القاهرة، جمهورية مصر العربية – أعلنت نوكيا اليوم عن اختيارها مصر مقرًا لمركزها الإقليمي للدعم في الشرق الأوسط وإفريقيا. وقالت الشركة إنها أسست مركزًا تشغيليًا رئيسًا في القاهرة لدعم الأنشطة الإقليمية وعمليات العملاء. ويواجه مزودو الخدمات والشركات تحديات متزايدة في إدارة الشبكات المعقدة، ما يخلق طلبًا على نماذج دعم عالية الجودة وقابلة للتطوير، تضمن استمرارية الخدمة وكفاءة التشغيل وسرعة الاستجابة، وذلك مع تسارع التحول الرقمي في المنطقة، في ظل التوسع في بناء شبكات الجيل الخامس واعتماد الحوسبة السحابية، والارتفاع الحاصل في استهلاك البيانات.

ومن شأن تأسيس نوكيا مركزًا إقليميًا في مصر، أن يعزز قدرتها على تقديم خدمات دعم مركزية وفعّالة ومتسقة على نطاق واسع. وتعتزم الشركة، من خلال المركز الجديد، تقديم خدمات مشتركة تضمن تغطية فعّالة للمناطق الزمنية، وإتاحة تعاون أوثق مع العملاء والفرق الداخلية، دعمًا لإيجاد حلول سريعة للتحديات، والارتقاء بتقديم الخدمات، وإثراء تجربة العملاء. ويُنتظر أن يدعم المركز جميع مجموعات الأعمال التابعة لنوكيا، والتي تشمل الخدمات والعمليات العالمية، والبنية التحتية الشبكية، والبنية التحتية للأجهزة المحمولة، مع تبسيط العمليات، والحدّ من التعقيد التشغيلي، وتحسين قابلية التوسع. وصُمِّم المركز ليكون مرفقًا متعدد الأغراض، يجمع الخبرات التخصصية، ويُحسّن استخدام الموارد، ويُوحّد أفضل الممارسات لتقديم خدمات متسقة وعالية الجودة، تنسجم مع احتياجات العملاء المتغيرة.

ويعكس اختيار مصر مقرًا للمركز ثقة نوكيا بموقعها الاستراتيجي، وبنيتها التحتية الرقمية المتطورة، وكوادرها البشرية المؤهلة تأهيلًا عاليًا، ضمن مجموعة مزايا تجعل من مصر مركزًا إقليميًا مرموقًا للاتصالات والتكنولوجيا، قادرًا على دعم إقامة عمليات واسعة النطاق.

وفي هذه المناسبة، أكد ميكو لافانتي، رئيس نوكيا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، أن هذا الإنجاز "يُظهر ثقتنا بمصر، بوصفها مركزًا استراتيجيًا مهمًا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا"، مشيرًا إلى أن تمركز عمليات الدعم في القاهرة من شأنه "تعزيز قدرتنا على تقديم خدمات فعالة وعالية الجودة لعملائنا، والاستفادة من الكفاءات والقدرات الاستثنائية المتاحة في البلاد".

