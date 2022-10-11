نعومي هيتون، الرئيس التنفيذي والمؤسس لفندق ذا آذر هاوس، زارت مؤخراً دولة الإمارات العربية المتحدة للقاء الشركاء و مجموعة من وسائل الإعلام الرئيسية لمشاركة رؤيتها التي ستحدث تغييراً جذرياً في سوق الضيافة والذي من المقرر أن يعيد تعريف كيفية سفر الأجيال القادمة.

يقع فندق ذا آذر هاوس جنوب مدينة كنسينغتون، ويمثل مفهوماً جديداً و رائداً للسكن في الفنادق الحديثة، وتم بناءهُ من خلال نظرةٍ سكنية فذه بدلاً من النهج الفندقي لتقليدي، والذي يعطي مفهوماً فريداً للضيوف الراغبين بالإقامة في لندن كباقي السكان المحليين، ليشعروا بأنهم في منزلهم الآخر بعيداً عن اوطانهم، مهما طالت مدة الإقامة سواءً أن كان ذلك يوماً أو شهراً أو سنةً. توفر الوجهة للمقيمين معيشة على طراز الشقق الفندقية مع توفير كافة ووسائل الراحة من نادي خاص وخدمات فندقية أخرى دون الحاجة إلى عضوية.

وبهذا الصدد قالت نعومي هيتون، الرئيس التنفيذي والمؤسس لفندق ذا آذر هاوس : "الفنادق التقليدية رائعة، ولكن بعد بضع ليالٍ، تبدأ بالإحساس بالملل من الغرفه بسرعة. إن هدفنا من فندق ذا آذر هاوس هو إنشاء منزل ثانٍ لسكاننا طالما كان الضيوف يرغبون بالإقامة في المدينة – ليكون بساطة ذا آذر هاوس منزلهم الآخر ومكاناً يستقرون فيه، ويشعرون بأنهم جزء من المجتمع المحلي. كما أننا لم نجد مكاناً آخر أفضل من إمارة دبي والتي تمتلك العديد من المباني التي تتحدى الجاذبية ورؤيتها الفذه للمستقبل لمناقشة احتياجات السوق المتغيرة للجيل الجديد من المسافرين، حيث أن دبي تمتلك مختلف أساليب الضيافة الأسطورية التقليدية بأعلى معايير الخدمة الحديثة".

تم تصميم فندق ذا آذر هاوس ليشعر الضيوف وكأنه منزلاً لهم بعيد عن منزلهم، ويقدم العديد من تكوينات الغرف والشقق الفندقية أبرزها شقق النادي "Club Flats" والتي تتنوع من طراز الاستوديو إلى الشقق المكونة من ثلاث غرف نوم. اما بالنسبة للمجموعات الكبيرة والعائلات الخليجية، تتوفر شقق كلوب كومبوس والتي تتكون من عدة خيارات لربط شقتين أو ثلاث أو أربع أو خمس شقق كلوب مع بعضها خلف باب أمامي واحد أو حول فناء داخلي خاص - مما يجعلهُ المجلس المثالي للعائلة وأول إقامة من هذا النوع في المملكة المتحدة.

يقع الفندق في حدائق هارينغتون المورقة في جنوب كنسينغتون، يضم الآن أكثر من 200 شقة كلوب وقاعات للاجتماعات ومطاعم خاصة ومساحات واسعة للمناسبات. كذلك يضم النادي الخاص للمقيمين منصتين لتناول المشروبات وغرفة للسبا وأماكن كثيرة مُخصصة للعافية والرفاهية، بما في ذلك حمام سباحة حيوي وصالة ألعاب رياضية حديثة ومركز للتأمل. وللمزيد من الأجواء المحلية، يوجد مقهى في شارع الفندق يعمل طوال اليوم، ومطعم ذا اذر كتشين، ومنصة مشروبات ذا اول اند مونكي والتي تقدم مجموعة من المشروبات والكوكتيلات المميزه للضيوف.

ومن الجدير بالذكر إلى أن فندق ذا آذر هاوس قدمَ في شهر أغسطس برنامج الرفاهية الخاص به في ملاذه الصحي ذا آذر سبيس(The Other Space)، والذي هو عباره عن مكان مخصص لاكتشاف الذات واستكشاف الجانب "الآخر". كما تتوفر قائمة منسقة من الجلسات الروحية والبديلة والشاملة حصرياً للمقيمين والأعضاء، بما في ذلك حمام الصوت المشبع بالريكي، والوخز بالإبر الصوتية وورش عمل علم التنجيم.

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نبذه عن ذا اذر هاوس : www.otherhouse.com

ذا اذر هاوس يكسر القواعد ويطلق قطاعاً جديداً من الشقق الفندقية (شقق النادي)، مما يعيد تعريف سوق الضيافة الجديد. فهو يجمع بين سهولة العيش على طراز الشقق مع توفر الخدمات الفندقية وسائل الراحة الاخرى في النادي. فكر في مسكناً مؤقتاً يلتحق بنادي خاص متاح لجميع السكان للاستمتاع به. كما يعتبر الفندق وجهه رائعة ومثيرة للاهتمام وجريئة وتلتزم بالاستدامة. سواء أن كانت الإقامة ليوم واحد أو سنة ، فهو منزلهم الآخر طالما أنهم في لندن.

تم إطلاق ذا اذر هاوس في عام 2019، وهو عبارة عن مشروع مشترك بين محفظة لندن المركزية (LCP) الرائدة في مجال استشارات الاستثمار العقاري في برايم سنترال لندن و أي بي جي APG، أكبر مزود للمعاشات التقاعدية في هولندا. حيث سيتم افتتاحه في جنوب كنسينغتون في يوليو 2022 وكوفنت جاردن في عام 2024، ومن المقرر افتتاح المزيد من الفروع الاخرى في وسط لندن ودولياً كذلك.