نيوم، المملكة العربية السعودية – أعلنت نيوم عن شراكة مع "مدل بيست" (MDLBEAST)، الشركة السعودية الرائدة في الترفيه الموسيقي، لافتتاح نادي شاطئي عصري مزود بأحدث التقنيات في جزيرة "سندالة" الفاخرة في نيوم.

وسيقدم النادي الشاطئي في "سندالة " تجارب ترفيهية استثنائية وحصرية على مدار العام، حيث سيستمع الزوار من مختلف الفئات بالأجواء الموسيقية والفعاليات الثقافية المتنوعة، وستتولى "مدل بيست" كل أعمال التجهيزات في النادي خلال مرحلة ما قبل الإطلاق، بالإضافة إلى تشغيل النادي وإدارته بعد افتتاحه.

وسيكون النادي الشاطئي في "سندالة" وجهة مثالية لاستضافة الفعاليات والتجارب الغامرة، وسيشكل مركزاً عالمياً يحتفي بالتنوع الثقافي والإبداع، وستتيح "مدل بيست"، بفضل خبرتها في استضافة الفعاليات المبتكرة ذات المستوى العالمي، تجارب موسيقية نابضة بالحياة في "سندالة"، يتخللها عروض مبهرة تضم موسيقيين وفنانين و"دي جي" عالميين، مع استخدام أحدث المعدات الصوتية والمرئية التي ستحول المكان إلى مركز ترفيهي ساحر.

وقال كبير التنفيذيين للتطوير الحضري في نيوم، أنتوني فيفس: "ستقدم «سندالة» نموذجاً جديداً للسياحة والمعيشة الفاخرة يقوم على الابتكار والاستدامة، وستعيد «مدل بيست» تشكيل مفهوم النادي الشاطئي في سندالة، وتحويل تجربته إلى رحلة ترفيهية معززة بالتقنية والرفاهية، مستفيدة من مكانة سندالة كوجهة فاخرة وأول نموذج حي لإبداعات نيوم".

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة "مدل بيست"، رمضان الحرتاني: " تشكل الشراكة مع نيوم وجزيرة سندالة نقطة تحول محورية في إعادة صياغة مفهوم النوادي الشاطئية. ففي نادي سندالة الشاطئي، توقد" مدل بيست " شرارة حماس لا مثيل لها، مُتخمة الأجواء بالحيوية من خلال انتقائنا المتقن للألحان والإيقاعات، وذلك بالعناية بكل تفصيل في النادي، من المأكولات الشهية والمشروبات الفريدة إلى الإطلالات الخلابة والتصميمات الأخاذة. تتجاوز شراكتنا مع نيوم وسندالة حدود الضيافة التقليدية، لتُجسد بعمق روح " مدل بيست"، مُنيرةً بذلك معالم هذه الوجهة الساحرة بأنفاس جديدة.".

وسيوازن النادي بين التجارب الاستثنائية والحفاظ على البيئة، تأكيداً على التزام "سندالة" بالرفاهية المسؤولة، وتماشياً مع رؤية نيوم الشاملة لمستقبل السياحة المستدامة في جميع مشاريعها ومناطقها، وفي هذا الإطار، يأتي التصميم الهندسي والمعماري للنادي منسجماً مع البيئة الطبيعية المحيطة، ما يسهم في تقليل البصمة البيئية مع إبراز الجمال الطبيعي للموقع.

وسيحظى الزوار بفرصة الاستمتاع بتجارب استثنائية على الواجهة البحرية بجانب برك السباحة وإمكانية الوصول إلى الشاطئ الساحر المطل على البحر الأحمر، كما سيحظى الباحثون عن الرفاهية بتجارب متميزة، حيث ستتوفر مرافق حصرية لكبار الشخصيات، ومتاجر، ومطاعم ستقدم أفضل التجارب للاستمتاع بمختلف الأطباق.

وباعتبارها أول المناطق الرئيسية التي سيتم افتتاحها في نيوم، ستبدأ "سندالة" الترحيب بالضيوف والزوار في عام 2024، ليستمتعوا بالتجارب الحصرية والأنشطة المختلفة التي تقدمها هذه الجزيرة الساحرة.

#بياناتشركات

-انتهى-

حول سندالة

من خلال موقعها المثالي كبوابة للبحر الأحمر.. ستعيد "سندالة" تعريف تجربة الجزيرة الفاخرة، وسترحب بالزوار والسياح مع تقديم تجارب راقية ترضي جميع الأذواق. و"سندالة" واحدة من مجموعة من الجزر قبالة ساحل نيوم، وستكون أول وجهة لليخوت فائقة الفخامة في منطقة البحر الأحمر. سيتم افتتاح الجزيرة في عام 2024، لتكون بذلك أول وجهة في نيوم ترحب بالعالم، وستقدم مثالاً حياً حول رؤية نيوم في مشاريعها التي سيتم افتتاحها خلال السنوات القادمة "ذا لاين" و"أوكساچون" و"تروجينا".

بالإضافة إلى النادي الشاطئي، ستقدم "سندالة" تجارب طعام رائعة في مطاعم يشرف عليها طهاة عالميون حائزين على نجمة ميشلان، مع متاجر وتجارب مبتكرة للبيع بالتجزئة، ومرسى فائق الفخامة يضم 86 رصيفا لليخوت التي يصل طولها إلى 50 متراً، وعوامات بحرية إضافية لخدمة لليخوت الفاخرة التي يصل طولها إلى 180 مترا.

كما ستضم "سندالة" نادياً عالميا للجولف، ومركزا للأنشطة البحرية للاستمتاع بالمغامرات فوق وتحت سطح البحر، وثلاثة فنادق فاخرة، بما في ذلك منتجع فورسيزونز وأول فندق من فنادق ماريوت الدولية "أوتوجراف كوليكشن" في المملكة العربية السعودية. ويتم تطوير الجزيرة بشكل مستدام، مع تصميمها بقيادة Luca Dini Design and Architecture الإيطالي والمستوحى من الشعاب المرجانية والمناظر المائية المحيطة بالبحر الأحمر.

حول "مدل بيست"

"مدل بيست" هي علامة تجارية تعنى بنمط الحياة الراقية والترفيه، وتصنع تجارب استثنائية وتستضيف فعاليات موسيقية من شأنها دعم ثقافة الموسيقى، لتصبح جزءاً من حياتنا اليومية.

تشتهر مدل بيست بمهرجان "ساوند ستورم"، الحدث السنوي للموسيقى الإلكترونية الذي يقام في الرياض، وهو أكبر تجمع للفنانين الذين يعملون كمحفز ثقافي للشباب السعودي.

أقيمت أول فعالية لـ “ساوند ستورم" في عام 2019 بحضور أكثر من 450 ألف شخص، وفي 2021 أقيم المهرجان بمشاركة أكثر من 200 فنان (بما في ذلك المغني العالمي برونو مارس والدي جي العالمي ديفيد غيتا) واستمر على مدار 4 أيام من الترفيه المتواصل بحضور 750 ألف شخص.

حول نيوم:

نيوم هي انطلاقة واثقة لتقدم البشرية وتجسيد لرؤية تُمثّل ما سيبدو عليه المستقبل الجديد. تقع في شمال غربي المملكة العربية السعودية على البحر الأحمر، حيث تبنى من الصفر لتكون حاضرةً تنبض بالحياة ومكاناً تُحدِّد فيه ريادة الأعمال مسار هذا المستقبل الجديد. ستكون نيوم مقصداً وموطناً لأصحاب الطموح الذين يسعون للمساهمة في بناء نموذج جديد لمعيشة استثنائية وإنشاء أعمال مزدهرة حيث سيتجلى الإبداع فيها في مجال الحفاظ على البيئة.

وستشكّل نيوم موطناً استثنائياً للعيش والعمل وستضم عدداً من المدن والموانئ والمناطق التجارية ومراكز البحوث والمرافق الرياضية والترفيهية والوجهات السياحية.

وبوصفها مركزاً للابتكار، ستستقطب نيوم روّاد وقادة الأعمال والشركات للبحث في التقنيات والمشاريع الجديدة واحتضانها وتسويقها بأساليب مبتكرة. وسيجسّد سكان نيوم أخلاقياتٍ وقيماً تمثل روح الجماعة، كما سيعتمدون ثقافة تتبنى الاستكشاف والمغامرة والتنوع.

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: media@neom.com ، أو زيارة الموقع www.neom.com/en-us/newsroom.