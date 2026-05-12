دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت هايسنس (Hisense)، العلامة العالمية الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، عن تعزيز حضورها في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال افتتاح منفذين استراتيجيين جديدين في إمارة دبي، وهما صالة عرض هايسنس - أفاتار تريدينغ، في منطقة بر دبي، ومركز خدمة هايسنس الجديد وصالة العرض بالقرب من مطار دبي الدولي. وتأتي هذه الخطوة المهمة ضمن استراتيجية "هايسنس" للتوسع الإقليمي، وتُجسّد مواصلة التزامها بتقديم تجارب تقنية متطورة، وتعزيز مستويات الدعم وخدمة العملاء في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتوفر صالة عرض "هايسنس" و"أفاتار تريدينغ" الجديدة في بر دبي وجهة متخصصة تتيح للمستهلكين التعرف عن قرب إلى أحدث ابتكارات "هايسنس" في مجالي الترفيه والأجهزة المنزلية. وتضم صالة العرض مجموعة واسعة من أحدث التقنيات والمنتجات المتطورة، بما في ذلك أجهزة تلفزيون بتقنية (MiniLED) كبيرة الحجم والمدعومة بقدرات متقدمة للذكاء الاصطناعي، وثلاجات (PureView) ، و(PureFlat)، الرائدة، والغسالات الفاخرة، وغسالات الصحون، وأجهزة المطبخ الصغيرة، إلى جانب مجموعة واسعة من حلول تكييف الهواء الذكية والصديقة للبيئة.

كما تسلط صالة العرض الضوء على منظومة "هايسنس" الذكية عبر منصة (ConnectLife)، بما يتيح للمستهلكين تجربة التكامل السلس بين أنماط المعيشة المتصلة والتقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر فئات متعددة من المنتجات.

وبهذه المناسبة، قال أشيش كابور، المدير العام لشركة "أفاتار تريدينغ": "نفخر بتعزيز شراكتنا مع هايسنس من خلال افتتاح صالة العرض الجديدة في منطقة بر دبي، والتي صُممت لتوفر للعملاء تجربة تفاعلية مباشرة مع أحدث ابتكارات وتقنيات هايسنس، حيث تدعم الطلب المتنامي على اقتناء الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية الفاخرة في دولة الإمارات العربية المتحدة".

إلى ذلك، أعلنت "هايسنس" عن افتتاح مركزها الجديد لخدمة العملاء وصالة العرض بالقرب من مطار دبي، بما يعزز استثمارات الشركة في الارتقاء بخدمات ما بعد البيع وتعزيز تجارب العملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد صُمم هذا المرفق المتخصص لتطوير خدمات الدعم المُقدمة للعملاء وتوفير تجربة سلسة ومتكاملة، إلى جانب إتاحة صالة عرض حديثة تُمكّن الزوار من استكشاف أحدث تقنيات ومنتجات هايسنس وتجربتها مباشرة.

وخلال حفل الافتتاح، أكد جيسون أو، رئيس شركة هايسنس في الشرق الأوسط وإفريقيا والهند، الأهمية الاستراتيجية لسوق دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن خطط النمو الإقليمي للشركة، قائلاً: إن "دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل ترسيخ مكانتها كواحدة من أهم الأسواق الاستراتيجية واعرقها بالنسبة لنا في المنطقة، وتعكس هذه الافتتاحات التزامنا المستمر بتعزيز حضورنا وتوسيع نطاق وصولنا إلى العملاء في مختلف أنحاء الدولة. ومن خلال شراكتنا القوية مع (أفاتار تريدينغ)، وافتتاح مركز هايسنس الجديد لخدمات العملاء وصالة العرض، نهدف إلى تقديم تجربة أكثر تميزاً وترابطاً وتركيزاً على احتياجات المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة". وأضاف: "تعكس هذه الاستثمارات ثقتنا الراسخة بالإمكانات طويلة الأمد التي يتمتع بها سوق دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تدعم رؤيتنا الرامية إلى توسيع نطاق وصول المستهلكين إلى منتجاتنا، وتعزيز قدراتنا في خدمات ما بعد البيع، مع مواصلة الارتقاء بتجربة العملاء في مختلف أنحاء المنطقة".

وتُجسد هذه الافتتاحات الرؤية الأوسع لشركة هايسنس في تعزيز مسيرة الابتكار وتقديم تجارب معيشة ذكية في المنطقة، إلى جانب مواصلة ترسيخ مكانتها المتميزة واستثماراتها طويلة الأمد في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن هايسنس (Hisense)

تأسست هايسنس (Hisense) عام 1969، وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، وتعمل في أكثر من 160 دولة حول العالم. وتتخصص الشركة في تقديم منتجات الوسائط المتعددة عالية الجودة، والأجهزة المنزلية، وحلول تكنولوجيا المعلومات الذكية. ووفقاً لبيانات (Omdia)، تحتل هايسنس المرتبة الثانية عالمياً من حيث إجمالي شحنات أجهزة التلفزيون خلال الفترة من 2022 إلى 2025، كما جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في فئة أجهزة التلفزيون بقياس 100 بوصة فما فوق خلال الفترة من 2023 إلى 2025. وتعزز هايسنس حضورها العالمي من خلال الشراكات الرياضية الدولية البارزة، بصفتها الراعي الرسمي لكأس العالم لكرة القدم FIFA 2026™، ونادي ريال مدريد الإسباني، في إطار استراتيجيتها للتواصل مع الجماهير حول العالم عبر منصات الرياضة العالمية. وتضم هايسنس 30 مركزاً للبحث والتطوير، و37 مجمعاً ومرفقاً صناعياً وقواعد إنتاج، إلى جانب 64 مكتباً خارجياً في مختلف أنحاء العالم. ومع وجود مقرها الإقليمي في دبي، وخمسة مكاتب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تواصل الشركة تعزيز قدراتها في مجالات التصنيع والابتكار والتوزيع، بما يواكب الاحتياجات المتغيرة للمستهلكين في أسواق المنطقة.

لمتابعة أحدث أخبار هايسنس (Hisense)، يُرجى زيارة: https://hisenseme.com/

للاستفسارات الإعلامية: يُرجى الاتصال بـــ / حيان الشدايدة - شركة إم إس إل للعلاقات العامة

البريد الإلكتروني: hayan.alshadaydeh@mslgroup.com

-انتهى-

#بياناتشركات