قاعدية تابعة لها، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في حركة البيانات بنسبة 25% في منطقة كوازولو ناتال، بالإضافة إلى نمو حركة تدفق البيانات بنسبة 15.4%. وبالمثل، تعاونت شركة CTM في ماكاو مع شركة هواوي لتطوير خدمات شبكتها باستخدام محرك حوسبة يعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى انخفاض زمن الاستجابة في تطبيقات الألعاب بشكل كبير، وتحسين تجربة المستخدم بشكل عام.

تتماشى هذه الحلول مع الجهود الكبيرة التي تبذلها هواوي لتطوير قطاع الاتصالات. وشهد مؤتمر تطوير النطاق العريض، الذي نظمته الرابطة العالمية للنطاق العريض ضمن إطار فعاليات المؤتمر العالمي للجوال، إقرار قادة القطاع بأهمية شبكات بروتوكول انترنت الجيل الخامس والنصف (Net5.5G) باعتبارها توجهاً مشتركاً على مستوى القطاع. وتلعب هواوي دوراً فعالاً في دفع هذا التوجه من خلال المشاركة في مبادرات تعاونية لتطوير شبكات الجيل القادم مع منظمات رئيسية مثل الرابطة العالمية للنطاق العريض، ومنتدى IPv6، وقطاع تقييس الاتصالات التابع للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU-T) وفريق عمل هندسة الانترنت IETF)).

وفي كلمته الرئيسية أمام المؤتمر، أكد ريان تشيو، نائب رئيس قسم منتجات اتصالات البيانات في هواوي، على التسارع الملحوظ في تبني شركات الاتصالات لتقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن خططها الاستراتيجية. وأوضح تشيو أن شبكات Net5.5G تلعب دوراً حاسماً في تعزيز التكامل الشامل بين الشبكات وقدرات الذكاء الاصطناعي.

علاوةً على ذلك، تُبرز الشراكة بين هواوي وشركة "تشاينا يونيكوم" - والتي تتمحور حول استراتيجية "الذكاء الاصطناعي يوحد الجميع" - الدور المحوري الذي تلعبه التقنيات المتقدمة في تحقيق التكامل بين مجالات حيوية مثل البنية التحتية للحوسبة، واتصالات الشبكات، وإدارة البيانات، وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، وتطبيقها في مختلف السيناريوهات العملية. وبهذا الصدد قال يانغ تشاوبين، عضو مجلس إدارة هواوي والرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال تقنية المعلومات والاتصالات: "تهدف هذه الشراكة إلى إنشاء منصات مبتكرة لخدمات الذكاء الاصطناعي ذات تأثير عالمي، وجعل الذكاء الاصطناعي في متناول الجميع بشكل أكثر عدالة وشمولية".

التقدم نحو مستقبل ذكي

يؤكد إطلاق هذه الحلول أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة مساعدة للشبكات، بل أصبح محركاً أساسياً للتغيير الجذري في بنيتها وقدراتها. ومن خلال دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف قطاعات الشبكات، سواء اللاسلكية أو الأساسية أو شبكات بروتوكول الإنترنت، تُمكّن هواوي مشغلي الشبكات من استكشاف مصادر دخل جديدة، وتقديم تجارب مستخدم فريدة، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتطوير عروض خدمات متقدمة.

ومع تسارع وتيرة نشر شبكات الجيل الخامس المتقدمة تجارياً في عام 2025، تستعد هواوي وشركاؤها - بفضل حلولهم المبتكرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي - لقيادة التحول نحو عالم ذكي تتجاوز فيه الشبكات مفهوم الاتصال التقليدي لتصبح محركاً أساسياً لتمكين وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب الحياة.

أقيم المؤتمر العالمي للجوال 2025 خلال الفترة من 3 إلى 6 مارس في برشلونة بإسبانيا. واستعرضت هواوي خلال الحدث أحدث منتجاتها وحلولها المتطورة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا في الجناح رقم 1H50 بالقاعة الأولى في مركز فيرا جران فيا.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني: https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2025.

نبذةٌ عن "هواوي"

"هواوي" هي شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات تأسست عام 1987. ندير أعمالنا اليوم في أكثر من 170 دولة ومنطقة في العالم من خلال أكثر من 207,000 موظف، ونخدم أكثر من 3 مليار شخص حول العالم.

تتمثل رؤيتنا بإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال توفير الاتصال في كل مكان وتعزيز المساواة في الوصول إلى الشبكات؛ وتوفير خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لجميع أنحاء العالم لتزويدكم بقوة حاسوبية فائقة أينما كنتم ومتى أردتم؛ وبناء منصات رقمية تساعد جميع القطاعات والمؤسسات على تعزيز مرونتها وكفاءتها؛ وتغيير مفهوم تجربة المستخدم بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتناسب الاحتياجات الخاصة لكل فرد وفي مختلف جوانب حياته، سواء في المنزل أو المكتب أو أثناء التنقل.

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