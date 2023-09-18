امتداداً لدورها في دعم قطاع التأمين والمستفيدين من خدماته، أطلقت شركة "نجم" لخدمات التأمين المرحلة الثانية من حملة " أمن تسلم"، بالتزامن مع توجيهات البنك المركزي السعودي (ساما)، وبالتعاون مع الإدارة العامّة للمرور، وشركات التأمين، بهدف تحقيق السلامة المرورية، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية تأمين المركبات، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية والمحفزات التي يقدمها قطاع تأمين المركبات، مثل خصم عدم وجود مطالبات (أحقية) وفقاً للشروط و الأحكام ذات العلاقة.

وتسعى "نجم"من خلال حملتها المكثفة بالتعاون مع الجهات المعنية من خلال تكثيف الحملة الإعلامية إلى نشر وتعميق الوعي المجتمعي بأهمية التأمين على المركبات، والتأكيد على ضرورة الحصول على وثيقة تأمين لتوفير الحماية من الحوادث المرورية بإذن الله والتمتع بالأمان وراحة البال، وحث قائدي المركبات على ضرورة التقيد بأنظمة ولوائح المرور.

واستكمالاً لجهود القطاع في حث قائدي المركبات خاصةً بعد قرار الإدارة العامة للمرور بأتمتة رصد مخالفة "عدم وجود تأمين سار عل المركبة ، قامت نجم وبناء على التوجيهات والأنظمة المرعية بتحديث قواعد الحصول على خصم أحقية والذي يتيح للعملاء تقنياً الحصول على الخصم عند استعلامهم شركات التأمين عن أسعار الوثائق التأمينية وذلك لتسهل على الشركات العاملة في القطاع بتقديم خصومات قد تبدأ من 20% تشجيعاً لشراء وثائق تأمين المركبات بهدف تحفيز جميع السائقين ومالكي المركبات على شراء وثائق التأمين لحفظ حقوقهم وحمايتهم من تبعات الحوادث المرورية لا قدًر الله.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "نجم" الأستاذ محمد يحيى الشهري:" تتماشى حملة " أمن تسلم "مع استراتيجية نجم القائمة على تعميق دور قطاع التأمين في رفع نسبة انتشار التأمين على المركبات، وزيادة الوعي بأهمية السلامة المرورية لدى قائدي المركبات، من خلال العمل على تثقيف المجتمع بأهمية التأمين وما يعكسه من أثار وفوائد على المستفيد منها تقليل الخسائر المادية، وتوفير الوقت والجهد أثناء متابعة إجراءات الحادث المروري، لتحقيق مستهدفات تحسين جودة الحياة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وأضاف: "أحث قائدي المركبات على استخدام تطبيق "نجم" كونه يتمتع بعدة مزايا بخلاف التبليغ عن الحادث من أهمها: التعرف على استحقاق الخصم الخاص بالتأمين عند شراء الوثيقة، وإمكانية التأكد من صلاحية وثيقة التأمين وسجل المؤمّن، والاستعلام عن وثائق التأمين، وطباعة النماذج والإشعارات ".

يذكر أن هذه الحملة تُعد استكمالا للجهود التي تقوم بها "نجم" لنشر التوعية التأمينية و السلامة المرورية؛ لتكون طرق المملكة أكثر أمانًا بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

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