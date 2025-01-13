مركز حماية من هانيويل يدعم مستهدفات التوطين في المملكة وبرنامج اكتفاء من خلال توفير حلول الأمن السيبراني المتقدمة

الظهران، المملكة العربية السعودية: أعلنت هانيويل (المُدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز Nasdaq: HON)، خلال مشاركتها في فعاليات منتدى ومعرض اكتفاء 2025 المقام في الظهران، عن افتتاح مركز "حماية" الجديد في الجبيل بالمملكة العربية السعودية، بهدف توفير خدمات محلية للأمن السيبراني تدعم القطاعات الصناعية الهامة في المملكة.

ويؤكد مركز حماية، الواقع ضمن مكتب هانيويل في الجبيل، حرص الشركة على مواءمة محفظتها مع ثلاث توجهات كبرى تشمل الأتمتة، كما يهدف إلى تعزيز إمكانات الأمن السيبراني الصناعي في المملكة من خلال توفير حلول متقدمة للتكنولوجيا التشغيلية لمواجهة التهديدات التي يواجهها القطاع الصناعي في هذا المجال، بالإضافة إلى مساعدة الشركات في الحفاظ على الامتثال التنظيمي.

ويوفر المركز الجديد خدمات الأمن المُدارة داخل المملكة للقطاعات الرئيسية، بما يشمل الطاقة والصناعة والمرافق، ومنها حلول برمجيات سايبر إنسايت وسايبر ووتش الرائدة من هانيويل. ويتولى أيضاً دعم الشركات لمواصلة الامتثال للوائح ضوابط الأمن السيبراني للتكنولوجيا التشغيلية التي تعتمدها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، إلى جانب تعزيز استخدامها لتقنيات الأتمتة والذكاء الاصطناعي.

وبهذا الصدد، قال عبدالله الجفالي، رئيس شركة هانيويل في المملكة العربية السعودية والبحرين: "يعكس إطلاق مركز حماية من هانيويل التزامنا الراسخ بدعم مستهدفات التوطين والتحول الصناعي التي تسعى المملكة إلى تحقيقها، وينسجم أيضاً مع الرؤية الطموحة لبرنامج اكتفاء. ويسهم المركز الجديد في إثراء القطاعات الصناعية السعودية بإمكانات الأمن السيبراني المحلية والضرورية لحماية العمليات".

وتشير التوقعات إلى نمو سوق الأمن السيبراني في المملكة من 3.6 مليار دولار أمريكي حالياً إلى 10.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، مدفوعاً بمجموعة من العوامل تشمل تقدم التحول الرقمي، وتزايد التهديدات السيبرانية، والمبادرات الطموحة مثل رؤية المملكة 2030. ويسهم الاعتماد المتزايد على التقنيات السحابية والتركيز على حماية البيانات في رفع مستوى الطلب على الحلول الأمنية المتقدمة في مختلف القطاعات الرئيسية.

ومن جانبه، قال جورج بو متري، رئيس شركة هانيويل للأتمتة الصناعية في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا وآسيا الوسطى: "يضطلع كل من الأتمتة الصناعية والذكاء الاصطناعي بدور رئيسي في تعزيز الكفاءة التشغيلية ومرونة الأعمال في مختلف القطاعات الرئيسية. ويوفر مركز حماية الجديد من هانيويل مستوى دعم استثنائي للشركات من أجل مواجهة تعقيدات مشهد الأمن السيبراني الصناعي والاستفادة من تقنيات الأتمتة المتقدمة".

وتعتبر هانيويل من الشركات العالمية الرائدة في قيادة مستقبل الأمن السيبراني للتكنولوجيا التشغيلية، حيث تحرص على توفير عمليات آمنة ومرنة وتمتثل للمتطلبات التنظيمية في القطاع الصناعي. ويعد إطلاق مركز حماية خطوة هامة نحو رفد جهود التحول الرقمي في المملكة وتعزيز مكانتها بصفتها جهة فاعلة في سوق الأمن السيبراني العالمية.

ورسخت هانيويل حضورها في المملكة العربية السعودية على مدار أكثر من 70 عاماً، إذ قدمت حلولاً متطورة وساهمت في دعم رؤية المملكة لتعزيز اعتماد التكنولوجيا ورفد جهود الاستدامة. وتدير هانيويل برامج تدريبية لتساهم في تحويل اقتصاد المملكة إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وإكساب المواطنين السعوديين المهارات الفنية الأساسية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة والأتمتة والطيران.

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