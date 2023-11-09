مصر: أعلنت نتورك إنترناشيونال، المزود الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن تجديد تعاونها مع بنك الإسكندرية، لتوفير حلّ متكامل لمعالجة المدفوعات ودعم التحول الرقمي للبنك.

تأتي هذه الاتفاقية في إطار تركيز البنك على منح عملائه تجارب مصرفية رقمية تواكب تطلعاتهم واحتياجاتهم. وستتيح "نتورك إنترناشيونال" حلول دفع رقمية لعملاء البنك في مصر، والتي تتضمن مجموعة من أدوات الدفع وقنوات قبول الدفع وحلول التجارة الإلكترونية.

وبموجب الاتفاقية، سيواصل بنك الإسكندرية الاستفادة من خبرة "نتورك إنترناشيونال" لتوفير حلول الدفع الشاملة للسوق المصري عبر الوصول إلى منصة رقمية متطورة ". إذ تتميز هذه المنصة باعتمادها على هندسة برمجيات متنوعة ومتكاملة مزودة بأنظمة أمان دون الحاجة إلى الاستثمار في البنية التحتية لمعالجة المدفوعات.

ومن جهته، قال الدكتور رضا هلال، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لدى نتورك إنترناشيونال-إفريقيا: "يسعدنا الارتقاء بعلاقتنا الراسخة مع بنك الإسكندرية والمساعدة في تسريع النمو الرقمي لواحدة من أكبر المؤسسات المالية في مصر. وتمثل هذه الثقة المتجددة نقطة تحول رئيسية لأعمال معالجة المدفوعات الرقمية لدينا في مصر، لاسيما وان لبنك الإسكندرية دور محوري في المشهد المصرفي في الجمهورية. وسنغتنم هذه الفرصة لاستعراض منتجاتنا المبتكرة وقدرتنا على تجاوز توقعات عملائنا".

وتتضمن هذه الاتفاقية خطوط منتجات متعددة تمكنّ البنك من تقديم حلول دفع مميزة وترتقي بتجارب عملائه.

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نبذة عن نتورك إنترناشيونال:

تعد نتورك إنترناشيونال أكبر وأبرز شركة للمدفوعات الرقمية في الشرق الأوسط وأفريقيا. أما هدفها الرئيسي فيتمثل في مساعدة الشركات وتعزيز الاقتصادات من خلال تبسيط عمليات الدفع والتجارة. وتمتلك الشركة حضورنا في أكثر من 50 دولة، ونوفر خدمات للجهات الحكومية والبنوك وشركات التكنولوجيا المالية والتجار والشركات الحكومية. وتضم نتورك إنترناشيونال فريق عمل يزيد على 2,000 خبير في مجال المدفوعات الرقمية متواجدين في هذه الأسواق، ولديها قاعدة عملاء تزيد على 200 مؤسسة مالية وأكثر من 150,000 تاجر.

نبذة عن بنك الاسكندرية

تأسس بنك الإسكندرية في عام ١٩٥٧، وهو اليوم يُعد واحدًا من بنوك القطاع الخاص الرائدة في مصر، ويتبع لمجموعة انتيسا سان باولو الإيطالية منذ عام ٢٠٠٧.

يمتلك بنك الإسكندرية واحدة من أكبر شبكات فروع القطاع الخاص في مصر، حيث يمتلك أكثر من 175 فرعًا في جميع محافظات الجمهورية الرئيسية، ويعمل فيه أكثر من ٤٢٠٠ موظف يفخرون بخدمة أكثر من ١.٦ مليون عميل. يقدم البنك خدماته لعملاء من مختلف القطاعات والمجالات التجارية من خلال توفير منتجات مالية وخدمات للعملاء الافراد، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات.

يقوم بنك الإسكندرية بتحول رقمي لتوفير خدمات مصرفية متميزة لعملائه، من خلال وسائل متعددة وسلسة، تتضمن خدمات الإنترنت والموبايل البنكية، والبطاقات، والمحافظ الالكترونية، وأحدث جيل من نقاط البيع وماكينات الصرافة الآلية.