يواصل سوق العقارات في دبي نشاطه، حيث سجل شهر مارس وحده أكثر من 10,300 صفقة بيع على الخارطة بقيمة 31.2 مليار درهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أصبحت توقعات المستثمرين في سوق العقارات في دولة الإمارات أكثر وضوحاً، مع تزايد اهتمام المشترين بأداء الأصول خلال السنوات الأولى من التملك.

ويأتي ذلك بالتوازي مع استمرار النشاط في السوق. فقد سجل سوق العقارات في دبي مبيعات بقيمة 176.7 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026 عبر ما يقارب 48,000 صفقة، فيما ساهم شهر مارس وحده بأكثر من 10,300 صفقة بيع على الخارطة بقيمة 31.2 مليار درهم، مما يعكس استمرارية اهتمام المستثمرين إلى جانب اتخاذ قرارات أكثر انتقائية.

كما يتزايد التركيز على العوائد الإيجارية، وفترات الاحتفاظ بالأصول، ومدى موثوقية العوائد، لا سيما بين المستثمرين الذين يسعون إلى تحقيق توازن بين النمو طويل الأجل والدخل القريب. ونتيجة لذلك، يتم تُصمَّم الفرص الاستثمارية مع تركيز أكبر على وضوح توقعات الأداء منذ نقطة الدخول.

تطلق إلينغتون العقارية بروبرتيز، المطور العقاري الرائد في دبي والذي يعتمد على التصميم، مبادرة صيفية محدودة عبر مجموعة من مشاريعها، تقدم عوائد إيجارية مضمونة تصل إلى 35% على مدى خمس سنوات في دبي و28% على مدى أربع سنوات في رأس الخيمة. ويهدف هذا الإطار إلى توفير وضوح في الدخل خلال المراحل الأولى، مع الحفاظ على تركيز الشركة على جودة التصميم والاتساق في التنفيذ والتسليم.

وقال إيلي نعمان، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة إلينغتون العقارية بروبرتيز:

“أصبح الحديث عن الاستثمار العقاري أكثر تركيزاً على ما يحدث بعد إتمام عملية الشراء، مما يضع مسؤولية أكبر على المطورين لضمان أن تكون المشاريع مصممة بما يتماشى مع أداء السوق الفعلي، ومدعومة بتنفيذ متسق وجودة مستدامة. ونحن واثقون من استقرار سوق العقارات في دولة الإمارات وقدرته على التعافي ومواصلة النمو، كما نثق أيضاً في مشاريعنا والقيمة التي صُممت لتقديمها على المدى البعيد.”

يواصل قطاع العقارات في دولة الإمارات إظهار مرونة قوية، مدعوماً بقيادة واضحة وأسس اقتصادية قوية وطلب دولي مستمر. وفي الوقت ذاته، يولي المشترون اهتماماً أكبر بأداء الأصول، مما يساهم في بيئة استثمارية أكثر تنظيماً.

ومع تطور هذه التوقعات، تصبح القدرة على تقديم إطار استثماري واضح وموثوق عاملاً حاسماً في التميّز. وتأتي مبادرة إلينغتون العقارية الصيفية، التي تمتد حتى 31 أغسطس 2026، متماشية مع هذا التحول، لتوفر مزيداً من الوضوح وتعزز الثقة طويلة الأجل في سوق يزداد وعياً وأكثر انتقائية.

نبذة عن إلينغتون العقارية

تُعد إلينغتون العقارية إحدى أبرز شركات التطوير العقاري القائمة على التصميم في دبي، حيث تلتزم بابتكار مشاريع سكنية ومجتمعات راقية ترتقي بأسلوب الحياة. وتشتهر الشركة بنهجها المرتكز على العميل، وتطويرها لمشاريع تتميز بروعة التصميم ودقة الهندسة المعمارية. ويضم سجل مشاريع إلينغتون العقارية مجموعة متنوعة من المشاريع الحائزة على جوائز في دبي ورأس الخيمة، من بينها أوشن هاوس في نخلة جميرا، وإلينغتون هاوس في دبي هيلز استيت، وون ريفر بوينت في الخليج التجاري. وتجمع إلينغتون العقارية بين التصميم المدروس والفن وتنسيق أسلوب الحياة لابتكار مساحات سكنية توفّر تجارب شخصية متكاملة.

#بياناتشركات