100 مشارك في الورشة تعرفوا على أحدث ما توصلت إليه تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال صناعة المحتوى

تحدث صانع المحتوى العلمي هاشم الغيلي خلال ورشة عمل تم تنظيمها في "مقرّ المؤثرين" ضمن فعاليات "أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي"، حول كيفية إتقان صناعة المحتوى بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وعرّفت الورشة 100 من الشباب والمواهب الواعدة في مجال صناعة المحتوى على فرص تحقيق التميّز في تخصصاته من خلال استخدام أحدث ما توصلت إليه تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، لا سيما التوليدي منه، والذي يستخدم بكثافة في مجالات إنتاج مقاطع الفيديو والصور الفنية والألعاب الإلكترونية.

وتسنى للشباب المشارك في الورشة الاستماع إلى قصة نجاح صناع المحتوى العربي هاشم الغيلي، الذي يتخصص في تبسيط العلوم وتقديم الابتكارات ويدمجها مع فنون السرد وصناعة الأفلام وتسليط الضوء على التقنيات الصاعدة، حتى أصبح لديه أكثر من 40 مليون متابعة على المنصات الرقمية والاجتماعية المختلفة.

وقدم "مقر المؤثرين" للمشاركين في الورشة خبرات عملية أساسية ومهمة في صناعة المحتوى الإبداعي، بما في ذلك كتابة المحتوى الجذاب، وإنشاء صور مرئية مميزة، وتصميم مقاطع فيديو ملهمة، وتحسين الصوت وهندسته، باستخدام قدرات الذكاء الاصطناعي، وبالاستفادة من برمجيات احترافية مثل أدوبي بريميير برو Adobe Premiere Pro لإنشاء محتوى عالي الجودة بكفاءة.

كما قدمت الورشة التي استمرت فعالياتها المكثفة لخمس ساعات نظرة عامة على أساسيات ريادة الأعمال في مجال صناعة المحتوى الإبداعي وتوسيع مشاريعه الناشئة.

-انتهى-

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