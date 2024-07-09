الرياض، في خطوة مهمة لتعزيز السلامة في طرق المملكة العربية السعودية، أعلنت شركة نجم لخدمات التأمين عن إطلاق منظومة جديدة Telematics، بهدف إحداث نقلة نوعية في سلوكيات قائدي المركبات، وتشجيع ممارسات القيادة الأكثر أمانًا، باعتماد أحدث التقنيات.

ولتفعيل هذه المنظومة، أبرمت شركة نجم لخدمات التأمين اتفاقيتين شراكة مع CMT المعروفة بمنصة Drive Well المبتكرة، و AiGeNiX الشركة الرائدة في مجال التحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي، ولها حضور كبير داخل وخارج المملكة.

تهدف هذه الشراكة إلى التعاون في إطلاق الحلول المعلوماتية عالية المستوى، وتحليل بيانات القيادة المتقدمة ومعالجتها، بما يوفر رؤى قابلة للتنفيذ حول سلوكيات القيادة، وبما يضمن تقليل الحوادث وتحسين السلامة على الطرق.

وشهد حفل التوقيع الذي نظمته شركة نجم اليوم في فندق موفنبيك الرياض، مشاركة كبار التنفيذيين في الشركات الثلاث، وهيئة التأمين، واللجنة التنفيذية لشركات التأمين، ونخبة من القيادات والشخصيات في قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية.

وتسعى "نجم" من خلال إطلاق منظومة Telematics إلى توفير آلية متقدمة لقياس سلوكيات القيادة وتقييم مستوى التزام قائدي المركبات المؤمن عليها بمعايير القيادة الصحيحة، من خلال قياس عناصر محددة لقيادة المركبة، مثل السرعة، والتسارع، وطريقة استخدام المكابح، والتعامل مع المنعطفات، والالتزام بأنظمة المرور المتبعة.

وعلى هامش توقيع الاتفاقية، ذكر الأستاذ محمد يحى الشهري، الرئيس التنفيذي لشركة نجم لخدمات التأمين: تعكس هذه الاتفاقية دور "نجم" الفاعل في مواكبة التطورات التقنية، والاستفادة منها في تحسين خدماتها، وتمكين قطاع التأمين وقطاع السلامة المرورية، من خلال الارتقاء بالسلوك المروري لدى قائدى المركبات ومن ثم تقليل نسب الحوادث والوفيات، ولضمان سلامة الأرواح من مخاطر الطريق تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف الشهري: من خلال التقنية الرائدة والشراكات الاستراتيجية مع قادة عالميين مثل CMT وAiGeNiX، تضع نجم معيارًا جديدًا للسلامة على الطرق في المملكة العربية السعودية، فالمبادرة سوف تُحدث نقلة نوعية في سلوك القيادة، وممارسات التأمين، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز سلامة كل مستخدمي الطريق، وتفعيل بيئة قيادة أكثر أمانًا وذكاءً في المملكة".

من جهته قال ويليام باورز، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة CMT: "لقد توسعت CMT بسرعة في جميع أنحاء العالم في السنوات القليلة الماضية. واليوم، نقوم بتشغيل برامج التنقل الأكثر تطورًا، مما يجعل الطرق والسائقين أكثر أمانًا في خمس قارات، ونحمي ملايين الأشخاص كل يوم. ويسعدنا أن نتشارك مع نجم في هذه المنظومة الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات لجعل الطرق أكثر أمانًا في المملكة العربية السعودية".

و أضاف وليام: من خلال منصة DriveWell Fusion الخاصة بنا، يمكننا تقديم رؤى جديدة حول سلوكيات القيادة التي لا تساعد فقط في تقليل الحوادث وإنقاذ الأرواح في المملكة العربية السعودية، ولكنها أيضاً تلهم الجيل القادم من مشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء المملكة. ويعد هذا التعاون مع نجم خطوة حاسمة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وإنشاء طرق أكثر أمانًا وذكاءً للجميع".

هذا، وقد أجرت شركة نجم ترتيبات مع عدد من شركات التأمين للمشاركة في هذه المنظومة وتشجيع عملاءهم على استخدام أجهزة الاستشعار لقياس سلوك قيادة المركبة، ومدى الالتزام بالأنظمة المرورية، ومهارات القيادة الآمنة وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يُمكّن شركات التأمين من تعزيز عملياتها، وتطوير خدماتها بطريقة فعّالة ومفيدة لجميع الأطراف، وتقديم خصومات على تأمين المركبة من خلال كسب النقاط بناء على سلوكيات القيادة لسائقي المركبات.

يذكر أن شركة نجم لخدمات التأمين هي شركة سعودية مساهمة مقفلة غير مدرجة، تأسست عام 1428هـ (2007م) بهدف تعزيز قطاع التأمين على المركبات في المملكة. وتقدّم نجم منظومة متكاملة ‏من الحلول والخدمات التأمينية ‏‎للمواطنين والمقيمين والزائرين في 44‏‎ ‎مدينة حول المملكة، بطاقم عمل سعودي من ذوي الخبرة والكفاءة يشكل حوالي 98% من إجمالي القوى العاملة.

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