دبي الامارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "نخيل"، التابعة لـ"دبي القابضة للعقارات"، عن إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع "باي غروف ريزيدنسز" في "جزر دبي"، وذلك بعد النجاح الذي حققته المرحلة السابقة أواخر العام الماضي. يوفر المشروع بوابة حصرية لأسلوب معيشة نابض بالحياة ومحيطاً خلاباً لجزر دبي، ويعزز المشروع محفظة "نخيل" من مشاريع المعيشة الحصرية على الواجهة البحرية.

تضم المرحلة الثالثة من مشروع "باي غروف ريزيدنسز" ثلاثة مبانٍ جديدة بتصميم أنيق لتوفير تجربة معيشة عصرية وراقية. يتميز المشروع بموقعه المتميز على الجزيرة "B"، وهو مجتمع يتيح للسكان الاستمتاع بأسلوب حياة متوازن في واحدة من أكثر المناطق طلباً عليها في دبي. يضم المشروع 241 وحدة سكنية، تم تصميم كل منها بإطلالات بانورامية خلابة على المياه مع سهولة الوصول إلى شاطئ كريستال، مع منصة مشتركة ذات مناظر طبيعية خلابة ومواقف سيارات في الطابق السفلي.

تقدم هذه المرحلة من "باي غروف ريزيدنسز" شقق سكنية بغرفة وغرفتي وثلاث غرف نوم، وشقق دوبلكس بتصميم مفتوح مكونة من أربع غرف نوم، وتتميز بتصميمات سلسة مع شرفات منحنية تخلق اتصالاً طبيعياً بين المساحات الداخلية والخارجية.

تتميز هذه الشقق بحماماتها الداخلية الملحقة وخزائن الملابس الواسعة المحاطة بنوافذ ممتدة من الأرض إلى السقف، وتجمع بين الأناقة والعملية. وتجسد شقق الدوبلكس المكونة من أربع غرف نوم توازناً مثالياً من الانفتاح والدفء، حيث تقدم مزيجاً راقياً من الأناقة والناحية العملية.

يمزج هذا المشروع بين الحياة العصرية والجمال الطبيعي للشاطئ، ويلبي الاحتياجات المتنوعة للعائلات والأفراد، حيث يوفر تجربة معيشية نابضة بالحياة وديناميكية. ويمكن للمقيمين الاستمتاع بالوصول المباشر إلى الشاطئ، وممشى تحُفه الحدائق الخضراء من الجانبين، ومسبح محيطي حصري مرتفع على الواجهة البحرية. وتوفر الحديقة المجاورة مساحات خضراء للأنشطة الخارجية، وتُعد مكاناً للتجمعات والفعاليات المجتمعية، بما يعزز روح التواصل والألفة بين الجيران.

يتميز مشروع ’باي غروف ريزيدنسز‘ بإطلالات خلابة على أفق دبي، ويضم العديد من المرافق الفريدة المصممة لتجربة راقية للمقيمين. وتشمل مسبحاً لا متناهياً في المنصة العلوية مع خلفية أفق المدينة، ومركزاً للياقة البدنية يطل على المسبح مُجهزاً بأحدث المعدات، بالإضافة إلى نادٍ للأطفال بمساحة تفاعلية مصممة لتوفير بيئة محفزة. كما يضم المشروع مناطق مخصصة للعناية بالحيوانات الأليفة.

وتعد "جزر دبي" وجهة بحرية خلابة توفر موقعاً متميزاً يتماشى مع خطة دبي الحضرية 2040 من خلال المساحات المفتوحة والحدائق وملاعب الجولف المطلة على الخليج العربي. وتتألف "جزر دبي" من خمس جزر بمساحة إجمالية تبلغ 17 كيلومتراً مربعاً، وشواطئ بطول 20 كيلومتراً، وتوفر أسلوب معيشة شاطئية مع العديد من المنتجعات الفاخرة والمعالم الثقافية ضمن مسافة لا تتجاوز 20 دقيقة عن وسط مدينة دبي، ومطار دبي الدولي والموانئ البحرية.

لمحة حول دبي القابضة للعقارات

"دبي القابضة للعقارات" هي عضو في "دبي القابضة" وواحدة من أكبر شركات التطوير العقاري المتكاملة في دبي، حيث تقدم مجموعة متنوعة من المجمعات السكنية مدعومةً بمحفظة قوية من الأراضي المخصصة للبيع في مواقع متميزة في الإمارة. ومن خلال الجمع بين الخبرة الطويلة والخبرات الواسعة التي تتمتع بها شركات "مِراس" و"نخيل" و"ميدان" " و"دبي للعقارات"، تقدم هذه المحفظة حلولاً عقارية سكنية مبتكرة في مجال تطوير العقارات وإدارة المشاريع والمرافق. ويتم بناء كل مشروع بهدف البيع، ما يوفر فرصة فريدة للمشترين بأن يكونوا جزءاً من مستقبل دبي النابض بالحياة. ويحظى سكان مشاريعها بفرصة الاستمتاع بأسلوب حياة فريد ضمن بيئات عمرانية جاذبة تلبي احتياجاتهم المتطورة باستمرار.

تلعب "مِراس" دوراً جوهرياً في تطوير المجمّعات المتكاملة التي تعكس نمط الحياة العصري والراقي والمبدع وتضم عدداً من أكثر المناطق المرغوبة للسّكن في دبي. وتشمل المجمّعات السكنية التابعة لـ "مِراس": "بولغري ريزيدنسز" و"بلو ووترز ريزيدنسز" و"نيكي بيتش ريزيدنسز" و"سيتي ووك ريزيدنسز" و"سنترال بارك في سيتي ووك" و"تشيري وودز" و"بورت دو لا مير" و"فيلا أمالفي" وغيرها.

تشكل مشاريع شركة "نخيل"، محفظة متنوعة ورائعة من المجمّعات الرئيسية والتي تعتبر محورية في تحقيق رؤية دبي. وتغطي مشاريعها الرئيسية، بما في ذلك "نخلة جبل علي" و"جزر دبي" و"نخلة جميرا" المشهورة عالمياً، مساحة 15 ألف هكتار وتوفر السكن لنحو 740 ألف شخص.

انبثقت فكرة شركة ميدان من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله). وتشمل محفظة مشاريعها "ميدان" كلاً من مدينة محمد بن راشد آل مكتوم، الحي الأول، وكنال فرونت ريزيدنسز.

تتولى "دبي للعقارات “الإشراف على أهم المشاريع الرائدة وأشهر الوجهات في جميع أنحاء دبي، بما في ذلك منطقة الخليج التجاري ومشاريع و"جميرا بيتش ريزيدنس (جي بي أر)" وهو أول مشروع سكني في العالم يضم 40 برجاً تم تطويرها في نفس المرحلة. وتشمل مجمّعاتها السكنية في منطقة دبي لاند "ذا فيلا" و"الواحة" و"سيرينا" و"فيلانوفا" و"مُدُن" و"رِمرام"، بينما تضم مشاريعها حول منطقة خور دبي "جداف ووتر فرونت" و"دبي وورف" و"منازل الخور".

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