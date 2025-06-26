الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة هاودن، المجموعة العالمية المتخصصة في وساطة التأمين، اليوم عن حصولها على الموافقات التنظيمية اللازمة لإطلاق أعمال إعادة التأمين في المملكة العربية السعودية. وسيتولى قيادة الشركة الجديدة معتز بخاري، الذي تم تعيينه رئيسًا تنفيذيًا لشركة "هاودن ري" في المملكة.

ويأتي هذا التوسع تأكيدًا على التزام هاودن بالاستثمار في أسواق جديدة، واستقطاب وتمكين الكفاءات المحلية والعالمية، بالإضافة إلى تعزيز الخيارات المتاحة للعملاء وشركات التأمين في السعودية والمنطقة.

يتمتّع معتز بخاري بخبرة مهنية واسعة تزيد على 12 عاماً في قطاع التأمين. وخلال السنوات الخمس الماضية، شغل عدداً من المناصب القيادية في شركة "مارش جاي كاربنتر" في المملكة العربية السعودية، كان آخرها منصب نائب الرئيس التنفيذي. كما تشمل مسيرته المهنية سبع سنوات في مجال الاكتتاب، ركّز خلالها على تأمين قطاعات العقارات والطاقة لدى شركة "آرتش". وقد استهلّ مشواره المهني مهندسًا في شركة أرامكو السعودية.

ستقدّم شركة "هاودن ري السعودية" خدمات وساطة إعادة التأمين من خلال عمليات الاكتتاب الاتفاقي والاختياري، إلى جانب تقديم استشارات استراتيجية تركّز على الاستفادة من البيانات والتحليلات، فضلاً عن خبرتها في أسواق رأس المال ضمن السوق السعودية.

وستعمل "هاودن ري" على بناء شراكات مع شركات محلية تتناغم ثقافياً مع بيئة الأعمال في المملكة، مع التركيز على استقطاب الكفاءات الوطنية وتطويرها، بما يعزز قدرتها على التوسع السريع والفعّال في السوق السعودي.

أعرب ديفيد هاودن، الحاصل على وسام الإمبراطورية البريطانية والرئيس التنفيذي لشركة هاودن، عن فخره وسعادته قائلاً: "يسعدنا للغاية الإعلان عن إطلاق فرع شركة هاودن في المملكة العربية السعودية، هذه الدولة التي تزخر بفرص استثنائية، وتُعد من بين أسرع الاقتصادات نموًا ضمن مجموعة العشرين، وتتبنى رؤية طموحة تضع قطاع التأمين ضمن أولوياتها الاستراتيجية.

لقد نجحنا في بناء علاقات شراكة قوية مع المملكة، من خلال مشاركتنا في وفد حكومة المملكة المتحدة ضمن مبادرة 'المستقبل العظيم'، وتعاوننا المثمر مع بنك التصدير والاستيراد السعودي، بالإضافة إلى رعايتنا لنادي الفروسية السعودي.

واليوم، نتطلع إلى ترسيخ هذا التعاون وتعزيزه من خلال التزام طويل الأمد مع شركائنا في المملكة، وتقديم حلول تأمينية مبتكرة تلائم احتياجات السوق المحلية، وخلق فرص واعدة أمام الكفاءات الوطنية للنمو والتميّز."

علّق ريتشارد موكيت، الرئيس التنفيذي لشركة هاودن في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، قائلاً:

" تشهد المملكة العربية السعودية نمواً متسارعاً يوفّر فرصة استثنائية لقطاع إعادة التأمين للقيام بدور محوري في دعم المبادرات الوطنية الطموحة والمساهمة في الحد من المخاطر المرتبطة بها. نفتخر بالإعلان عن انطلاقتنا في هذا السوق الحيوي والاستراتيجي، الذي يُعد خطوة أساسية في رحلتنا المستمرة لتوسيع حضورنا في منطقة الشرق الأوسط. ونحن على ثقة بأن قيادة معتز بخاري ورؤيته ستُسهم في ترسيخ حضور هاودن وتعزيز دورها في دعم قطاع إعادة التأمين المتطور والديناميكي في المملكة."

قال ماريو باوتيك، رئيس أسواق النمو الدولية في "هاودن ري": "يمثل دخولنا إلى المملكة العربية السعودية خطوةً مهمة في مسيرة النمو الدولي لشركتنا، ويعزز التزامنا العميق تجاه منطقة الشرق الأوسط. وفي ظل التحول الاقتصادي الطموح والطلب المتزايد على حلول إدارة المخاطر المتقدمة، توفر المملكة فرصًا متميزة لتحقيق تأثير ملموس بفضل خبرتنا المتخصصة وقدراتنا القوية في تحليل البيانات. نحن ملتزمون ببناء مستقبل مستدام عبر الشراكات المحلية، واستثمار المواهب الوطنية، ورسم ملامح فصل جديد من الابتكار والمرونة في قطاع إعادة التأمين في المنطقة بأسرها."

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