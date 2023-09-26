أبوظبي، الامارات العربية المتحدة – أعلنت شركة هانيويل، المُدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز (Nasdaq:HON)، عن مشاركتها في فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) التي تقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وذلك بهدف استعراض باقة من أحدث الحلول التقنية المصممة لدعم مساعي التحوّل نحو الطاقة المستدامة.

ويجمع "أديبك" مختلف الأطراف المعنية الرائدة في قطاع الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز العمل الجماعي وتسريع عملية إزالة الكربون من قطاع الطاقة والصناعات التي يخدمها، حيث سيسلط الحدث قبيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) الضوء على الدور الرئيسي الذي يلعبه قطاع الطاقة في تحقيق مستهدفات المناخ، مستعرضاً الحلول المبتكرة التي ستساهم في تحقيق الأهداف المناخية الطموحة لدول المنطقة والعالم.

ومن المقرر أن تستعرض شركة هانيويل مجموعتها من أحدث التقنيات التي تدعم هذه الأهداف في جناحها (رقم 4150، القاعة 4)، إلى جانب مجموعة من أنظمة التميز والسلامة في القوى العاملة لدعم قطاع الطاقة في تحقيق عمليات أكثر أمانًا وذكاءً.

وبهذا الصّدد، قال محمد محيسن، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة هانيويل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تركز مشاركة هانيويل في معرض أديبك 2023 على كيفية تحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة من خلال توطين التكنولوجيا وتطويرها، حيث يهدف المعرض إلى تسليط الضوء قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) على أحدث الابتكارات في قطاع الطاقة المساهمة في الأجندة البيئية والداعمة للجهود العالمية نحو إزالة الكربون من قطاع الطاقة".

وسيشارك كبار الشخصيات في شركة هانيويل في عددٍ من الجلسات الحوارية لتسليط الضوء على أحدث القضايا الرئيسية حول الرقمنة وتقنيات التقاط الكربون وإنتاج الهيدروجين وحلول التكرير. إذ سيقدم لوتشيان بولديا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة هانيويل لمواد وتقنيات الأداء، جلسة حوارية في مؤتمر أديبك الاستراتيجي خلال اليوم الأول، حول المشهد المتغير باستمرار للصناعة التحويلية من حيث الطلب مقابل إزالة الكربون من سلاسل القيمة.

وتشمل التقنيات التي تستعرضها هانيويل خلال معرض أديبك 2023:

الأتمتة والتحكم الرقمي: تمتلك هانيويل محفظة متنوعة من الحلول الرقمية والتي تشمل التوائم الرقمية والرؤى والتحليلات السيبرانية، والتكرير الذكي وأدوات تحسين الأداء لعمليات الاستكشاف والإنتاج والمصممة لتحسين وقت التشغيل وأداء العمليات وكفاءتها. ومن خلال مراقبة الأصول والتحليل التنبؤي القائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي، تدعم هانيويل التحول الرقمي لشركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) كجزء من اتفاقية صيانة تنبؤية مدتها 10 سنوات، بهدف المساعدة في زيادة وقت التشغيل والكفاءة والقدرة على التنبؤ وأداء العمليات.

التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه: تستعرض هانيويل تقنيات مبتكرة لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه لعمليات إنتاج الطاقة، إضافة إلى العلميات الصناعية الأخرى.

إنتاج الهيدروجين ونقله: تسلط هانيويل الضوء على حلول إنتاج ونقل الهيدروجين، إضافة إلى دور الهيدروجين الأزرق باعتباره من الحلول الهامة التي تمهد الطريق نحو اقتصاد الهيدروجين الأخضر.

وقود الطيران المستدام: تستعرض هانيويل خلال أديبك 2023 تقنية (Ecofining™)، والتي تستخدم الدهون الحيوانية والزيوت النباتية ونفايات زيت الطهي وغيرها من المواد الخام غير صالحة لأي استخدامات أخرى لإنتاج وقود حيوي عالي الكفاءة، إلى جانب التقنيات التي توفر مصادر بديلة وفيرة للمواد الأولية، والتي تشمل الكتلة الحيوية والإيثانول حتى ثاني أكسيد الكربون.

إدارة الانبعاثات: نظراً لكونه واحداً من الغازات الدفيئة، يُعد غاز الميثان أقوى بنحو 27 إلى 30 مرة من ثاني أكسيد الكربون. ويمكن للزائرين التعرف على كيف تساعد مجموعة حلول إدارة الانبعاثات من هانيويل شركات الطاقة على خفض الانبعاثات والإبلاغ عن الانبعاثات الهاربة والمخطط لها من خلال دمج أجهزة الكشف الذكية، والأنظمة المرئية وأنظمة استعادة غاز الشعلة وبرامج التحليل الآني للبيانات في محطة واحدة متكاملة.

التميز في معايير سلامة القوى العاملة: من خلال دعم متطلبات العملاء في المنطقة لتطوير أداء القوى العاملة لديهم مع الالتزام بأعلى معايير السلامة، تستعرض هانيويل أيضاً مجموعة من أنظمة تدريب القوى العاملة والمحاكاة، والتي تشمل معدات السلامة القابلة للارتداء، وأنظمة الصوت وأجهزة الكشف عن الغاز المحمولة، والتي جميعها تساعد في تعزيز الإنتاجية والسلامة خلال إنجاز العمليات الميدانية.

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