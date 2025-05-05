مسقط: مواصلة مساعيها الحثيثة نحو تعظيم القيمة المضافة من الموارد الطبيعية، أعلنت شركة تنمية معادن عمان عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة ديف سولت (Dev Salt) لتنفيذ مشروع نقاء للملح في ولاية محوت، كأكبر مشروع من نوعه في المنطقة لإنتاج الملح الصناعي.

وجرى توقيع الاتفاقية بين المهندس مطر بن سالم البادي، الرئيس التنفيذي لشركة تنمية معادن عُمان، وهيريندراسينه جالا رئيس مجلس إدارة شركة ديف جلوبال، بحضور سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية، وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار وبالتعاون مع منصة استثمر في عمان.

يقام المشروع في ولاية محوت في محافظة الوسطى، ضمن منطقة الامتياز 51K التابعة لشركة تنمية معادن عمان وهي منطقة استراتيجية على بحر العرب، مما يُعزز من ملاءمة الموقع لعملية التبخير الشمسي. ويُعد القرب من ميناء الدقم من العوامل المهمة التي ستسهم في تعزيز قدرة المشروع على التصدير للأسواق العالمية، لاسيّما تلك التي تعتمد على منتجات مثل البرومين، والصودا الكاوية، ورماد الصودا. المشروع يشمل تقنية التبخير باستخدام الطاقة الشمسية لإنتاج الملح عالي النقاء.

وبهذه المناسبة، صرّحت سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية، وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار، بقولها: "نفخر بدعم هذه الشراكة التي تُجسد نموذجاً واقعياً للتكامل الفعّال بين القطاعين العام والخاص. سوف يُسهم مشروع نقاء للملح في تطوير الموارد التعدينية وفق متطلبات المرحلة، ويعزز مسيرة التنويع الاقتصادي، من خلال تحفيز الاستثمارات المستدامة المعتمدة على الطاقة النظيفة. كما يفتح المشروع آفاقاً واعدة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة الفاعلة في سلسلة القيمة الوطنية. ويأتي ذلك ضمن أهداف منصة (استثمر في عُمان) الرامية إلى جذب الاستثمارات النوعية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية في القطاعات ذات القيمة المضافة، والتي من أهمها قطاع التعدين أحد الروافد الأساسية للاقتصاد الوطني".

من جهته قال المهندس مطر بن سالم البادي، الرئيس التنفيذي لشركة تنمية معادن عُمان: "يُعد مشروع نقاء للملح أكبر مشروع لإنتاج الملح الصناعي عالي الجودة في المنطقة، مستفيدًا من الخصائص الطبيعية الفريدة للسبخات الساحلية في ولاية محوت. كما يُقدم المشروع نموذجًا بيئيًا متقدمًا يعزز التوجه نحو استخدام الطاقة النظيفة في قطاع التعدين، ويعكس التزام تنمية معادن عمان بتطوير مشاريع مستدامة ذات أثر اقتصادي وبيئي طويل المدى".

وأضاف: "نتوقع أن يصل الإنتاج السنوي إلى 2 مليون طن، باستثمار يبلغ نحو 13.4 مليون ريال عُماني. وتُغطي أحواض التبخير مساحة تقارب 109 كيلومترات مربعة، بدرجة نقاء تصل إلى 99%، وهي خصائص تلائم احتياجات قطاعات صناعية حيوية محليًا ودوليًا، مثل إنتاج البرومين والصودا الكاوية ورماد الصودا. كما يستهدف المشروع أسواقًا متعددة تشمل الهند، وأفريقيا، وأوروبا وآسيا، لتلبية الطلب المتزايد في قطاعات الصناعات الكيميائية، النفط والغاز، النقل واللوجستيات، بالإضافة إلى الصناعات الغذائية والدوائية."

من جانبه، أعرب السيد الفاضل هيريندراسينه جالا رئيس مجلس إدارة شركة ديف جلوبال، عن اعتزازه بهذه الشراكة قائلاً: "نفخر بالتعاون مع شركة تنمية معادن عُمان في هذا المشروع الطموح، الذي يُمثل خطوة نوعية في مجال إنتاج الملح الصناعي في المنطقة. ومن خلال خبرات ديف سولت الممتدة في تنفيذ مشاريع الملح الكبرى في الهند وعدد من الأسواق العالمية، نسعى إلى تعزيز قدرات المشروع في تلبية احتياجات السوقين المحلي والدولي، والمساهمة في دعم استقرار سلاسل التوريد للصناعات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي."

وتشير التقديرات إلى أن الطلب العالمي على الملح سيتجاوز 372 مليون طن بحلول عام 2027، بنمو سنوي يفوق 2%. ويأتي "نقاء للملح" كفرصة استراتيجية لعُمان لتعزيز مكانتها كأحد المنتجين الرئيسيين للملح الصناعي في المنطقة، وتلبية الطلب المتنامي من قطاعات النفط والغاز والصناعات الكيماوية.

كما أن المشروع يُسهم في خلق قيمة بيئية مضافة؛ إذ تُوفر أحواض التبخير بيئة طبيعية جاذبة للطيور المهاجرة والحياة البحرية، ما يُمهّد لإمكانيات سياحية بيئية مستقبلية في المنطقة.

يمثل مشروع "نقاء للملح" تجسيدًا عمليًا لرؤية سلطنة عمان نحو تحقيق نمو صناعي مستدام، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، كما يدعم تطوير الكفاءات المحلية، ويوفر فرصًا جديدة للشركات العمانية الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الإمداد والصيانة والخدمات الصناعية.

تواصل شركة تنمية معادن عمان دورها المحوري في تنمية قطاع التعدين والصناعات المرتبطة به، مستندة إلى استراتيجية واضحة لخلق قيمة مضافة مستدامة للاقتصاد الوطني.

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