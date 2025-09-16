أبوظبي: أعلنت شركة هايبر سايكل العالمية عن نقل مقرها الرئيسي من الولايات المتحدة الأمريكية إلى أبوظبي، لترسخ بذلك مكانة العاصمة الإماراتية كمركز رئيسي للتوسع العالمي، ووجهة هامة للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي.

وجاء الإعلان عن افتتاح المقر الرئيسي الجديد في أبوظبي، خلال احتفال نظمته الشركة يوم الاثنين 15 سبتمبر الجاري في فندق قصر الامارات - أبوظبي، بحضور مؤسسي الشركة، وعدد من المستثمرين الاماراتيين الذين استحوذوا على حصص استراتيجية بها، وذلك ضمن خطط نقل أحدث تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي إلى الدولة، والاستفادة من التقنيات الحديثة التي طورتها الشركة، وتعزيز تعاونها وشراكاتها مع المؤسسات الوطنية، بما يعزز أعمالها ويسهم في نموها وتوسعها.

وقال السيد توفيق صليبا الرئيس التنفيذي لشركة هايبر سايكل، والذي يشغل أيضاً منصباً في معهد مهندسي الكهرباء، أكبر مؤسسة تقنية ومهنية في العالم متخصصة في تطوير التكنولوجيا من أجل الإنسانية:" سيستمر العمل في انترنت الذكاء الاصطناعي، ويتواصل الطلب عليه، ليتجاوز أي قطاع آخر، وسينمو ليشمل قطاعات أخرى، وكما أن الماء والاوكسيجين ضروريان للحياة، ستصبح هذه الشبكة الجديدة أساسية لكل الأعمال".

وبدوره، قال السيد وسام الجنيد المدير التنفيذي لشركة هايبر سايكل:" إن تواجد شركة هايبرسايكل في العاصمة أبوظبي سيدعم أعمالها وأنشطتها، ويدفعها للتوسع، في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه مختلف الجهات لتطوير أعمالها بما يواكب أحدث الابتكارات، وستتعاون هايبر سايكل مع مختلف الجهات في الامارات لتقديم خدماتها بشكل يحقق لها الفائدة الكبرى ويعزز من قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعين ومواكبة أكثر التطورات في هذا الشأن".

وتعمل شركة هايبرسايكل العالمية – التي تأسست في الولايات المتحدة الامريكية وتتجاوز قيمتها السوقية 2.5 مليار دولار بناءاً على البيانات المالية للشركة في العام 2024-على تمكين عملائها من تشغيل " إنترنت الذكاء الاصطناعي" انطلاقاً من قلب منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف تأسيس حقبة جديدة من الذكاء الاصطناعي.

كما تتمثل مهمة شركة هايبر سايكل في تأمين " إنترنت الذكاء الاصطناعي" مع ضمان مشاركة جميع عملائها في عملية تكوين الثروة الحتمية، حيث أن " إنترنت الذكاء الاصطناعي" هو الشبكة التي يمكن من خلالها لوكلاء الذكاء الاصطناعي العمل معاً بشكل منتج، مما يدفع عجلة الازدهار والابتكار العالمي إلى مستويات غير مسبوقة.

وتعزز هذه الخطوة مكانة أبوظبي في طليعة التحولات التكنولوجية الكبرى، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات، وبنيتها التحتية المتقدمة، والتزامها بالريادة في مجال التكنولوجيا.

ونجحت شركة هايبرسايكل في تعزيز حضورها القوي في السوق، حيث تم اعتماد منتجاتها من قبل أكثر من 1000 شركة، بينما قام أحد عملائها بتشغيل أحد تطبيقاتها ليخدم أكثر من 65 مليون مستفيد، كما أن الغالبية العظمى من عملاء الشركة قد نجحوا عبر استخدام التطبيقات والأنظمة الخاصة بالشركة في اكتساب المزيد من المعرفة وتحقيق إيرادات أعلى.

ويأتي قرار هايبر سايكل بنقل عملياتها العالمية الرئيسية إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي لتقديم خدماتها انطلاقهاً منها، وذلك بعد تحليل شامل للأسواق الدولية، والمشهد الجيوسياسي، مما يؤكد مكانة العاصمة كوجهة رئيسية للشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة.

