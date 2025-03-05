دبي، الإمارات العربية المتحدة: سجلت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع "إمباور"، أكبر مزوّد لخدمات تبريد المناطق في العالم، تزايداً في عدد المواطنين في مختلف العناوين المهنية والإدارية ذات الصلة بصناعة تبريد المناطق، حيث شهد التوطين نمواَ ملحوظاً في المؤسسة بنهاية 2024. وأشارت المؤسسة أن نسبة العنصر النسوي من المواطنات بلغ 45.37% بينما بلغت نسبة المواطنين من الرجال 54.63%، وذلك تجسيداً لنهج المؤسسة في تحقيق التوازن بين الجنسين في بيئة العمل واستقطاب أفضل الكفاءات الوطنية الناشئة.

وقال سعادة أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ "إمباور"، تضع المؤسسة مسألة استقطاب وتمكين الكفاءات والمواهب الوطنية في مقدمة أولوياتها، وتحرص على الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الوطنية، وتعزيز إنتاجيتها وكفاءتها، ورفع مشاركتها في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية والقطاعات الحيوية، وتزويد الموظفين المواطنين بأدوات المستقبل لمواكبة أحدث المستجدات والاستعداد للتحديات الحالية والقادمة.

واوضح بن شعفار إن المنظومة المتكاملة والخطة الاستراتيجية التي تتبنها "إمباور" تؤتي ثمارها، وتسهم في تحقيق الرؤية الاستراتيجية لحكومة الإمارات، والتي تهدف إلى رفع معدلات توطين الوظائف، من خلال التشجيع على الانخراط بالقطاعات الحيوية.

وتابع: بأن التوطين واستقطاب الخبرات الإماراتية المؤهلة يشكل جزءاً أساسياً من استراتيجية «إمباور» في التوظيف منذ تأسيسها؛ حيث نرى في أبناء الوطن الاستثمار الأمثل، الذي يدعم استمرار النهضة والتنمية الشاملة التي تشهدها الإمارات، ليس هذا فحسب، بل يسهم في تصدرها المراكز الأولى بمختلف المؤشرات العالمية.

وأضاف بن شعفار: نحرص أيضاً على تمكين وتوطين المرأة الإماراتية ودعم تطورها المهني في قطاع تبريد المناطق؛ وذلك تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، التي تهدف إلى دعم المرأة باعتبارها شريكاً في مسيرة التنمية.

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