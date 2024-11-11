دبي، الإمارات العربية المتحدة:أعلنت شركة "نخيل"، التابعة لـ"دبي القابضة للعقارات"، ذراع التطوير العقاري لـ "دبي القابضة"، اليوم عن إطلاق أحدث وحداتها السكنية الفاخرة في مشروع "نخلة جبل علي"، من خلال "بيتش كولكشن" المجموعة الحصرية من 10 أنماط معمارية مخصصة للفلل الشاطئية.

وتوفر هذه المجموعة الحديثة من الفلل، والتي صُمِّمت على يد عدد من المهندسين المعماريين الرائدين عالمياً، مستوى جديداً من الفخامة في قلب أكثر وجهات الجزر طلباً عليها في دبي. تقع هذه الفلل المكونة من خمس وست غرف نوم، والتي تتراوح مساحتها من 7300 قدم مربعة إلى 8500 قدم مربعة، في مواقع رئيسية على شاطئ البحر على طول سعفات "نخلة جبل علي"، وتوفر خصوصية لا مثيل لها. وسيحظى السكان بإمكانية الوصول المباشر إلى الشاطئ الخاص، والمزْج بسلاسة بين المعيشة الفاخرة والجمال الساحلي الخلاب. ومن المتوقع الانتهاء من إنشاء أول مجموعة من هذه الوحدات السكنية الفاخرة بحلول نهاية عام 2027.

ويأتي هذا الإطلاق في الوقت الذي تسير فيه الأعمال الإنشائية في مشروع "نخلة جبل علي" وفق الجدول الزمني المحدد، حيث تم الإعلان مؤخراً عن ترسية عقود مقاولات على عدد من الشركات بما في ذلك عقود بدء المرحلة الأولى من الأعمال الإنشائية للفلل والبنية التحتية والمساحات العامة والتي تمت ترسيتها على شركات "جينكو للمقاولات العامة"، و"شابورجي بالونجي ميدإيست"، و"اتحاد الهندسة الإنشائية لمقاولات البناء" (يونك)، وكذلك بناء الطرق العامة الذي تم ترسيته على شركة "دي بي بي للمقاولات"، بالإضافة إلى تحسين الطرق والإنارة الذي تم ترسيته على شركة "خانصاحب للهندسة المدنية"، والأعمال البحرية التي تمت ترسيتها على شركة "جان دي نول دردجينج ليمتد". وتؤكد هذه التطورات المهمة التزام "نخيل" بتسليم هذا المشروع المرموق في الموعد المحدد.

وفي هذه المناسبة، قال خالد المالك، الرئيس التنفيذي في "دبي القابضة للعقارات": "يمثل إطلاق هذه المجموعة الأخيرة من فلل ’نخلة جبل علي‘ محطةً مهمة في رحلتنا نحو تسليم أحد مشاريع دبي الأكثر شهرة وتفرداً. ويعد الإقبال الهائل على المرحلة الأولى من خلال بيع جميع الفلل في وقت قياسي، دليلاً على جاذبية هذه الوجهة الأيقونية. نفخر بإطلاق مجموعة الفلل الشاطئية ’بيتش كولكشن‘ التي تجسد التزامنا بإنشاء وجهات استثنائية توفر نمط حياة لا مثيل له، وتُرْسي معايير عالمية جديدة للفخامة والتصميم".

تعرض مجموعة "بيتش كولكشن" 10 أنماط مميزة من الفلل، بما في ذلك ثمانية تصاميم جديدة كلياً، يقدم كل منها تعبيراً فريداً عن الحياة على شاطئ البحر. وتتميز كل فيلا بواجهة فريدة وعصرية، مصممة بعناية لتكمل الأجواء الساحلية. تؤدي المداخل الفخمة ذات الارتفاعات المزدوجة العالية إلى مساحات معيشة واسعة، حيث تعرض النوافذ الممتدة من الأرض حتى السقف إطلالات خلابة على الخليج العربي.

وتجمع الفراغات المعمارية المفتوحة بين مناطق المعيشة وتناول الطعام والمطبخ المفتوح، بما يخلق مساحات كبيرة ومتعددة الاستخدامات لتصبح مثالية لتجمعات الأهل والأصدقاء والترفيه على نطاق واسع. تتميز المطابخ الفاخرة بأجهزة أنيقة وعصرية من الطراز الأول، بما يلهم الإبداع في الطهي. وتوفر الأجنحة الرئيسية تصميماً واسعاً يتضمن شرفةً خاصة للاستمتاع بالهدوء المحيط، وخزانة ملابس كبيرة الحجم، وحماماً مستوحى من المنتجعات الصحية، مع أجهزة صحية وتشطيبات فاخرة. وسيتمكن سكان "نخلة جبل علي" من الوصول إلى وسائل الراحة العصرية ذات المستوى العالمي، بما في ذلك مراكز اللياقة البدنية الحديثة وحمامات السباحة والنوادي الشاطئية الحصرية، بما يعزز الشعور القوي بالمجتمع والانتماء.

وتمتد جزر "نخلة جبل علي" السبع على مسافة 13.7 كيلومتر، وتضم 16 سعفة وشاطئاً يمتد على مسافة أكثر من 90 كيلومتراً، ويمثل المشروع بداية مرحلة جديد من النمو في منطقة جبل علي، مما يؤكد على التوسع العمراني للإمارة بما ينسجم مع أهداف خطة دبي الحضرية 2040 وأجندة دبي الاقتصادية (D33). ويضم هذا المشروع الرائد العديد من الأحياء متعددة الاستخدامات المناسبة للمشاة والتي توفر إطلالات بانورامية على الخليج العربي. وسيستمتع المقيمون والزوار بكثرة المساحات الترفيهية التي تلبي مجموعة متنوعة من أنماط الحياة والاهتمامات المتنوعة مع التركيز على تبني أحدث تقنيات المدن الذكية والممارسات المستدامة.

وتشكّل المشاريع المبتكرة المتميزة لشركة "نخيل" مجموعة من المجتمعات الحضرية ومشاريع في القطاعات السكنية والتجارية والضيافة والترفيه والتي تساهم بشكل محوري في تحقيق رؤية دبي.

لمحة حول دبي القابضة للعقارات

"دبي القابضة للعقارات" هي عضو في "دبي القابضة" وواحدة من أكبر شركات التطوير العقاري المتكاملة في دبي، حيث تقدم مجموعة متنوعة من المجمعات السكنية مدعومةً بمحفظة قوية من الأراضي المخصصة للبيع في مواقع متميزة في الإمارة. ومن خلال الجمع بين الخبرة الطويلة والخبرات الواسعة التي تتمتع بها شركات "مِراس" و"نخيل" و"ميدان" " و"دبي للعقارات"، تقدم هذه المحفظة حلولاً عقارية سكنية مبتكرة في مجال تطوير العقارات وإدارة المشاريع والمرافق. ويتم بناء كل مشروع بهدف البيع، ما يوفر فرصة فريدة للمشترين بأن يكونوا جزءاً من مستقبل دبي النابض بالحياة. ويحظى سكان مشاريعها بفرصة الاستمتاع بأسلوب حياة فريد ضمن بيئات عمرانية جاذبة تلبي احتياجاتهم المتطورة باستمرار.

تلعب "مِراس" دوراً جوهرياً في تطوير المجمّعات المتكاملة التي تعكس نمط الحياة العصري والراقي والمبدع وتضم عدداً من أكثر المناطق المرغوبة للسّكن في دبي. وتشمل المجمّعات السكنية التابعة لـ "مِراس": "بولغري ريزيدنسز" و"بلو ووترز ريزيدنسز" و"نيكي بيتش ريزيدنسز" و"سيتي ووك ريزيدنسز" و"سنترال بارك في سيتي ووك" و"تشيري وودز" و"بورت دو لا مير" و"فيلا أمالفي" وغيرها.

تشكل مشاريع شركة "نخيل"، محفظة متنوعة ورائعة من المجمّعات الرئيسية والتي تعتبر محورية في تحقيق رؤية دبي. وتغطي مشاريعها الرئيسية، بما في ذلك "نخلة جبل علي" و"جزر دبي" و"نخلة جميرا" المشهورة عالمياً، مساحة 15 ألف هكتار وتوفر السكن لنحو 740 ألف شخص.

انبثقت فكرة شركة ميدان من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله). وتشمل محفظة مشاريعها "ميدان" كلاً من مدينة محمد بن راشد آل مكتوم، الحي الأول، وكنال فرونت ريزيدنسز.

تتولى "دبي للعقارات “الإشراف على أهم المشاريع الرائدة وأشهر الوجهات في جميع أنحاء دبي، بما في ذلك منطقة الخليج التجاري ومشاريع و"جميرا بيتش ريزيدنس (جي بي أر)" وهو أول مشروع سكني في العالم يضم 40 برجاً تم تطويرها في نفس المرحلة. وتشمل مجمّعاتها السكنية في منطقة دبي لاند "ذا فيلا" و"الواحة" و"سيرينا" و"فيلانوفا" و"مُدُن" و"رِمرام"، بينما تضم مشاريعها حول منطقة خور دبي "جداف ووتر فرونت" و"دبي وورف" و"منازل الخور".

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