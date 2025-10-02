مع افتتاح المكتب الجديد، ستوسّع الشركة آفاق علاقاتها الإقليمية التي تمتد لأكثر من 40 عاماً بهدف تقديم حلول الأسواق الخاصة للصناديق السيادية والصناديق التقاعدية ومكاتب الشركات العائلية والمصارف الخاصة

لندن: أعلنت "هاربرڤيست بارتنرز"، وهي شركة عالمية رائدة متخصّصة في إدارة الأصول ضمن الأسواق الخاصة المستقلة تدير محفظة أصول تزيد قيمتها عن 147 مليار دولار (حتى 31 مارس 2025)، اليوم عن افتتاح مكتبها الجديد في سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، وهو المركز المالي العالمي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. وتمثل هذه الخطوة تجسيداً للالتزام طويل الأمد للشركة تجاه منطقة الشرق الأوسط، وتركيزها المنصب على دعم عملائها من المؤسسات والأفراد من أصحاب الثروات الخاصة في المنطقة.

وفضلاً عن ذلك، جرى تعيين رضا زبدي رئيساً لفرع "هاربرڤيست بارتنرز" في منطقة الشرق الأوسط، حيث سيقود مكتب الشركة الجديد. وينضم رضا إلى الشركة قادماً من "كينغ ستريت"، حيث شغل منصب العضو المنتدب ورئيس فرع الشركة في الشرق الأوسط. وقبل ذلك، شغل رضا مناصب قيادية في "بلاكروك" بما في ذلك منصب رئيس قسم المبيعات المؤسسية ومبيعات الثروات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وضمن منصبه الجديد، سيشرف رضا على علاقات المستثمرين وسيعمل على تزويد العملاء في كافة أرجاء المنطقة بباقة "هاربرڤيست بارتنرز" من الحلول الشاملة ضمن مجال الأسواق الخاصة.

وفيما تواصل "هاربرڤيست بارتنرز" جهودها الحثيثة لتوسيع حضورها الإقليمي، تتوقع الشركة القيام بمزيد من التعيينات الاستراتيجية لدعم قاعدة عملائها المتزايدة وترسيخ مشاركتها على النطاق المحلي.

ويُشار إلى أن المكتب الجديد سيقع في برج المارية بمجمّع سوق أبوظبي العالمي، وهو المكتب السادس التابع للشركة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، والمكتب الخامس عشر لها على مستوى العالم. تنشط الشركة في منطقة الشرق الأوسط منذ أكثر من 40 عاماً، حيث تدير رؤوس أموال لمجموعة متنوعة من المستثمرين تضم صناديق الثروة السيادية وصناديق المعاشات التقاعدية ومكاتب الشركات العائلية والمصارف الخاصة.

وتعليقاً على افتتاح المكتب، قال ديفيد أتيربري، العضو المنتدب ورئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في "هاربرڤيست بارتنرز": "إن افتتاح مكتب دائم لنا في أبوظبي، التي تُعد مركزاً مالياً رائداً على مستوى الشرق الأوسط، يعكس التزامنا العميق تجاه هذه المنطقة باعتبارها سوقاً ديناميكية ومتنامية لرؤوس الأموال الخاصة. ولا شك أن مكتبنا الجديد سيمكننا من تعزيز العلاقات الوطيدة التي تربطنا بالمنطقة وخدمة عملائنا وشركائنا على أكمل وجه داخل دول الخليج وخارجها".

من جانبه، قال أرفيند رامامورثي، الرئيس التنفيذي لتطوير الأسواق في سوق أبوظبي العالمي: "من دواعي سرورنا أن نرحّب بشركة ’هاربرڤيست بارتنرز‘ ضمن منظومتنا المالية المزدهرة. بفضل خبراتها المعمّقة التي تمتد لعقود طويلة في الأسواق الخاصة العالمية، ستعمل الشركة على إتاحة قدراتٍ قيمة في متناول المستثمرين الإقليميين، ما سيعزز مكانة دولة الإمارات باعتبارها وجهةً رائدة لإدارة الأصول والثروات، ويدعم جهود التنويع الاقتصادي والمبادرات التنموية على النطاق الأوسع. ونحن في سوق أبوظبي العالمي نتطلع قُدماً إلى تحقيق الشركة نجاحات طويلة الأمد كعضو فاعلٍ في مجتمعنا الحيوي النشط".

ومن جهته، قال رضا زبدي، العضو المنتدب ورئيس فرع "هاربرڤيست بارتنرز" في الشرق الأوسط: "تشهد منطقة الشرق الأوسط طلباً قوياً ومتزايداً على الحلول الاستراتيجية عالية الجودة في مجال الاستثمارات البديلة. وعليه، يسعدني الانضمام إلى ’هاربرڤيست بارتنرز‘ لقيادة جهود الشركة من مكتبها أبوظبي في مساعيها لرفد العملاء في المنطقة بباقتها المتكاملة من حلول الأسهم الخاصة والديون والأصول العقارية والبنية التحتية، بالإضافة إلى الحلول المخصّصة للحسابات المدارة بشكل منفصل."

سيعمل مكتب الشركة في أبوظبي تحت اسم "هاربرڤيست بارتنرز دول مجلس التعاون الخليجي المحدودة". ومن الجدير بالذكر أن هيئة تنظيم الخدمات المالية قامت بمنح الشركة ترخيصاً من الفئة الرابعة لمزاولة الأنشطة الخاضعة للتنظيم داخل أو من خلال سوق أبوظبي العالمي.

يُرجى العلم أن هذا الإعلان مخصص حصرياً لفئة "العملاء المحترفين" كما هو محدّد ضمن لوائح هيئة تنظيم الخدمات المالية. ويُشار إلى أن الأداء السابق للشركة ليس مؤشراً للنتائج المستقبلية، ولا يُعتبر هذا الإعلان عرضاً أو دعوةً للاستثمار.

نبذة عن "هاربرڤيست"

تُعد "هاربرڤيست" شركة رائدة عالمياً في استثمارات الأسواق الخاصة، تمتلك خبرة واسعة تمتد لأكثر من 40 عاماً وتدير أصولاً تزيد قيمتها عن 147 مليار دولار أمريكي حتى 31 مارس 2025. تعمل الشركة بشكل مستقل وتقدم مجموعة متكاملة من الحلول الاستراتيجية التي تغطي الصناديق الأساسية والاستثمارات الثانوية والاستثمارات المشتركة والأصول العقارية والبنية التحتية والديون الخاصة.

تتعاون الشركة مع المستثمرين المؤسسيين ووسطاء الثروات رفيعي المستوى، إلى جانب العمل بشكل وثيق مع الشركاء العامين لتقديم الحلول الرأسمالية والدعم الاستراتيجي. ويقوم فريق قسم العلوم الاستثمارية الكمية (QIS) التابع للشركة بتعزيز عملية اتخاذ القرارات عبر ما يقدّمه من تحليلات متقدمة، تشمل أدوات خاصة بالشركة للتنبؤ بالتدفق النقدي ومعايير تقييم أداء الشركاء العامين.

لمزيد من المعلومات حول "هاربرڤيست"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.harbourvest.com/

