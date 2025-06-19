م. تامر نبيل: نجيد اختيار المواقع الفريدة.. ومشروعاتنا تحقق أعلى عائد استثماري للعملاء

تامر عبدالشافي: هدفنا تعزيز الاقتصاد المحلي.. وجذب الاستثمارات الأجنبية.. وتوفير وحدات سكنية وتجارية تلبي احتياجات السوق

لمياء الشرقاوي: "زومرا" آخر موقع متميز بقلب التجمع الخامس.. ونوفر خدمة "النجوم السبعة" بمشروعاتنا



أطلقت "نيشنز أوف سكاي"، شركة التطوير العقاري الرائدة، مشروعًا جديدًا، تحت اسم زومرا "Zomra"، وهو أكبر مشروع سكني بقلب التجمع الخامس، في موقع مميز تحيط به كبرى مشروعات المنطقة بشكل كامل.

يقع المشروع على شارع التسعين مباشرة في أكثر مناطق التجمع الخامس تميزًا، ما يزيد من العائد الاستثماري للعملاء، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على المشروعات بمنطقة شرق القاهرة، التي سجلت أسعار العقارات السكنية بها أعلى متوسطات سعرية خلال العام الماضي، مقارنة بباقي المناطق في ظل استمرار الطلب القوي والطروحات الجديدة.



من جانبه، قال المهندس تامر نبيل نائب رئيس مجلس إدارة شركة نيشنز أوف سكاي، أن مشروع "زومرا" يعد أول وأقوى مشروع بشرق القاهرة حاليا من حيث الموقع والتصميمات والخدمات وما يؤكد على صلابة الشركة وإلتزامها هي أن الاستلام بعد ثلاث سنوات فقط.



وأضاف أنه رغم ضخامة مساحة مشروع "زومرا" إلا أن المساحة البنائية به لا تتجاوز 20%، مقابل 80% لصالح المساحات الخضراء، وهو أمر تحرص “نيشنز أوف سكاي” على انتهاجه في مشروعاتها في ظل إعطائها أولوية للاستدامة وجودة الحياة في مشروعاتها وتبنيها أعلى مستويات الرفاهية.



أكد نبيل على التزام الشركة بسرعة الإنشاءات وجودتها بأعلى مستوى، مضيفًا أن المشروع يتميز كباقي مشروعات "نيشنز أوف سكاي" بالموقع المميز، إذ يقع على بعد دقائق من الجامعة الأمريكية ومطار القاهرة الدولي وشارع التسعين الجنوبي والشمالي، ويحيط به أرقى مناطق سكنية مثل المربع الذهبي والمناطق التجارية المميزة بالتجمع الخامس.



في سياق متصل، قال تامر عبدالشافي، نائب رئيس مجلس الادارة عن القطاع المالي والتشغيلي، إن مشروع "زومرا" استثنائي بموقعه المميز بالمربع الذهبي في التجمع الخامس يعتبر من أفضل المميزات التي لا يمكن إخفاءها، كما يختلف عن غيره من المشروعات في العديد من العناصر كالتصميم العصري الفريد الذي يجمع بين الراحة والخصوصية والإضاءة الطبيعية لكافة الوحدات مما يشكل عالم جديد من الرفاهية، كما يجعله عنصر جذب للاستثمارات الخارجية.



وأضاف "عبدالشافي" الذي يمثل واحدًا من أفضل الكوادر المتميزة بسوق التطوير العقاري وانضم إلى النخبة المميزة بالشركة ليبدأ سلسة جديدة من النجاحات بالسوق المصري، أن هدف الشركة هو تعزيز الاقتصاد المحلي عبر جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وكذلك توفير وحدات سكنية وتجارية تلبي احتياجات السوق.



وأكدت لمياء الشرقاوي، نائب رئيس مجلس الادارة عن القطاع التجاري لشركة نيشنز أوف سكاي، أن تدشين "زومرا" جاء بالتزامن مع إطلاق مشروع جريان مشيرة إلى على أن الشركة سوف تطلق قريبا وحدات نيشنز أوف سكاي جريان مميزة الموقع والخدمات.

ما يؤكد مضي الشركة في مخططاتها للتحول إلى واحدة من أكبر المطورين بمصر، والتزامها بتحقيق خطط الاستثمار العقاري المستهدفة في مشروعاتها بشرق القاهرة، وغرب القاهرة على حد سواء، بالإضافة الي مشروعاتها الساحلية.



شددت الشرقاوي على توافر جميع الخدمات بمشروع "زومرا" ما يضعه في مصاف المجتمعات السكنية الأكثر تميزًا ورفاهيه بمصر، وليس منطقة شرق القاهرة فقط، وأن شعار الشركة هو تقديم اعلى مستوى من خدمات الرفاهية.



أشارت إلى أن المشروع يقوم على فلسفة خاصة تعمل على تعزيز العلاقات بين قاطنيه ليكونوا بمثابة فريق متجانس أو زومرا من الناس تجمع بينهم القيم المشتركة من احترام الذوق العام وحب الطبيعة.



لفتت أيضًا إلى الانسجام والتناغم بين مختلف عناصر المشروع السكني، سواء من حيث التصميم المعماري أو توزيع المساحات أو التركيبة السكانية بجانب الاستدامة التي تعتبرها "نيشنز أوف سكاي" نهجًا لا تحيد عنه، إذ يساعد على تقليص تكاليف التشغيل من خلال أنظمة موفرة للطاقة واستهلاك الموارد.

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