خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي

مبيعات الفلل ترتفع بنسبة 65% من حيث القيمة، و55% من حيث الحجم، ونمو مبيعات الشقق بقوة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أكدت شركة " fämالعقارية" ازدهار سوق العقارات في دبي حيث ارتفعت مبيعات الفلل بنسبة 65% من حيث القيمة الإجمالية، و55% من حيث الحجم خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025 مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي هذا الاطار اعلنت الشركة ان النصف الأول من العام الحالي شهد ازدياد اهتمام المستثمرين والمشترين بقطاع الفلل مما أدى الى ارتفاع قيمة مبيعاته من 71.6 مليار درهم إماراتي إلى 118.5 مليار درهم إماراتي مقارنة بالأشهر الستة الأولى من العام الماضي، يعززها نمو المعاملات من 13,135 إلى 20,415 معاملة.

وكشف تحديث للسوق أصدرته شركة " fämالعقارية" اليوم عن ارتفاع قيمة مبيعات الفلل والشقق مجتمعةً بنسبة 38%، من 190.8 مليار درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2024 إلى 262.7 مليار درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2025. كما ارتفع حجم الصفقات بنسبة 22.96%، من 76,442 صفقة إلى 93,988 صفقة.

وأوضحت بيانات DXBinteract ارتفاع صفقات بيع الشقق في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 16% على أساس سنوي، من 63,307 إلى 73,573 صفقة. وارتفعت قيمة مبيعات الشقق بنسبة 21% خلال الفترة نفسها، من 119.2 مليار درهم إماراتي إلى 144.2 مليار درهم إماراتي.

كما شهدت الفلل نمواً ملحوظاً خلال ثلاثة أشهر العام الجاري، حيث سجلت ارتفاعاً بنسبة 118% في يناير، و111.5% في فبراير، و147% في أبريل، وتضاعفت القيمة الإجمالية لمبيعات الفلل ثلاث مرات على أساس سنوي من 7.8 مليار درهم إماراتي إلى 24 مليار درهم إماراتي.

وسجل شهر أبريل أيضاً ارتفاعاً ملحوظاً في مبيعات الشقق، حيث ارتفعت معاملات البيع بنسبة 42% من 9,656 معاملة في عام 2024 إلى 13,736 معاملة في عام 2025، بينما نمت قيمة المبيعات بنسبة 48.47%، من 18.046 مليار درهم إماراتي إلى 26.794 مليار درهم إماراتي.

بدوره ارتفع متوسط ​​صفقات الفلل الشهرية من 2,189 صفقة في النصف الأول من عام 2024 إلى 3,402 صفقة هذا العام، بمتوسط ​​قيمة من 11.9 مليار درهم إماراتي إلى 19.8 مليار درهم إماراتي. كما ارتفعت صفقات الشقق من متوسط ​​شهري بلغ 10,551 إلى 12,262، وارتفع متوسط ​​القيمة الشهرية من 19.9 مليار درهم إماراتي إلى 24 مليار درهم إماراتي.

وفي هذا السياق قال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة " fämالعقارية": "يؤكد الارتفاع الكبير في صفقات مبيعات الفلل خلال معظم أشهر هذا العام الطلب المتزايد على المنازل العائلية الأكبر حجماً، وهو التوجه الذي شهدنا رسوخه بقوة في السنوات الأخيرة."

وأضاف: "في الوقت نفسه، نرى اهتماماً متزايداً بالشقق، لا سيما بين المستثمرين والمشترين الشباب الباحثين عن قيمة وعائد إيجار طويل الأجل، ويؤكد هذا المستوى من النشاط ثقة المستثمرين الراسخة في دبي".

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