دبي الامارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "نخيل"، التابعة لـ"دبي القابضة للعقارات"، عن إطلاق المرحلة الأخيرة من مشروع "باي غروف ريزيدنسز" في "جزر دبي"، وذلك بعد نجاح بيع جميع الوحدات السكنية الفاخرة المطلة على الواجهة البحرية التي طُرحت سابقاً. ويمثل أحدث مشاريع "جزر دبي" مزيجاً مثالياً من هدوء الشاطئ وحيوية المدينة، بما يعزز جاذبية وجهة المعيشة الفاخرة التابعة لـ "نخيل".

تتألف هذه المرحلة من مشروع "باي غروف ريزيدنسز" على الجزيرة "B" من أربعة مبانٍ رائعة التصميم على طراز معماري عصري، وتضم 257 وحدة سكنية حضرية تتكون من شقق بغرفة وغرفتين وثلاث وأربع غرف نوم، بالإضافة إلى مسكن بنتهاوس، والذي يُعتبر الوحيد من نوعه في مجموعة "باي غروف" بأكملها، ما يجعله فريداً من نوعه، ويقع في المرحلة الأخيرة من المشروع ويتميز بموقعه الخاص والفريد.

وفي الداخل، تتميز منطقة المعيشة وتناول الطعام الفسيحة والمفتوحة بأسقف مزدوجة الارتفاع ونوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف، ما يُضفي أجواءً مشرقة ومنعشة. وتنتقل هذه المساحة بسلاسة إلى تراس واسع مثالي لإقامة الأنشطة الترفيهية، مع إطلالات بانورامية على الماء، ما يعزز الشعور بالانفتاح والتواصل مع البيئة المحيطة. وتضفي التفاصيل المختارة بعناية، مثل أعمال النجارة المصممة خصيصاً والشاشات العصرية الأنيقة، طابعاً مميزاً وأناقةً للوحدة السكنية. ويتميز الجناح الرئيسي بخزانة ملابس واسعة، تجمع في تناغم بين الراحة والتصميم العملي.

تتيح هذه المرحلة من المشروع إمكانية الوصول الحصري إلى شاطئ كريستال، وتقع بالقرب من شاطئ مارينا. تتميز كل وحدة سكنية بموقع استراتيجي يوفر إطلالات بانورامية خلابة على الخليج العربي، ما يضمن للسكان الاستمتاع بأسلوب الحياة الشاطئية العصري مع مرافق ساحلية استثنائية. كما تجمع هذه المرحلة بين التصميم العصري والحياة الساحلية في أبهى صورها، وتحظى بموقع متميز على منصة خضراء وارفة، مع سهولة الوصول إلى مسبح لا متناه ومسبح عائلي، بالإضافة إلى مجموعة من المرافق المصممة بعناية، بما في ذلك نادٍ، ومركز لياقة بدنية، ومساحة لليوغا، ونادٍ للأطفال، ومنطقة للعناية بالحيوانات الأليفة. ويمكن للسكان الاستمتاع بشاطئ مناسب للسباحة وممشى خشبي، بالإضافة إلى حديقة عامة ومسارات للركض وركوب الدراجات، مما يعزز نمط حياة متوازناً في أحد المواقع النابضة بالحياة.

يتميز مشروع "باي غروف ريزيدنسز" بإطلالات خلابة على أفق دبي، ويوفر بيئة سكنية نابضة بالحياة، مع وحدات سكنية ذات تصميم أنيق توفر تجربة معيشة راقية. تم تصميم هذا المشروع كمجمع متكامل بمساحات معيشة واسعة تُعزز نمط الحياة وملائم للحيوانات الأليفة، ويجمع بسلاسة بين الراحة والسهولة والتواصل.

وتعد "جزر دبي" وجهة بحرية خلابة توفر موقعاً متميزاً يتماشى مع خطة دبي الحضرية 2040 من خلال المساحات المفتوحة والحدائق وملاعب الجولف المطلة على الخليج العربي. وتتألف "جزر دبي" من خمس جزر بمساحة إجمالية تبلغ 18.6 كيلومتر مربع، وشواطئ بطول 20 كيلومتراً، وتوفر أسلوب معيشة شاطئية مع العديد من المنتجعات الفاخرة والمعالم الثقافية ضمن مسافة قصيرة من وسط مدينة دبي، ومطار دبي الدولي والموانئ البحرية.

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