أعلنت "هايبر باي" (HyperPay)، بوابة الدفع الإلكترونية الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن استحواذها على شركة التكنولوجيا المالية السعودية "سند كاش" المتخصصة في حلول الإصدار الآمن لبطاقات الأعمال وإدارة النفقات.

وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في إطار رؤية "هايبر باي" لتعزيز محفظة حلولها وخدماتها، وترسيخ مكانتها كمزود للحلول الرقمية المتكاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما تمثل عملية الاستحواذ نقلةً نوعية تتماشى مع رسالة "هايبر باي" المؤسَّسية لتسهيل وأتمتة التعاملات المالية للأفراد والشركات. وستتعاون "هايبر باي" بشكل وثيق مع "سند كاش" خلال الأشهر القادمة لدمج منصات وخدمات الشركتين.

وقال مهند عبويني، المؤسِّس والرئيس التنفيذي لشركة "هايبر باي": "يسعدنا انضمام "سند كاش" إلى عائلة هايبر باي. وتأتي عملية الاستحواذ تماشياً مع رؤيتنا الاستراتيجية في توفير مجموعة متكاملة من حلول المدفوعات الرقمية لعملائنا. وسيتيح لنا تضافر جهودنا المضي قُدُماً في توفير المزيد من الحلول الشاملة والمبسطة لعملائنا من الشركات في المنطقة. وننظر بثقة حيال قدرتنا على تحسين أدواتنا وخدماتنا وتبسيط العمليات المالية للشركات من مختلف الأحجام، مستفيدين من خبرات "سند كاش" في إدارة النفقات. وستمكننا هذه الخطوة النوعية من تلبية طيف واسع من متطلبات العملاء، وتوفير منصة موحدة وسلسلة لمختلف متطلبات الدفع الرقمي."

وستوفر "هايبر باي" مجموعةً أكثر شمولاً من الخدمات من خلال دمج خدمات "سند كاش" في مجموعة حلولها للتكنولوجيا المالية، وستكون هذه الخدمات متاحة كحلول "علامة بيضاء"، مما يمكن شركات التكنولوجيا المالية الأخرى من دمج خدمات إدارة النفقات والإصدار من "سند كاش" بسهولة ضمن خدماتها الخاصة.

من جهته، قال محمود اسويد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سند كاش": "تمثل عملية الاستحواذ الاستراتيجية فرصة كبير للشركتين للجمع بين خبراتهما ومواردها ونقاط قوتهما. ويتمثل هدفنا المشترك في بناء منظومة شاملة وديناميكية للدفع الإلكتروني، تلبي المتطلبات المتغيرة باستمرار للعملاء. ولطالما حظيت "سند كاش" بالثقة والإشادة بحلولها المتطورة والآمنة لإدارة النفقات، ونسعى باستمرار إلى تبسيط الإجراءات المالية وتحسين مستويات الشفافية والفعالية للعملاء من الأفراد والشركات على السواء. ويسرنا المضي برؤيتنا نحو آفاق جديدة والمساهمة في تحويل الشركة إلى مركز شامل للمدفوعات الرقمية، من خلال الدعم وعمليات التكامل التي توفرها هايبر باي."

وتسعى "هايبر باي" إلى إتاحة تجربة دفع رقمي أكثر سلاسة، وتسهيل التعاملات الرقمية عبر مختلف القطاعات، في إطار التزامها الراسخ بتعزيز رضى العملاء ومواكبة التطور التكنولوجي. وتقدم الشركة خدماتها حالياً لقاعدة عملاء تضم أكثر من 5000 شركة في سبع دول، وتعد واحدة من أفضل خمسة مزودين للمدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن ضمن الأكثر مساهمةً في التوجه نحو المنظومات غير النقدية. وتوفر الشركة أيضاً للشركات والحكومات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحدث التقنيات لدعمها في التحول من المدفوعات النقدية إلى منظومة دفع سلسة ومتطورة.

تأسَّست "سند كاش" في العام 2021 من قبل مجموعة من رواد الأعمال البارزين في مجال التكنولوجيا في المنطقة، متيحةً للشركات منصة سهلة الاستخدام لتبسيط وأتمتة عملياتها في مجال إدارة النفقات. وستعزز خبرات الشركة في هذا المجال محفظة خدمات حلول شركة "هايبر باي"، والتي تشمل المدفوعات عن طريق الهاتف المحمول وحلول التجارة الإلكترونية والبطاقات مسبقة الدفع.

#بياناتشركات

- انتهى -

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

مجموعة أورينت بلانيت

هاتف: +971 4 4562888

بريد الكتروني: media@orientplanet.com

موقع الكتروني: www.orientplanet.com