الرياض، المملكة العربية السعودية - أعلنت مجموعة نيميتشك العالمية، المتخصصة في تطوير حلول برمجية لمجالات التصميم المعماري والهندسة والإنشاء وإدارة المباني، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة كونسرتد سوليوشنز CONCERTED SOLUTIONS، المتخصصة في رقمنة المعلومات والعمليات التشغيلية، بهدف تسريع وتيرة التحول الرقمي في قطاع البناء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وتسعى الشراكة لتسريع دخول «نيميتشك العربية» إلى السوق الخليجية، مع الاستفادة من الخبرة المحلية التي تمتلكها «كونسرتد سوليوشنز» وشبكاتها الواسعة بما يوسّع قاعدة عملاء «نيميتشك»، ويعزز حضورها على المدى الطويل. وتنسجم الاتفاقية مع مبادرات التحول الرقمي الوطنية في دول الخليج، حيث تُسهم في تطوير حلول رقمية مبتكرة تلبي احتياجات السوق المحلي لقطاع الهندسة والبناء، وتدعم كفاءة إدارة المباني.

وبهذا الصدد، أكَّدَ «إيف بادرين»، الرئيس التنفيذي لمجموعة «نيميتشك»، أن التعاون مع «كونسرتد سوليوشنز» يمثل ركيزة أساسية في بناء بيئات عمرانية أفضل، وأنه تجسيد لالتزام المجموعة بدعم مجالات التصميم المعماري والهندسة والإنشاء وإدارة المباني عبر حلول رقمية مبتكرة. وأوضح أن هذه الخطوة الاستراتيجية ستجمع بين الخبرات العالمية لـ «نيميتشك» والرؤية الإقليمية لـ «كونسرتد سوليوشنز»، بما يسهم في تطوير بيئات عمرانية أكثر ذكاءً واستدامةً وتواكب متطلبات المستقبل في دول مجلس التعاون الخليجي.

من جانبه، أشار مؤيد سمباوه، المدير العام لشركة «نيميتشك العربية»، إلى أهمية هذه الشراكة في دعم الخطط التنموية الطموحة التي تشهدها المنطقة، مؤكداً أن دول مجلس التعاون الخليجي تمر بمرحلة تحوّل متسارعة في قطاعَيْ الإنشاءات والبنية التحتية.

وأوضح أن التعاون مع شركة «كونسرتد سوليوشنز» يُعزّز قدرة «نيميتشك» على دعم هذا الزخم، من خلال تقديم حلول رقمية ذكية، ومتكاملة، بما يلبّي متطلبات السوق.

وبدوره أعْرَبَ الدكتور «مسلم العبدالرزاق»، الرئيس التنفيذي لشركة «كونسرتد سوليوشنز»، عن سعادته بالشراكة مع مجموعة «نيميتشك»، ووصفها بالرائدة في تطوير التكنولوجيا الرقمية في مجال الإنشاءات. وأوضح أن هذه الشراكة تفتح المجال لتقديم حلول مبتكرة وتعزيز أوجه التعاون، بما يدعم تحسين تنفيذ المشاريع ورفع كفاءة الأداء في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

والجدير بالذكر، تضم مجموعة «نيميتشك» عدداً من العلامات الرائدة عالميا مثل «Bluebeam» و « dRofus » و «Solibri» و «dTwin» و«Spacewell»، والتي تقدم حلولا مفتوحة ومستدامة تلبّي احتياجات مختلف تخصصات المهندسين والمقاولين ومديري المنشآت في جميع أنحاء العالم.

