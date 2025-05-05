الرياض – أعلنت شركة "نيو إيست"، الموزع المعتمد لعلامة ايسوزو في المملكة العربية السعودية، إحدى الشركات الرائدة في مجال استيراد وتوزيع قطع غيار السيارات، عن مواصلة توسعها في السوق السعودي، عبر افتتاح معرض للبيع و مركز خدمة جديد والذي يمثل أول خطوة لبناء حضور قوي في قطاع النقل التجاري في الممكلة، ويأتي ذلك في سياق التزامات الشركة الهادفة إلى تقديم أفضل الخدمات لعملائها، وتعزيز مكانتها الإقليمية.

وتسعى "نيو إيست" عبر مركزها الجديد الذي صمم وفقاً لأعلى المعايير العالمية، ويمتد على مساحة 5000 متر مربع، إلى تقديم تجربة فريدة ومميزة تلبي احتياجات وتطلعات عملائها في المملكة، وذلك من خلال تقديم مجموعة واسعة من خدمات ما بعد البيع، وتوفير قطع الغيار الأصلية واستخدام أحدث التقنيات في صيانة السيارات لضمان كفاءتها وأدائها، ويأتي افتتاح فرع الرياض، ضمن خطة الشركة الاستراتيجية للتوسع في كافة مناطق ومدن المملكة، ما يساهم في تعزيز مكانة "نيو إيست" وجهودها لفتح الآفاق أمام قطاع التنقل في المملكة، والارتقاء به نحو مستويات جديدة من الفخامة والكفاءة.

وأشار أهلي إلى أن هذا التوسع يأتي ضمن توجه الشركة للمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات "رؤية السعودية 2030"، التي تهدف إلى تطوير قطاع السيارات وتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي رائد في هذا المجال.

وفي سياق متصل، أعلن أهلي عن توسّع "نيو إيست" في تمثيل منتجات "ايسوزو" داخل المملكة، كاشفاً عن أن الشركة أصبحت الموزّع الرسمي لسيارات "MU-X" و"D-MAX" في مدينة جدة، وأكد أن هذه الشراكة المستمرة مع "ايسوزو موتورز آسيا (تايلاند) المحدودة" تمثل فرصة حقيقية لنقل تجربة النقل إلى مستوى جديد من الفخامة والكفاءة، وهو ما يعكس ثقة الشركاء العالميين في قدرة "نيو إيست" على تقديم حلول عالية الجودة في السوق المحلي.

تجدر الإشارة إلى أن شركة "نيو إيست"، ومنذ تأسيسها في عام 1992، حققت نجاحات بارزة في مجال توفير قطع غيار السيارات اليابانية، الكورية والأوروبية، حيث رسّخت مكانتها كشركة رائدة بفضل التزامها بتقديم منتجات عالية الجودة وخدمات متفوقة، ما ساهم في تعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية.

ومنذ دخولها السوق السعودي في عام 2000، واصلت "نيو إيست" مسيرتها في التميز، وحرصت على تقديم تجربة متكاملة تلبي تطلعات العملاء وتواكب تطورات قطاع السيارات في المملكة.

وفي عام 2025، أعلنت الشركة عن شراكتها الاستراتيجية مع "أنادولو ايسوزو" في تركيا، لتصبح الموزّع الرسمي والحصري لحافلات "ايسوزو" في المملكة، في خطوة تؤكد التزام "نيو إيست" بريادة قطاع النقل من خلال تقديم حلول فاخرة بتصميم راقٍ، تعكس ذوقًا عصريًا وتوجهاً نحو التغيير والابتكار.

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