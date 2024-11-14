الشراكة تهدف إلى تعزيز العلاقة الاستراتيجية بين الطرفين ودعم النمو المتسارع في اعتماد حلول الدفع الرقمية

الرياض، المملكة العربية السعودية: في إطار شراكتها الاستراتيجية الطويلة، أعلنت ماستركارد ونتورك إنترناشيونال، الشركة الرائدة في تمكين التجارة الرقمية عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن تعاون جديد يهدف إلى تعزيز حلول المدفوعات الرقمية السريعة والفعالة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتشهد دولة الإمارات نموًا ملحوظًا في اعتماد المحافظ الرقمية، حيث يستخدم 67% من المستهلكين هذه التقنية لإتمام مشترياتهم. وانطلاقاً من هذا الطلب المتزايد، ستعتمد نتورك إنترناشيونال على منصة "ماستركارد Move" المتكاملة، التي تمثل حزمة حلول متقدمة لتحويل الأموال محلياً ودولياً، لتمكين عملائها من إيداع الأموال في المحافظ الرقمية والحسابات والبطاقات مسبقة الدفع مباشرةً عبر بطاقات ماستركارد.

وفي هذا السياق، قالت آمنة أجمل، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون تطوير الأسواق في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا في ماستركارد: "تأتي هذه الخطوة تتويجاً لشراكتنا الناجحة والطويلة مع نتورك إنترناشيونال، حيث نسعى من خلال هذه الشراكة إلى إطلاق أحد أكبر مشاريع منصة ماستركارد Move في المنطقة، ولتوفير خيارات متنوعة ومستويات متقدمة من الأمان لحلول التمويل. لا شك أن هذه المبادرة تمثل محطة جديدة في مسيرتنا المشتركة نحو ريادة الابتكار في قطاع المدفوعات بالمنطقة".

من جانبه، قال ناندان مير، الرئيس التنفيذي لمجموعة نتورك إنترناشيونال: "تهدف شراكتنا مع ماستركارد بتسريع اعتماد حلول الدفع الرقمي المبتكرة عبر التكنولوجيا المتقدمة. إن الاستفادة من منصة ماستركارد Move في دولة الإمارات العربية المتحدة تنسجم مع التزامنا بتقديم حلول دفع آمنة وفعّالة ومبتكرة، تواكب المتطلبات المتنامية للاقتصاد الرقمي اليوم. ونهدف من بالاستفادة من قدرات منصة ماستركارد Move إلى تحقيق مستويات جديدة من الراحة والسرعة وبما يعزز من قدرة الشركات على تنمية أعمالها في الدولة".

وتتمتع كل من ماستركارد ونتورك إنترناشيونال بشراكة استراتيجية طويلة تعمل على تعزيز قبول المدفوعات الرقمية، وتنمية التعاون مع التجار في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا. وقد تعاونت الشركتان في عدة مبادرات رئيسية تشمل حلول القبول الرقمية ومنخفضة التكلفة، وأنظمة متطورة لمنع الاحتيال مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات التي تدعم الابتكار في قطاعات التجارة والتكنولوجيا المالية والمصرفية.

وتتيح محفظة ماستركارد Move، التي تمثل منظومة متكاملة من حلول تحويل الأموال المتقدمة من ماستركارد، مجموعة واسعة من تجارب الدفع المتطورة، وتشمل عمليات الدفع بين الأفراد، والمدفوعات والمعاملات والصرفيات المخصصة للشركات. وتغطي المحفظة 180 دولة، وتدعم التعامل بأكثر من 150 عملة، مع إتاحة الوصول لأكثر من 95% من سكان العالم الذين يمتلكون حسابات بنكية.

نبذة عن ماستركارد

تلتزم ماستركارد بدعم التنمية الاقتصادية وتمكين الأفراد في أكثر من 200 دولة وإقليم على مستوى العالم، مكرّسة جهودها، بالتعاون الوثيق مع عملائها، لبناء اقتصادات مستدامة تمنح الجميع في كل مكان آفاقاً أوسع للنمو والازدهار. تقدم الشركة مجموعة واسعة ومتنوعة من حلول الدفع الرقمية المتطورة التي تُسهل تنفيذ المعاملات المالية وترفدها بأعلى مستويات الأمان والمرونة وسهولة الوصول. تساهم تكنولوجيا ماستركارد الرائدة، وقدراتها الابتكارية، وشراكاتها الاستراتيجية، وشبكتها العالمية في توفير باقة متكاملة من الحلول والمنتجات والخدمات الرامية إلى مساعدة الأفراد والشركات والحكومات على النمو وتحقيق إمكاناتهم الكاملة.

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نبذة عن منصة "ماستركارد Move"

وتمثل منصة "ماستركارد Move" منظومة شاملة لقدرات تحويل الأموال، تدعم مجموعة متنوعة من تجارب الدفع، بدءًا من المدفوعات الشخصية وحتى عمليات التحويل ومدفوعات الأعمال. وتغطي خدمات المنصة ما يقرب من 10 مليارات نقطة دفع، مما يتيح الوصول إلى نحو 4.8 مليار شخص حول العالم، بما يعادل أكثر من 95% من السكان الذين يمتلكون حسابات مصرفية. وتوفر هذه المنصة حلولًا متكاملة لتلبية مختلف احتياجات تحويل الأموال عبر مجموعة من المدفوعات والمعاملات المالية.

تشمل خدمات ماستركارد عبر الحدود، كجزء من منصة "ماستركارد Move"، مجموعة من المنتجات التي تقدمها شركة Mastercard Transaction Services (US) LLC، المعروفة تجارياً باسم New York Bay Remittance، والمسجلة تحت رقم NMLS ID# 900705. وقد حصلت هذه الشركة على ترخيص كشركة لتحويل الأموال من "إدارة الخدمات المالية بولاية نيويورك"، بالإضافة إلى تقديم خدماتها من خلال شركاتها التابعة الحاصلة على التراخيص اللازمة.

نبذة عن نتورك إنترناشيونال

تعد "نتورك إنترناشيونال ذ.م.م" أكبر وأبرز شركة للمدفوعات الرقمية في الشرق الأوسط وأفريقيا. أما هدفها الرئيسي فيتمثل في مساعدة الشركات وتعزيز الاقتصادات من خلال تبسيط عمليات الدفع والتجارة وتمتلك الشركة حضوراً في أكثر من 50 دولة، وتوفر خدمات للجهات الحكومية والبنوك وشركات التكنولوجيا المالية والتجار والشركات الحكومية. تضم "نتورك إنترناشيونال" فريق عمل يزيد على 2000 خبير في مجال المدفوعات الرقمية متواجدين في هذه الأسواق، ولديها قاعدة عملاء تزيد على 250 مؤسسة مالية وأكثر من 13 ألف تاجر.

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