أعلنت اليوم شركة "إيه سي آي وورلد وايد" (ACI Worldwide)، الرائدة في مجال تكنولوجيا المدفوعات العالمية، والمدرجة في بورصة ناسداك تحت رمز (ACIW)، وشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة "كي نت" (KNET)، مقدمة خدمات الدفع الإلكترونية في الكويت، أن نظام الدفع الفوري في الكويت "ومض" سجل نموًا كبيرًا في عدد المعاملات التي تم تنفيذها منذ إطلاقه في يونيو 2024، مما يجعله أحد أسرع مبادرات الدفع الفوري اعتمادًا في العالم.

واعتمدت "كي نت" على حلول البنية التحتية الرقمية المركزية التي طورتها "إيه سي آي" لبناء البنية التحتية المركزية للدفع لنظام "ومض"، وهو نظام مترابط على مستوى الدولة يتيح تحويل المدفوعات من حساب إلى حساب (A2A) عبر تطبيق الهاتف المحمول للبنك أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت باستخدام رقم الهاتف. وتم إنجاز "ومض" بنجاح في أقل من 15 شهرًا، ليُرسي معيارا جديدا في وتيرة التحول الرقمي والابتكار. وقد أشادت البنوك في الكويت بهذا النظام لتقديمه تجربة مصرفية سلسة وسهلة الاستخدام ومتميزة للعملاء. وبعد أن انضمّت بنوك الدولة بالكامل (100%) إلى "ومض"، من المتوقع أن يستمر هذا الزخم القوي في نمو المدفوعات الفورية.

وقال عصام الخشنام، الرئيس التنفيذي لشركة "كي نت": "مع انتشار المدفوعات الفورية في الكويت، اتجه المستهلكون نحو وسائل الدفع الفوري الآمنة ، مما غيّر عاداتهم موجهًا إياها إلى الراحة والكفاءة، وساهم في تقليل الاعتماد على النقد. وتتمثل استراتيجيتنا الرئيسية في توفير بيئة دفع آمنة وموثوقة من خلال تعزيز البنية التحتية الحالية، وتطوير أنظمة دفع مبتكرة، ورفع كفاءة الخدمة محليًا وإقليميًا".

وأضاف الخشنام: "أُطلق على خدمة الدفع الإلكتروني في الكويت اسم ’ومض‘ (WAMD)، إشارة لسرعة البرق الخاطف ودلالةً على سرعة الخدمة وفوريتها. وقد حققت خدمة ’ومض‘، المتاحة على التطبيقات المصرفية لجميع البنوك المحلية، نجاحًا كبيرًا منذ انطلاقها، حيث وصل عدد المستخدمين المسجلين إلى مليون مستخدم خلال الربع الأول من عام إطلاقها.

وبمجرد إطلاقنا الخدمة في الكويت، بدأنا بوضع الخطوط العريضة للمرحلة التالية من نظام الدفع الإلكتروني هناك، والتي ستبني على نجاح المرحلة الأولى. وبالتعاون مع شركة ’إيه سي آي وورلد وايد‘، أحد شركائنا الاستراتيجيين، تلتزم ’كي نت‘ بتبني أحدث التقنيات في مجال المدفوعات الرقمية، مراعيةً أعلى المعايير المعتمدة عالميًا".

وتماشيًا مع رسالة "كي نت" في دعم الرؤية الوطنية لدولة الكويت في التحول الرقمي، تشمل المبادرات الاستراتيجية طويلة المدى دمج شركات التكنولوجيا المالية الكويتية في منصة "ومض"، وتمكين ميزة المدفوعات من حساب إلى حساب (A2A) في أجهزة نقاط البيع الإلكترونية للتحويلات المالية باستخدام رموز الاستجابة السريعة الديناميكية. كما تتطلع "كي نت" إلى تطبيق خدمة "طلب الدفع" لتبسيط عمليات الدفع للتجار عبر الإنترنت، وتوفير تجربة تسوق إلكتروني أكثر أمانًا وتطورًا للكويتيين.

ومن المتوقع أن يسهم تطور الكويت إلى قوة رائدة في مجال المدفوعات الفورية في تعزيز مكانة الشرق الأوسط كرائد في مجال تحديث أنظمة المدفوعات. ووفقًا لتقرير "أفضل وقت للمدفوعات الفورية 2024" الصادر عن شركة "إيه سي آي"، والذي يتتبع أحجام المدفوعات الفورية العالمية وتوقعات نموها، فقد صُنفت منطقة الشرق الأوسط كأسرع أسواق المدفوعات الفورية نموًا في العالم لعامين متتاليين. إضافةً إلى ذلك، تُعدّ المدفوعات الفورية عاملًا فعّالًا في تحقيق التقدم الاقتصادي والشمول المالي. ويشير تقرير "المدفوعات الفورية: الأثر الاقتصادي والشمول المالي" الصادر عن شركة "إيه سي آي"، إلى أنه بحلول عام 2028، من المتوقع أن تُضيف المدفوعات الفورية أكثر من 167 مليون حساب مصرفي جديد، وأن تُولّد نموًا إضافيًا في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بقيمة 285.8 مليار دولار.

وقال كريغ رامزي، الرئيس العالمي لمدفوعات الحساب إلى الحساب في "إيه سي آي وورد وايد": "لقد كانت سرعة تبني المدفوعات الفورية في الكويت مذهلة، وتُعد من أسرع معدلات التبني عالميًا. وهذا الطلب المتزايد على المدفوعات الفورية يشجع الابتكار في مجال المدفوعات، ويُهيئ فرص استخدام جديدة تُحفّز النمو الاقتصادي، وتُعزز الشمول المالي، وتُلبي توقعات العملاء المُتغيرة. وقد أنشأت ’إيه سي آي‘ و ’كي نت‘ معًا واحدًا من أكثر أنظمة الدفع الفوري أمانًا ومُواكبةً للمستقبل في العالم، وهو ما يضع الكويت في طليعة ثورة المدفوعات الفورية العالمية".

ويذكر أن "إيه سي آي وورلد وايد" تتمتع بسجل حافل في دعم أنظمة الدفع الفوري حول العالم، بالإضافة إلى مساعدة البنوك وشركات التكنولوجيا المالية ومقدمي خدمات الدفع الآخرين على التواصل مع هذه الأنظمة وتقديم خدمات مالية جديدة ومبتكرة للمستهلكين والشركات، حيث تُشغّل "إيه سي آي" حاليًا 26 نظامًا محليًا وإقليميًا فوريًا عبر ست قارات، بما في ذلك 11 بنية تحتية مركزية. وعلى الصعيد العالمي، تخدم "إيه سي آي" أكبر عشرة مؤسسات مالية في العالم من حيث قيمة الأصول، وتوفر حلولًا يتم عبرها تحويل تريليونات الدولارات في أكثر من مليار معاملة يوميًا.

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حول شركة "كي نت" (KNET):

يذكر بأن شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية المشتركة (كي نت)، الشركة الرائدة والمتميزة في مجال خدمات الدفع الإلكتروني، هي شركة كويتية تأسست عام 1992 بمشاركة البنوك المحلية القائمة آنذاك، للربط ما بين كافة أنظمة البنوك المحلية في دولة الكويت، وتوفير مجموعة من الخدمات المصرفية من خلال شبكة متطورة ورفع مستويات الدقة والكفاءة والأمان في إجراء المعاملات المالية عبر توفير طرق مبتكرة للدفع الإلكتروني في كافة أرجاء دولة الكويت تقلل من الاعتماد على العملات الورقية في المعاملات اليومية بين مختلف قطاعات المجتمع، وتوفر طرق دفع مبتكرة تلبي متطلبات القطاعات المختلفة، وتقوم بتطوير طرق دفع جديدة تحل محل المعاملات التقليدية بالعملات الورقية. وتسعى (كي نت) دائماً لتطوير الخدمات التي تقدمها لتواكب أحدث الخدمات.

حول شركة "إي سي آي وورلد وايد" (ACI Worldwide):

تُعد "إي سي آي وورلد وايد" من الشركات الرائدة والمبتكرة في تقنيات المدفوعات العالمية، حيث تقدم حلولاً برمجية متطورة تعزز تنسيق وتنفيذ عمليات الدفع الذكية والفورية، بما يتيح للبنوك والجهات المُصدِرة للفواتير والتجار دفع عجلة التنمية، إلى جانب مواصلة تحديث بُنى الدفع التحتية بشكل آمن وسلس. وبفضل خبرتها التي تمتد لأكثر من 50 عامًا في مجال المدفوعات، تجمع "إي سي آي" بين حضور عالمي واسع وتمثيل محلي فعّال لتقديم تجارب دفع مُحسّنة تواكب التغيرات المتسارعة في قطاع المدفوعات.

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