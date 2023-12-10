نيوم، المملكة العربية السعودية: كشفت نيوم، التنمية الإقليمية المستدامة في شمال غرب المملكة العربية السعودية، اليوم عن إطلاق “توبيان”، شركة نيوم للغذاء، لإنشاء أنظمة غذائية مستدامة تهدف لإعادة تعريف طرق إنتاج الغذاء وتوزيعه واستهلاكه. وستعتمد "توبيان"على تطوير حلول مستدامة ومبتكرة عبر خمس ركائز أساسية: الزراعة المقاومة لتقلبات للمناخ؛ الاستزراع المائي المتجدد؛ الأغذية المستحدثة؛ التغذية المخصصة؛ الإمداد الغذائي المستدام والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

وتم إطلاق توبيان بدعم من وزارة البيئة والمياه والزراعة، حيث يتماشى إطلاق الشركة مع أهداف المملكة العربية السعودية المتمثلة في تحقيق رؤية السعودية 2030، وقيادة جهود المملكة لضمان الأمن الغذائي، والتقليل من آثار التغير المناخي، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2060.

وتمثل توبيان معيارًا مبتكراً جديدًا للإنتاج الغذائي المستدام من خلال بناء منظومة تهدف إلى إتقان "فن الكثير بالقليل"، وخلق "عصر جديد من الغذاء" يمتد من الصحراء. وسيقدم مفهوم إطلاق توبيان "المستقبل إلى المائدة" الجديد حلولاً ومبادرات مبتكرة من شأنها إحداث ثورة في النظام الغذائي العالمي الحالي لتحقيق الأمن الغذائي.

وتعمل توبيان على تطوير التقنيات اللازمة لبناء نظام غذائي مستدام بمستوى عالٍ لمواجهة التحديات العالمية الناتجة عن ارتفاع النمو السكاني، وأنماط الاستهلاك المتغيرة، والتغيرات المناخية، واستنفاد الموارد الطبيعية وذلك من خلال تعزيز مجتمع حيوي يضم نخبة من العلماء والخبراء والمبتكرين.

قال نظمي النصر، الرئيس التنفيذي لشركة نيوم: "تعمل نيوم على تسريع عجلة التطور البشري، وتعكس توبيان التزامنا في إحداث تحول إيجابي طويل الأمد للحياة في المملكة العربية السعودية وبقية العالم. سيكون نهج توبيان المبتكر هو المحرك الرئيسي في تشكيل المشهد المستقبلي لصناعة الأغذية المستدامة والآمنة، ونحن نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع المستثمرين والشركاء وخبراء صناعة الأغذية لتحويل الأفكار الطموحة إلى واقع ملموس، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للأجيال القادمة."

وباعتبارها ركيزة أساسية لدفع أهداف ورؤى نيوم الطموحة، تعمل توبيان على إنشاء منظومة تعتمد على إنتاج وتوريد حلول غذائية صحية ومستدامة للمملكة وخارجها، الأمر الذي سيسهم في تنويع اقتصاد المملكة من خلال تطوير التقنيات المتقدمة التي ستشكل مستقبل صناعة الأغذية بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وقال الرئيس التنفيذي لتوبيان، الدكتور خوان كارلوس موتمايور: "باعتبارها شركة فرعية مملوكة بالكامل من نيوم، تتوافق رؤية توبيان مع التزام نيوم بتوفير منتجات غذائية عالية الجودة للأسواق، وتعزيز الأمن الغذائي والاستدامة، بالاضافة الى المساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاكتفاء الذاتي في المملكة والأهداف للمدى الطويل. تقود توبيان جهود ضمان الأمن الغذائي من خلال انشاء إمدادات غذائية مرنة بما يتماشى مع المبادرة الخضراء السعودية وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. لا يقتصر التزامنا على تشكيل نظام غذائي عالمي مستدام، بل نسعى أيضا إلى تشكيل معايير عالمية من خلال ريادة التقنيات الجديدة والحلول المبتكرة للتغلب على التحديات المتعلقة بالغذاء وخلق مستقبل أكثر أمانًا واستدامة وازدهارًا للجميع."

والجدير بالذكر أن توبيان قد وقعت العديد من اتفاقيات الشراكة الإستراتيجية المحلية والدولية مع المنظمات والشركات التي تشارك توبيان بالتزامها وتفانيها في إعادة تشكيل مستقبل الغذاء. ومن خلال هذه الاتفاقيات، التي تشمل جامعتي الملك عبدالله للعلوم والتقنية وجامعة تبوك، بالإضافة إلى شركة تبوك للأسماك، وبلو نالو "BlueNalu"، وفان دير هوفن للمشاريع البستانية "Van der Hoeven Horticultural Projects"، وكارجيل "Cargill"، ستتعاون توبيان في مبادرات البحث والتطوير، وتسخير خبراتها لتطوير أساليب مبتكرة ومستدامة لإنتاج الغذاء. علاوة على ذلك، تدعم توبيان أيضًا شراكات نيوم كيرز "NEOM CARE’s"، وتطوير المبادرات التعليمية لتعزيز فن الطهي المحلي المستدام، ورعاية المواهب السعودية من خلال فرص التدريب ودورات الطهي.

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حول نيوم:

نيوم هي انطلاقة واثقة لتقدم البشرية وتجسيد لرؤية تُمثّل ما سيبدو عليه المستقبل الجديد. تقع في شمال غربي المملكة العربية السعودية على البحر الأحمر حيث تبنى من الصفر لتكون حاضرةً تنبض بالحياة ومكاناً تُحدِّد فيه ريادة الأعمال مسار هذا المستقبل الجديد. ستكون نيوم مقصداً عالمياً وموطناً لأصحاب الطموح الذين يسعون للمساهمة في بناء نموذج جديد لمعيشة استثنائية وإنشاء أعمال مزدهرة حيث سيتجلى الإبداع فيها في مجال الحفاظ على البيئة.

وستشكّل نيوم موطناً استثنائياً للعيش والعمل وستضم عدداً من المدن والموانئ والمناطق التجارية ومراكز البحوث والمرافق الرياضية والترفيهية والوجهات السياحية.

وبوصفها مركزاً للابتكار، ستستقطب نيوم روّاد وقادة الأعمال والشركات من جميع أنحاء العالم للبحث في التقنيات والمشاريع الجديدة واحتضانها وتسويقها بأساليب مبتكرة. وسيجسّد سكان نيوم قيماً تمثل روح الجماعة، كما سيعتمدون ثقافة تتبنى الاستكشاف والمغامرة والتنوع.

لمزيد من المعلومات يرجى مراسلتنا على البريد الالكتروني media@neom.com أو زيارة موقع نيوم: https://www.neom.com/ar-sa و https://www.neom.com/ar-sa/newsroom.

حول توبيان، شركة نيوم للغذاء:

تعكس توبيان، شركة نيوم للغذاء، رؤى مستقبلية تتمحور حول الأمن الغذائي، تساهم في التغلب على التحديات العالمية للنظام الغذائي الحالي. تتمثل رؤيتنا في أن نصبح شركة رائدة عالميا في تشكيل نظام غذائي مستدام ومرن، لنتمكن من خلاله تعزيز الأمن الغذائي ومعالجة التحديات الغذائية العالمية. تعمل توبيان على ترسيخ نموذج تحويلي عالمي، نتطلع من خلاله تحقيق مستقبل مستدام يتميز بالابتكار.

نعمل ضمن مركزنا الحيوي في توبيان على تأسيس مجتمع حيوي، يمكن الفنيون والعلماء والمبتكرون من تطوير تقنيات متطورة من شأنها إعادة تحديد مفاهيم الإنتاج الغذائي، وطرق توزيع المنتجات الغذائية واستهلاكها على مستوى العالم. نعتمد على تبني نهج الابتكار الجذري كركينة أساسية لتحويل أبرز الأفكار الواعدة العالمية إلى واقع عبر ركائز خمس رئيسية: الزراعة المقاومة لتقلبات للمناخ؛ الاستزراع المائي المتجدد؛ الأغذية المستحدثة؛ التغذية المخصصة؛ الإمداد الغذائي المستدام والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://www.neom.com/ar-sa/our-business/sectors/food.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع topian@neom.com :