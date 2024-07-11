دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "هلا"، الشركة الرائدة في تقديم خدمة طلب سيارات الأجرة إلكترونياً في دبي، عن اعتزامها دخول السوق المصري مع الشريك المصري "مواصلة تك MwaslaTech"، الشركة التي توفر حلولاً شاملة للنقل الذكي والتنقل المشترك.

ووقّع الجانبان مذكرة تفاهم في مكتب "هلا" بدبي، بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين من الشركتين، وفي مقدمتهم خالد نسيبه، الرئيس التنفيذي لشركة "هلا"، وياسر صدقي، الرئيس التنفيذي لـ"مواصلة تك".

وتنص مذكرة التفاهم على أن "هلا" ستقوم بالبحث عن الفرص الجديدة المتاحة في العاصمة الإدارية الجديدة، وهي مشروع مدينة مبتكرة تقع على الجانب الشرقي من مدينة القاهرة، حيث بدأ إنشاؤها منذ عام 2015. تهدف "هلا" إلى تقديم حلول تقنية متطورة وحديثة لتعزيز تجربة رحلات الركاب في مصر.

وتعليقاً على الانطلاق الجديد لـ"هلا" خارج دولة الإمارات، قال خالد نسيبه، الرئيس التنفيذي للشركة: "إنه لمن دواعي الفخر لشركتنا أن نسعى إلى التعرف على الفرص الجديدة الواعدة خارج الإمارات للمرة الأولى، لتكون نقطة البداية في تنفيذ خطتنا الطموحة في استكشاف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، كما يسعدنا التعاون مع مواصلة تك، الشركة الرائدة في مجالها، لتكون معنا في هذه الخطوة الجديدة نحو التطور والتوسع. بالإضافة إلى تجربتنا وسمعتنا الموثوقة في دولة الإمارات العربية المتحدة وهو ما سوف يمكننا من تقديم حلول نقل مميزة في مصر. ونحن ملتزمون بتقديم نفس المعايير العالية للجودة في الخدمة والابتكار في هذا السوق الجديد".

منذ إطلاق "هلا" في عام 2019، لعبت الشركة دورًا حيويًا في خدمة النقل عبر مدينة دبي ورأس الخيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال التركيز على الموثوقية وتعزيز تجربة العملاء، نجحت "هلا" في تحويل كيفية تضمين خدمات النقل الإلكتروني في روتين السكان والزوار يوميًا. وفي الربع الأول من عام 2024، شهدت "هلا" نموًا بنسبة 20٪ في عدد المستخدمين الجدد الذين يسجلون للخدمة مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي.

تعاونت "هلا" بنجاح مع شركائها الرئيسيين بهدف تقديم خدمات مبتكرة تعزز رحلات ركابها. تضمنت الخطوات الرئيسية في هذا التعاون تقديم خدمة موثوقة ومبتكرة تشمل تزويد السيارات بشاشات رقمية لتحسين تجربة الركاب. ولضمان استمرارية تطوير وتأهيل الكباتن، قامت "هلا" بتدريب أكثر من 2,577 كابتن منذ يناير 2024. وبفضل سمعتها القوية في مجال توفير خدمات مريحة وبأعلى كفاءة استمرت "هلا" في تلبية احتياجات الركاب بفعالية، مما ساهم في تحقيق تجربة سلسة ومريحة بشكل ملحوظ. تأتي هذه الخطوة ضمن خطط "هلا" للتوسع في أسواق مصر، مستندة إلى تكرار نجاحها في الإمارات والبناء عليه.

من جانبه، قال ياسر صدقي، الرئيس التنفيذي لـمواصلة تك: "نحن فخورون بالتعاون مع هلا، وسنسخر خبراتنا الواسعة في مجال النقل العام الذكي بمصر لإطلاق حلول جديدة ومبتكرة لخدمة التاكسي. بحيث تجمع تلك المبادرة بين خدمة طلب السيارات عبر التطبيق وطلب السيارات في الشوارع بدون حجز مسبق، فضلاً عن تحقيق أقصى استفادة من سجلنا الناجح في تقديم حلول النقل الذكية المصممة خصيصًا للركاب في مصر. نحن متحمسون لإعادة تحديد معايير التنقل، ونتطلع بشغف للتغيير بقطاع النقل في مصر بجانب هلا."

وفي سياق متصل، أكدت هلا التزامها بالعمل الوثيق مع الجهات الحكومية والخاصة في مصر لضمان تلبية احتياجات النقل الفريدة لركاب القاهرة بفعالية وجدارة.

نبذة عن شركة هلا

شركة هلا هي الشركة المعنية بتوفير أسهل الحلول لحجز سيارات الأجرة ميسورة التكلفة إلكترونيًا في دبي عبر تطبيق كريم. نظرًا لشراكتها مع شركة كريم وهيئة الطرق والمواصلات أر تي إيه، توظّف هلا تقنيات كريم المتخصّصة بحجز سيارات الأجرة إلكترونيًا، وكذلك معلومات هيئة الطرق والمواصلات بالمناطق المحلية، بهدف ضمان رحلات موثوقة وملائمة في جميع أرجاء دبي ورأس الخيمة. مع الدافع للارتقاء المستمر بتجربة العملاء في وسائل النقل العام، حيث تعمل هلا على إبقاء دبي في أعلى مستويات التواصل والحركة في المنطقة.

www.halaride.com

عن مواصلة تك

تشكّلت مواصلة تك نتيجة اندماج ناجح بين "إيزي موبيليتي" وشركة مصر للتكنولوجيا والمشروعات "مصر تك"، وتشير كلمة "مواصلة" في اللهجة المصرية إلى وسائل النقل العام.

وتهدف الشركة المنشأة حديثاً إلى أن تكون وجهة متكاملة يقصدها كل من يطلب خدمات النقل الذكي وحلول التنقل المشترك، مستعينة بفهمها العميق لخصوصية المتطلبات الدقيقة لكل منطقة.

في هذه الشراكة، حلول البرمجيات والتطبيقات، التي صممتها وطورتها "إيزي موبيليتي" لتناسب احتياجات الأسواق المحلية، اجتمعت مع نجاح تجاوز 20 عاماً حققته "مصر تك" بصفتها موزعاً يقدّم قيمة مضافة ويدمج بين أنظمة النقل والأمن ويطرح عروضاً فريدة أحدثت ثورة في قطاع النقل والمواصلات في مصر وأفريقيا.

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