التجربة إنجاز مهم للارتقاء بقدرات الاتصالات الرقمية من الجيل التالي

الرياض، المملكة العربية السعودية – أعلنت اليوم كل من "نوكيا" و"زين السعودية" عن نجاح اكتمال أول موقع سحابي حي لشبكة نفاذ راديوي RAN في المملكة، في إنجاز يُرسخ مكانتها في طليعة ابتكارات الجيل الخامس على الساحة العالمية. وتحقق هذا الإنجاز عبر تجربة استمرت لنحو شهر بين ديسمبر ويناير الماضيين، وقامت على حل "5جي أني ران" 5G AnyRAN الخاص باتصالات الجيل الخامس من "نوكيا". وحقق الموقع سرعات تنزيل قصوى بلغت 1.5 غيغابت في الثانية عند اتصاله بشبكة اتصالات الجيل الخامس الأساسية التابعة لشركة "زين السعودية".

ويوضح الموقع السحابي الحي لشبكة النفاذ الراديوي كيف يمكن للبُنى السحابية الأصلية تعزيز الكفاءة وتقليل التكلفة الإجمالية للملكية وتسريع إتاحة الخدمات في الأسواق، وهي عوامل رئيسة لدى مقدمي خدمات الاتصالات وعملاء المؤسسات الساعين إلى تطوير شبكاتهم.

وتواصل المملكة العربية السعودية الاستثمار في أحدث التقنيات ضمن مساعيها الرامية إلى تحقيق أهداف التحول الرقمي الوطنية. وتتيح هذه التجربة الناجحة على الموقع السحابي لشبكة النفاذ الراديوي منصةً مرنة تُمكّن من دمج حلول عدة موردين بسهولة، ما يدعم قيام منظومة متكاملة متعددة الموردين لتلبية احتياجات العملاء سريعة التغير. كما تدعم هذه التجربة حالات الاستخدام الناشئة لتطبيقات المؤسسات والشبكات اللاسلكية الخاصة، ما يسهم في تسريع التحول الرقمي بمختلف القطاعات.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لقطاع التقنية في "زين السعودية" المهندس محمد بن عبدالعزيز النجيدي، إن شركته تسعى لتقديم تجارب رقمية مبتكرة تُمكّن عملاءها من النجاح في سوق تتسم بسرعة التطور، مؤكدًا أن "شراكتنا مع نوكيا في أول موقع سحابي حيّ لشبكة النفاذ الراديوي في المملكة تُتيح لنا استكشاف نماذج خدمية جديدة، وخفض تكاليف تشغيل الشبكة الحالية، وتسريع الاستجابة لمتطلبات عملائنا من المؤسسات والأفراد". وأضاف: "يُنتظر أن تدعم المرونة الشبكية المتزايدة مجموعة واسعة من حالات الاستخدام الجديدة، ما يُؤكد دورنا الريادي الحيوي في قيادة التحول الرقمي في المملكة".

من ناحيته، قال محمد التايه، رئيس فريق خدمة العملاء لمجموعة "زين" و"زين السعودية" في قطاع شبكات الجوال لدى "نوكيا"، إن التجربة الناجحة لأول موقع سحابي حي لشبكة نفاذ راديوي في السعودية "دليل على التزام نوكيا بإتاحة حلول شبكات الجيل التالي المتقدمة في المملكة". وأضاف: " نحرص، من خلال تطبيق نهج قائم بالكامل على السحابة، على مضاهاة أداء شبكات النفاذ الراديوي ذات التصاميم الخاصة، وإنشاء منصة جاهزة للمستقبل تدعم تقنيات النفاذ الراديوي المفتوحة والنفاذ الراديوي القائم على الذكاء الاصطناعي، وحتى ابتكارات الجيل السادس المُحتملة. ويُبرز تعاوننا مع "زين السعودية" كيف يُمكن للتحول السحابي تحسين الموارد، وتقليل التكلفة الإجمالية للملكية، وتمهد الطريق لفرص نمو جديدة في قطاعات مُتعددة في المملكة".

ويضمن نهج نوكيا في شبكات النفاذ الراديوي السحابية عدم التفريط في الأداء، من خلال إتاحة تكافؤ كامل للمزايا مع حلول ذات تصاميم تحقق متطلبات خاصة. ويُرسي نجاح هذه التجربة أساسًا متينًا للابتكارات المستقبلية التي تتضمن تقنيات النفاذ الراديوي المفتوحة والنفاذ الراديوي القائم على الذكاء الاصطناعي، وابتكارات الجيل السادس المُحتملة.

نبذة عن "نوكيا"

في "نوكيا"، نبتكر تقنيات تساعد العالم على تحقيق التعاون والإنجازات المشتركة.

باعتبارنا شركة رائدة في مجال الابتكار التقني، فإننا نتصدر العمل في مجال الشبكات القادرة على الاستشعار والتفكير والتصرف، مستفيدين من عملنا في مجالات شبكات الاتصالات المحمولة والثابتة والشبكات السحابية. كذلك، نحرص على إضفاء مزيد من القيمة على خدماتنا من خلال الملكية الفكرية والأبحاث طويلة المدى، مستعينين بمختبراتنا الحائزة على الجوائز Nokia Bell Labs.

هذا، ويثق مقدمو الخدمات والمؤسسات والشركاء في جميع أنحاء العالم بقدرة "نوكيا" على تقديم شبكات آمنة وموثوق بها ومستدامة، ويتعاونون معنا في إنشاء الخدمات والتطبيقات الرقمية للمستقبل.

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