الدوحة، قطر : افتتحت هارلي-ديفيدسون الدوحة، التي تعمل تحت مظلة مجموعة ناصر بن خالد القابضة، صالة عرضها الجديدة في شارع بروة التجاري، في خطوة تمثل محطة بارزة في مسيرة العلامة التجارية الرائدة في دولة قطر.

صُممت الصالة الجديدة لتواكب تطلعات الدراجين المعاصرين ومتطلباتهم المتجددة، الأمر الذي يعكس التزام هارلي-ديفيدسون الدوحة المستمر بالابتكار وتعزيز تجربة العملاء وترسيخ ريادتها في السوق. توفرّ صالة العرض الجديدة بيئة حديثة تجمع بين الكفاءة التشغيلية والهوية الجريئة التي تميز علامة هارلي-ديفيدسون العريقة.

جرى افتتاح صالة العرض بحضور سعادة الشيخ خالد بن نواف بن ناصر آل ثاني، بحضور أيمن محمد علي، المدير العام لهارلي-ديفيدسون الدوحة، وبمشاركة أعضاء من مجموعة مُلّاك هارلي (H.O.G.) – فرع قطر إلى جانب حشدٍ كبير من أعضاء أندية الدراجات النارية المختلفة، وممثلي وسائل الإعلام، وعددٍ من الضيوف المميزين.

وعقب مراسم قص الشريط الرسمية، قام الحضور بجولة في مرافق الصالة الجديدة التي تمتد على طابقين، وتم تطويرها وفقاً لأعلى المعايير العالمية المعتمدة لدى هارلي-ديفيدسون. وتوفر الصالة تجربة متكاملة وغامرة للعلامة، تتيح للزوار التعرف عن قرب على إرثها العريق وحرفيتها العالية ونمط الحياة المميز الذي تمثله.

يضم الطابق الأرضي أحدث طرازات هارلي-ديفيدسون، بما يلبي تطلعات شريحة واسعة من الدراجين، من المحترفين ذوي الخبرة إلى المبتدئين الذين يكتشفون العلامة للمرة الأولى. أما الطابق العلوي، فيحتضن مجموعة منوعة من الملابس الخاصة بدراجي هارلي، إلى جانب قطع الإكسسوارات والمنتجات التي تحمل علامة هارلي-ديفيدسون، ما يجعل من الصالة وجهة متكاملة وشاملة.

يأتي افتتاح الصالة الجديدة ضمن استراتيجية هارلي-ديفيدسون الدوحة الرامية إلى مواكبة أحدث الاتجاهات العالمية في عالم الدراجات النارية، مع الارتقاء المستمر بتجربة العملاء. ومن خلال الجمع بين المنتج ونمط الحياة والمجتمع في موقع واحد، تسعى الصالة إلى تقديم تجربة شاملة وجاذبة تلبي تطلعات العملاء الحاليين وتستقطب جيلاً جديداً من عشاق العلامة.

ترحب هارلي-ديفيدسون الدوحة بعملائها لزيارة صالة العرض الجديدة في شارع بروة التجاري رقم 351، مبنى 174، وذلك من السبت إلى الخميس، من الساعة 10:30 صباحاً وحتى 7:00 مساءً.

