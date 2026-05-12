الرياض، المملكة العربية السعودية : أعلنت اليوم شركة «نوتانيكس» Nutanix (NASDAQ: NTNX)، الرائدة عالمياً في حلول الحوسبة السحابية الهجينة والمتعددة، عن تدشين إمكانات جديدة لمنصة "نوتانيكس السحابية"(NCP) ، وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين المؤسسات في السعودية والعالم من تعزيز استقرارها وموثوقية عملياتها، خاصة مع تزايد مهام التشغيل المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وتعقُّد بيئات الحوسبة السحابية، وندرة أجهزة التقنية التي تستدعي بنى تحتية أكثر مرونة.

في ظل سعي المؤسسات إلى تحديث بنيتها التحتية، تعيد العديد منها تقييم منصات المحاكاة الافتراضية الحالية لضمان قدرتها على توفير المرونة، والأداء العالي، والتحكم في التكاليف. وتأتي منصة «نوتانيكس» الجديدة لتلبية هذه الاحتياجات، حيث تتيح للعملاء تحسين استخدام البنى التحتية الموجودة، والاختيار من نظام واسع يشمل موردي الأجهزة، ومقدمي الخدمات السحابية الكبرى، والموزعين المتخصصين في الذكاء الاصطناعي "نيوكلودز" (Neoclouds).

وقال "توماس كورنلي"، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة المنتجات في «نوتانيكس»: "بينما تواصل المؤسسات تحديث بنيتها السحابية في بيئة محدودة التوريد، فإنها تواجه موازنة دقيقة بين الاستفادة من مرونة الحوسبة السحابية الهجينة، وضرورة الحفاظ على سيادة بياناتها وتطبيقاته. وبفضل منصتنا، يمكن للعملاء تحسين استخدام أجهزتهم الحالية، والتوسع عبر نظام بيئي متنامٍ من مقدمي الخدمات، مع الاحتفاظ بالخيار والتحكم الكامل".

مكونات المنصة الجديدة: حلول متطورة وقدرات شاملة للذكاء الاصطناعي

توسّع «نوتانيكس» منصة (NCP) لتشمل قدرات شاملة للتطبيقات الحديثة، وتتمثل أبرز التحديثات في:

حل "نوتانيكس للذكاء الاصطناعي التوكيلي" (Agentic AI) : منصة متكاملة تم الإعلان عنها خلال مؤتمر NVIDIA GTC 2026 ، وهي متوفرة حالياً لمجموعة محددة من الشركاء للمعاينة المبكرة. صُممت لمساعدة المؤسسات الكبرى على بناء وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي بأمان وأداء عالٍ، على أن يتوفر الحل الكامل في النصف الثاني من 2026. حل NKP Metal : يوسع منصة "نوتانيكس للحاويات" Nutanix Kubernetes (NKP) أتمتة تشغيل الحاويات مباشرة على الخوادم المكشوفة، مما يوفر أداءً عالياً لبيئات الحافة (edge environments) وأحمال تدريب الذكاء الاصطناعي. حل "التخزين الموحد من نوتانيكس 5.3" ( NUS 5.3 ) : متاح حالياً، ويُحول نطاق التخزين الكائني ( object scaling ) إلى طبقة أداء تناسب مصانع الذكاء الاصطناعي، مع دعم نقل البيانات إلى منصات سحابية كبرى وإضافة ميزات تدعم أحجام البيانات الضخمة. تحديث حل Nutanix Data Lens 2.0 : يوفر تحليلات متقدمة لبرامج هجمات الفدية (ransomware)، وتدقيق البيانات، والحوكمة، خاصة للبيئات المعزولة أو السيادية. تكامل مع MongoDB يبسط إدارة قواعد البيانات عبر أتمتة عمليات التجهيز وإدارة الدورة التشغيلية الكاملة.

تعزيز النظام البيئي العالمي ودعم السيادة الرقمية

في خطوة تهدف إلى تعزيز النظام البيئي لمقدمي الخدمات حول العالم، أعلنت «نوتانيكس» أيضاً عن منصة "مركز مزودي خدمات نوتانيكس" (SP Central)- والتي تتوفر حالياً لمجموعة محددة من الشركاء للمعاينة المبكرة. وتقدم هذه المنصة قدرات جديدة لتعدد بيئات العملاء (Multi-tenancy)، حيث تساعد شركاء «نوتانيكس» من مزودي الخدمات على تقديم مجموعة أوسع من خدمات البنية التحتية والذكاء الاصطناعي المستضافة بسهولة عبر "منصة نوتانيكس السحابية"، مع الحفاظ على عزل آمن بين العملاء المتعددين الذين يشاركون البنية التحتية نفسها.

ومن المقرر أن تصبح هذه المنصة متاحة للاستخدام العام في النصف الثاني من عام 2026، حيث ستساعد مزودي الخدمات على تقديم خدمات بنية تحتية مستضافة قابلة للتوسع، وخدمات سحابية أصلية، وخدمات ذكاء اصطناعي، وذلك مع تمكين العملاء من الاحتفاظ بالتحكم الكامل في بيئاتهم الموزعة. كما يمكن الاطلاع على المزيد حول كيفية توسيع «نوتانيكس» لقدرات شركاء مزودي الخدمات، وتمكين الجيل القادم من مزودي الحوسبة السحابية "نيوكلودز" (Neoclouds)، وكلاهما تم الإعلان عنه اليوم.

التوسع ليكون أوسع نظام بيئي للبنية التحتية في تاريخ «نوتانيكس»

تواصل «نوتانيكس» دعم مجموعة واسعة من أحمال العمل من خلال توفير هياكل نشر مرنة تعمل على خوادم وأجهزة تخزين متنوعة، مما يمكن المؤسسات من الاستفادة من استثماراتها الحالية في البنية التحتية عند مواجهة قيود في سلاسل التوريد. ولتمكين هذا النهج، تعمل «نوتانيكس» على تعزيز التكامل مع شركائها عالمياً.

أولاً: الإمكانات المتاحة الآن:

أجهزة المركزية الأساسية الجديدة: تعمل على تبسيط نشر البنية التحتية السحابية من «نوتانيكس» وبرنامج AHV الافتراضي على نطاق واسع من خوادم المؤسسات المقدمة من كبرى الشركات العالمية مثل "سيسكو" و"ديل" و"فوجيتسو" و HPE و"لينوفو" بالإضافة إلى منصة NX .

ثانياً: التحديثات المقرر الإعلان عنها لاحقاً هذا العام:

التكامل مع "إية إم دي" AMD : تواصل «نوتانيكس» توسيع مجموعة خوادمها المزودة بمعالجات AMD عبر جميع كبار موردي الخوادم، وتخطط لإضافة دعم للخوادم ذات المعالجة المتسارعة بوحدات معالجة الرسومات من AMD لأحمال الذكاء الاصطناعي ، مما يوفر خيارات إضافية للعملاء .

تمثل هذه الإضافات مجتمعة أكبر توسع في دعم البنية التحتية في تاريخ «نوتانيكس» ، مما يوفر للعملاء خيارات نشر مثبتة عبر منصات المؤسسات القائمة، بالإضافة إلى أقصى درجات المرونة والاختيار في الأجهزة.

وفي إطار تعزيز مرونة الانتقال بين البيئات التقنية، توفر منصة «نوتانيكس» إمكانية الانتقال بدون نسخ للبيانات — وهي متاحة الآن للاستخدام العام — من أقراص VMware vSphere Virtual Volumes إلى أقراص AHV vDisks. وهذا يمكن المؤسسات من تحويل أحمال العمل في مكانها بشكل شبه فوري دون الحاجة إلى تكرار البيانات، مما يسرع جداول الترحيل ويقلل التكاليف التشغيلية بشكل كبير.

تقديم تحكم سيادي متقدم عبر البيئات الهجينة والمتعددة السحابات

في إطار تعزيز السيادة الرقمية للمؤسسات، يتم توسيع نطاق "مجموعات نوتانيكس السحابية" (NC2) لدعم المزيد من خيارات النشر عبر مقدمي الخدمات السحابية الكبرى. وتشمل هذه التوسعة إضافة مناطق سحابية حكومية آمنة مثل AWS GovCloud والمتاحة الآن للاستخدام العام، ومنطقة AWS European Sovereign Cloud المقرر توافرها لاحقاً هذا العام.

كما أن تقديم دعم Hyperdisk و C3 للخوادم المكشوفة مع "مجموعات نوتانيكس السحابية" (NC2) على "منصة جوجل كلاود" في النصف الثاني من عام 2026، سيوفر للعملاء مرونة توسعة التخزين بشكل مستقل عن الحوسبة، والاستفادة من أنواع الخوادم المكشوفة التي لا تحتوي على أي تخزين محلي.

وبفضل هذه الإمكانات، يمكن للعملاء تشغيل أحمال العمل في الحوسبة السحابية لدعم الاحتياجات التنظيمية، أو المتعلقة بزمن الاستجابة، أو متطلبات الشراء، وذلك دون الحاجة إلى إعادة بناء التطبيقات، مع الاحتفاظ بمرونة إعادتها إلى بيئاتهم المحلية عند الحاجة. وبالنسبة للمؤسسات التي تواجه تحديات في توفر الأجهزة، توفر هذه الخيارات المرونة اللازمة لمواصلة نشر وتوسعة أحمال العمل الحرجة دون تأخيرات طويلة.

إدارة حوسبة سحابية موحدة لبناء وتشغيل سحابة المؤسسات الموزعة الحديثة

مع امتداد البنية التحتية لتشمل السحابات العامة، ومراكز البيانات المحلية، والبيئات السيادية، تحتاج المؤسسات إلى طريقة متسقة لبناء وتشغيل وإدارة المواقع الكبيرة والمجالات الموزعة، بما في ذلك البيئات شديدة الحساسية والمعزولة تماماً.

يتوفر حل "نوتانيكس لإدارة الحوسبة السحابية 2.0" (NCM 2.0) الآن للاستخدام العام، وهو مبني على بنية جديدة تمكن العملاء من إدارة أعداد كبيرة من المجموعات على نطاق واسع، عبر مثيلات متعددة من Prism Central. ويوفر هذا الحل إدارة متعددة المواقع والمجالات توحد العمليات عبر عمليات النشر الكبيرة، كما يتيح سير عمل جديداً وآمناً للإعداد يمكن الفرق التقنية من مركزية المخزون، والتنبيهات، ودفاتر الإجراءات، والتقارير، وتخطيط السعة، بدلاً من الاعتماد على وحدات تحكم مجزأة.

بالإضافة إلى ذلك، يقدم الحل حوكمة التكاليف في البيئات المحلية كجزء من إعادة هيكلة المنصة، مما يلغي الحاجة إلى تطبيق سحابي منفصل (SaaS). وسيحصل العملاء على عمليات الذكاء الاصطناعي لتقنية المعلومات (AIOps)، والخدمة الذاتية، وحوكمة التكاليف في تجربة واحدة سلسة، مع الاحتفاظ بجميع بيانات التكلفة داخل بنيتهم التحتية الخاصة، مما يعزز مستوى الأمان والامتثال للمتطلبات المحلية.

السعودية ترسم ملامح مستقبل الابتكار التقني

من جانبه، صرّح السيد "محمد أبو الحوف"، نائب الرئيس والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في «نوتانيكس»، قائلاً : "بينما تعيد المؤسسات في المملكة العربية السعودية النظر في استراتيجياتها للبنية التحتية لمواكبة متطلبات الذكاء الاصطناعي وتحديات سلاسل التوريد، تبرز «نوتانيكس» كشريك موثوق يوفّر منصة حوسبة سحابية متسقة وقابلة للتوسع وذات سيادة. نحن دائما ملتزمون بدعم رؤية السعودية ومساعدة عملائنا على فتح آفاق جديدة مع الاحتفاظ بالمرونة والتحكم الكاملين ".

التوافر:

تشمل إصدارات "منصة نوتانيكس السحابية"(NCP) منتجات متاحة حالياً بشكل عام، وأخرى ستصبح متاحة في النصف الثاني من عام 2026.

