لندن- أعلنت نيوبيرغر بيرمان، شركة الاستثمار الخاصة والمستقلة والمملوكة بالكامل لموظفيها، عن تعيين محمد حمد العمر الدرباس مديراً عاماً لتعزيز فريقها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيتولىمحمد مسؤولية إدارة محافظ الأسهم في أسواق المنطقة، إلى جانب خدمة العملاء من المستثمرين المؤسسيين.

وينضم محمد إلى نيوبيرغر بيرمان قادماً من جولدمان ساكس لإدارة الأصول في دبي، حيث ركّز على خدمة العملاء المؤسسين في مختلف أنحاء المنطقة. وقبل ذلك، أمضى ثماني سنوات من مسيرته المهنية في مكتب الاستثمار الكويتي بلندن، الذراع المباشرة للهيئة العامة للاستثمار الكويتية، حيث تولى إدارة محافظ الأسهم في أستراليا ونيوزيلندا واليابان وأسواق أوروبا.

وفي تعليقه على التعيين، قال جورج ووكر، الرئيس التنفيذي لشركة نيوبيرغر بيرمان: "لطالما قدّرنا الكفاءة التي أظهرها محمد في دوره الاستثماري لدى مكتب الاستثمار الكويتي، وقدرته على بناء شراكات فعالة مع كبار مديري الاستثمار. ويأتي انضمامه ليؤكد التزامنا الراسخ بتكوين فريق متميز في المنطقة."

من جهته، قال مات مالوي، رئيس مجموعة العملاء المؤسسيين العالميين ورئيس الشركة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "تشكل خبرة محمد الواسعة في خدمة العملاء مع خلفيته الاستثمارية القوية إضافةً مهمةً إلى قدراتنا في تصميم حلول استثمارية عالية الجودة. ونحن ملتزمون بتسخير خبراتنا العالمية في الأسواق العامة والخاصة لتلبية احتياجات المستثمرين المحليين المتطورة."

نبذة عن نيوبيرغر بيرمان

تأسست شركة نيوبيرغر بيرمان عام 1939، وهي شركة خاصة مستقلة لإدارة الاستثمارات مملوكة بالكامل لفريق موظفيها، ويعمل لديها أكثر من 2,800 موظف في 26 دولة. وتدير الشركة أصولاً بقيمة 538 مليار دولار أمريكي عبر مجالات استثمارية متنوعة تشمل الأسهم والدخل الثابت والأسهم الخاصة والعقارات وصناديق التحوط، لصالح مؤسسات عالمية ومستشارين ماليين وأفراد. ويعتمد نهجها الاستثماري على الإدارة النشطة والأبحاث والملكية المؤثرة في الشركات التابعة لمحفظتها. وقد صنّفتها مجلة بنشينز آند إنفستمنتس ضمن أفضل أماكن العمل في قطاع إدارة الأصول، حيث احتلت المرتبة الأولى أو الثانية في هذا التصنيف على مدار السنوات الإحدى عشرة الماضية (ضمن فئة الشركات التي تضم أكثر من 1,000 موظف). للمزيد من المعلومات: www.nb.com، وللاطلاع على تفاصيل الجوائز والتكريمات، يرجى زيارة www.nb.com/disclosure-global-communications.

